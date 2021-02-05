https://ria.ru/20210205/ege-1596178493.html
Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Кампания по проведению единого госэкзамена в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, экзамен по русскому языку пройдет в два дня РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:34
2021-02-05T14:34
2021-02-05T15:15
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Кампания по проведению единого госэкзамена в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 3 и 4 июня, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.Проект расписания государственной аттестации одиннадцатиклассников предусматривает проведение в 2021 году двух периодов сдачи ЕГЭ — основного (с 31 мая по 2 июля) и дополнительного (с 12 по 17 июля)."Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня — 3 и 4 июня", — говорится в сообщении.Для профильных экзаменов выбрали следующие даты:При этом ЕГЭ по информатике и ИКТ впервые будут сдавать на компьютерах.Резервные дни для сдачи ЕГЭ предусмотрены в расписании 28, 29 июня и 2 июля.В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день 17 июля.Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11), который в 2021 году будут сдавать не только лица с ОВЗ и люди с инвалидностью, но и выпускники, не планирующие поступать в вузы, будет проведен только по двум обязательным предметам: 25 мая — по русскому языку, 28 мая — по математике. Также предусмотрены резервные дни: 8 июня для экзамена по русскому языку и 10 июня — по математике.Проектом расписания предусмотрены два дополнительных периода проведения ГВЭ: 13 июля и 17 июля его могут сдать школьники, пропустившие экзамены в основной период по уважительной причине, а 3-17 сентября — еще и выпускники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.
https://sn.ria.ru/20210128/ege-1595009556.html
https://sn.ria.ru/20210201/ege-1595440082.html
https://ria.ru/20210201/informatika-1595531818.html
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Кампания по проведению единого госэкзамена в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 3 и 4 июня, сообщает пресс-служба Рособрнадзора
.
Проект расписания государственной аттестации одиннадцатиклассников предусматривает проведение в 2021 году двух периодов сдачи ЕГЭ
— основного (с 31 мая по 2 июля) и дополнительного (с 12 по 17 июля).
"Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня — 3 и 4 июня", — говорится в сообщении.
Для профильных экзаменов выбрали следующие даты:
—математика — 7 июня;
—история — 7 июня;
—физика — 11 июня;
—обществознание — 15 июня;
—биология — 18 июня;
—письменная часть экзаменов по иностранным языкам — 18 июня;
—устная часть экзаменов по иностранным языкам — 21 и 22 июня;
—информатика и ИКТ — 24 и 25 июня.
При этом ЕГЭ по информатике и ИКТ впервые будут сдавать на компьютерах.
Резервные дни для сдачи ЕГЭ предусмотрены в расписании 28, 29 июня и 2 июля.
В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день 17 июля.
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11), который в 2021 году будут сдавать не только лица с ОВЗ и люди с инвалидностью, но и выпускники, не планирующие поступать в вузы, будет проведен только по двум обязательным предметам: 25 мая — по русскому языку, 28 мая — по математике. Также предусмотрены резервные дни: 8 июня для экзамена по русскому языку и 10 июня — по математике.
Проектом расписания предусмотрены два дополнительных периода проведения ГВЭ: 13 июля и 17 июля его могут сдать школьники, пропустившие экзамены в основной период по уважительной причине, а 3-17 сентября — еще и выпускники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.