В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего росгвардейца
14:47 05.02.2021 (обновлено: 15:22 05.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 30 марта Евгения Туганкова, обвиняемого в том, что он толкнул бойца Росгвардии на несогласованной акции 31 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Туганкову вменяют нарушение ч. 1 ст. 318 УК — применение насилия в отношении представителя власти.
Следствие утверждает, что 31 января на Пионерской площади Туганков и иные неустановленные лица нанесли не менее двух ударов кулаками в область головы и толкнули полицейского батальона ОМОНа ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Ранее суд в Петербурге заключил под стражу до 30 марта уроженца Архангельска Кирилла Богданова и уроженца Архангельской области Артема Попова по ч. 1 ст. 318 УК России о применении насилия в отношении представителя власти. Органы предварительного следствия считают, что они во время акции на Сенной площади ударили сотрудника полиции. В ответ на действия Богданова сотрудник достал табельный пистолет. В региональном ГУ МВД отметили, что действия полицейского были законны, этим он пресекал агрессию.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".