https://ria.ru/20210205/ege-1596178493.html

Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Кампания по проведению единого госэкзамена в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, экзамен по русскому языку пройдет в два дня РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:34

2021-02-05T14:34

2021-02-05T15:15

социальный навигатор

сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Кампания по проведению единого госэкзамена в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 3 и 4 июня, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.Проект расписания государственной аттестации одиннадцатиклассников предусматривает проведение в 2021 году двух периодов сдачи ЕГЭ — основного (с 31 мая по 2 июля) и дополнительного (с 12 по 17 июля)."Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня — 3 и 4 июня", — говорится в сообщении.Для профильных экзаменов выбрали следующие даты:При этом ЕГЭ по информатике и ИКТ впервые будут сдавать на компьютерах.Резервные дни для сдачи ЕГЭ предусмотрены в расписании 28, 29 июня и 2 июля.В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день 17 июля.Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11), который в 2021 году будут сдавать не только лица с ОВЗ и люди с инвалидностью, но и выпускники, не планирующие поступать в вузы, будет проведен только по двум обязательным предметам: 25 мая — по русскому языку, 28 мая — по математике. Также предусмотрены резервные дни: 8 июня для экзамена по русскому языку и 10 июня — по математике.Проектом расписания предусмотрены два дополнительных периода проведения ГВЭ: 13 июля и 17 июля его могут сдать школьники, пропустившие экзамены в основной период по уважительной причине, а 3-17 сентября — еще и выпускники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.

https://sn.ria.ru/20210128/ege-1595009556.html

https://sn.ria.ru/20210201/ege-1595440082.html

https://ria.ru/20210201/informatika-1595531818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество