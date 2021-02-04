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Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T06:40
2021-02-04T06:40
рак
всемирный день борьбы против рака
справки
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4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day).Он был учрежден Союзом по международному контролю рака (Union for International Cancer Control, UICC) с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.4 февраля 2000 года на Всемирном саммите по борьбе с раком в новом тысячелетии в Париже была принята Парижская хартия по борьбе с онкологическими заболеваниями, направленная на содействие научным исследованиям по онкологии, профилактику рака, улучшение обслуживания пациентов. В документе говорится об учреждении Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями.Ежегодно Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями имеет свою тему. В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом "Я есть и я буду" (I Am and I Will).Рак является общим термином для большой группы болезней, которые могут поражать любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы, этот процесс называется метастазированием. Метастазы являются одной из основных причин смерти от рака. В результате преобразования нормальных клеток в опухолевые в ходе многоэтапного процесса предраковое поражение переходит в злокачественную опухоль. Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и тремя категориями внешних факторов: физические канцерогены (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение), химические канцерогены (асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины – загрязнители пищевых продуктов и мышьяк – загрязнитель питьевой воды), биологические канцерогены (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами).По данным Международного агентства по изучению рака (IARC), в 2020 году в мире было диагностировано 19,3 миллиона новых случаев заболевания раком, 10 миллионов человек скончалось. По оценкам IARC, в мире каждый пятый человек заболевает раком, каждый восьмой мужчина и одна из 11 женщин умирают от этой болезни.В 2020 году рак груди у женщин впервые стал наиболее часто встречающимся во всем мире раковым заболеванием, на втором месте – рак легких, затем колоректальный рак, рак простаты и рак желудка.По прогнозам IARC, в 2040 году во всем мире может возникнуть около 28,4 миллиона новых случаев рака, что на 47% больше, чем было диагностировано в 2020 году.В детской онкологии самой часто встречающейся опухолью является нейробластома – злокачественная опухоль, развивающаяся из эмбриональных нейробластов симпатической нервной системы.Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание. На втором месте курение. Следует также не увлекаться загаром, не употреблять продукты с красителями и регулярно показываться врачу. Существует два способа раннего выявления рака – раннее диагностирование и скрининг (систематическое проведение диагностики опухоли на ранней стадии).По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем.Начиная с 50 лет каждому человеку не реже одного раза в год следует обследоваться у онколога. Женщина должна посетить гинеколога, проктолога и маммолога, мужчина – сделать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний. В России ежегодно примерно у 600 тысяч человек впервые диагностируют рак.В РФ ноябре 2017 года была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, нацеленная на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей смертности от онкологии.С октября 2018 года начал свою работу Национальный проект "Здравоохранение", в структуру которого входит Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Согласно проекту, к 2024 году должны быть организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах. Также появятся 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять диагнозы с помощью самых современных методов.Сегодня в арсенале врачей есть все современные технологии для терапии онкологических заболеваний. В настоящее время рак не приговор: это болезнь, с которой можно справиться, которую умеют лечить. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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рак, всемирный день борьбы против рака, справки

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

06:40 04.02.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОперация по удалению злокачественной опухоли в онкологическом диспансере
Операция по удалению злокачественной опухоли в онкологическом диспансере - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day).
Он был учрежден Союзом по международному контролю рака (Union for International Cancer Control, UICC) с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.
4 февраля 2000 года на Всемирном саммите по борьбе с раком в новом тысячелетии в Париже была принята Парижская хартия по борьбе с онкологическими заболеваниями, направленная на содействие научным исследованиям по онкологии, профилактику рака, улучшение обслуживания пациентов. В документе говорится об учреждении Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями.
Ежегодно Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями имеет свою тему. В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом "Я есть и я буду" (I Am and I Will).
Рак является общим термином для большой группы болезней, которые могут поражать любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы, этот процесс называется метастазированием. Метастазы являются одной из основных причин смерти от рака. В результате преобразования нормальных клеток в опухолевые в ходе многоэтапного процесса предраковое поражение переходит в злокачественную опухоль. Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и тремя категориями внешних факторов: физические канцерогены (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение), химические канцерогены (асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины – загрязнители пищевых продуктов и мышьяк – загрязнитель питьевой воды), биологические канцерогены (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами).
По данным Международного агентства по изучению рака (IARC), в 2020 году в мире было диагностировано 19,3 миллиона новых случаев заболевания раком, 10 миллионов человек скончалось. По оценкам IARC, в мире каждый пятый человек заболевает раком, каждый восьмой мужчина и одна из 11 женщин умирают от этой болезни.
В 2020 году рак груди у женщин впервые стал наиболее часто встречающимся во всем мире раковым заболеванием, на втором месте – рак легких, затем колоректальный рак, рак простаты и рак желудка.
По прогнозам IARC, в 2040 году во всем мире может возникнуть около 28,4 миллиона новых случаев рака, что на 47% больше, чем было диагностировано в 2020 году.
В детской онкологии самой часто встречающейся опухолью является нейробластома – злокачественная опухоль, развивающаяся из эмбриональных нейробластов симпатической нервной системы.
Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание. На втором месте курение. Следует также не увлекаться загаром, не употреблять продукты с красителями и регулярно показываться врачу.
Существует два способа раннего выявления рака – раннее диагностирование и скрининг (систематическое проведение диагностики опухоли на ранней стадии).
По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем.
Начиная с 50 лет каждому человеку не реже одного раза в год следует обследоваться у онколога. Женщина должна посетить гинеколога, проктолога и маммолога, мужчина – сделать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний.
В России ежегодно примерно у 600 тысяч человек впервые диагностируют рак.
В РФ ноябре 2017 года была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, нацеленная на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей смертности от онкологии.
С октября 2018 года начал свою работу Национальный проект "Здравоохранение", в структуру которого входит Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Согласно проекту, к 2024 году должны быть организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах. Также появятся 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять диагнозы с помощью самых современных методов.
Сегодня в арсенале врачей есть все современные технологии для терапии онкологических заболеваний. В настоящее время рак не приговор: это болезнь, с которой можно справиться, которую умеют лечить.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ракВсемирный день борьбы против ракаСправки
 
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