https://ria.ru/20210205/arest-1596181081.html

В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего росгвардейца

В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего росгвардейца

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 30 марта Евгения Туганкова, обвиняемого в том, что он толкнул бойца Росгвардии на несогласованной акции 31... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:47

2021-02-05T14:47

2021-02-05T15:22

дмитрий песков

владимир путин

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гумвд

омон россии

алексей навальный

архангельская область

архангельск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 30 марта Евгения Туганкова, обвиняемого в том, что он толкнул бойца Росгвардии на несогласованной акции 31 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Туганкову вменяют нарушение ч. 1 ст. 318 УК — применение насилия в отношении представителя власти.Следствие утверждает, что 31 января на Пионерской площади Туганков и иные неустановленные лица нанесли не менее двух ударов кулаками в область головы и толкнули полицейского батальона ОМОНа ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.Ранее суд в Петербурге заключил под стражу до 30 марта уроженца Архангельска Кирилла Богданова и уроженца Архангельской области Артема Попова по ч. 1 ст. 318 УК России о применении насилия в отношении представителя власти. Органы предварительного следствия считают, что они во время акции на Сенной площади ударили сотрудника полиции. В ответ на действия Богданова сотрудник достал табельный пистолет. В региональном ГУ МВД отметили, что действия полицейского были законны, этим он пресекал агрессию.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596097223.html

https://ria.ru/20210205/kursk-1596162174.html

россия

архангельская область

архангельск

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дмитрий песков, владимир путин, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, омон россии, алексей навальный, архангельская область, архангельск, происшествия