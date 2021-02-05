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В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего росгвардейца
В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего росгвардейца
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 30 марта Евгения Туганкова, обвиняемого в том, что он толкнул бойца Росгвардии на несогласованной акции 31... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:47
2021-02-05T15:22
дмитрий песков
владимир путин
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гумвд
омон россии
алексей навальный
архангельская область
архангельск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 30 марта Евгения Туганкова, обвиняемого в том, что он толкнул бойца Росгвардии на несогласованной акции 31 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Туганкову вменяют нарушение ч. 1 ст. 318 УК — применение насилия в отношении представителя власти.Следствие утверждает, что 31 января на Пионерской площади Туганков и иные неустановленные лица нанесли не менее двух ударов кулаками в область головы и толкнули полицейского батальона ОМОНа ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.Ранее суд в Петербурге заключил под стражу до 30 марта уроженца Архангельска Кирилла Богданова и уроженца Архангельской области Артема Попова по ч. 1 ст. 318 УК России о применении насилия в отношении представителя власти. Органы предварительного следствия считают, что они во время акции на Сенной площади ударили сотрудника полиции. В ответ на действия Богданова сотрудник достал табельный пистолет. В региональном ГУ МВД отметили, что действия полицейского были законны, этим он пресекал агрессию.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596097223.html
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россия
архангельская область
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дмитрий песков, владимир путин, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, омон россии, алексей навальный, архангельская область, архангельск, происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего росгвардейца

14:47 05.02.2021 (обновлено: 15:22 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 30 марта Евгения Туганкова, обвиняемого в том, что он толкнул бойца Росгвардии на несогласованной акции 31 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Туганкову вменяют нарушение ч. 1 ст. 318 УК — применение насилия в отношении представителя власти.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 23:05
Соратник Навального заявил о прекращении незаконных акций до весны
Следствие утверждает, что 31 января на Пионерской площади Туганков и иные неустановленные лица нанесли не менее двух ударов кулаками в область головы и толкнули полицейского батальона ОМОНа ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Ранее суд в Петербурге заключил под стражу до 30 марта уроженца Архангельска Кирилла Богданова и уроженца Архангельской области Артема Попова по ч. 1 ст. 318 УК России о применении насилия в отношении представителя власти. Органы предварительного следствия считают, что они во время акции на Сенной площади ударили сотрудника полиции. В ответ на действия Богданова сотрудник достал табельный пистолет. В региональном ГУ МВД отметили, что действия полицейского были законны, этим он пресекал агрессию.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 13:16
В Курске оштрафовали семерых участников и организаторов незаконных акций
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГУМВДОМОН РоссииАлексей НавальныйАрхангельская областьАрхангельскПроисшествия
 
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