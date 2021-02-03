https://ria.ru/20210203/snegopad-1595858913.html

В Петербурге оштрафовали пятерых участников незаконной акции 2 февраля

В Петербурге оштрафовали пятерых участников незаконной акции 2 февраля

Кировский районный суд Петербурга оштрафовал пятерых участников несогласованной акции, которая прошла 2 февраля, сообщили в объединённой пресс-службе судов... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:55

2021-02-03T14:55

2021-02-03T15:04

замена условного срока навального

ив роше

алексей навальный

дмитрий песков

санкт-петербург

происшествия

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга оштрафовал пятерых участников несогласованной акции, которая прошла 2 февраля, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Отмечается, что аналогичные материалы зарегистрированы в Колпинском, Московском и Фрунзенском районных судах.Ранее сообщалось, что вечером 2 февраля в Петербурге в ходе несогласованной акции были задержаны несколько человек.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером во вторник в центре Москвы, в Петербурге и ряде других городов.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что полиция "весьма решительно реагировала", это было обусловлено "угрозами, которые могли возникнуть". Благодаря этому, по его словам, угрозы не реализовались. Ранее несогласованные акции в поддержку Навального прошли в регионах страны 23 и 31 января.

https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

санкт-петербург

москва

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замена условного срока навального, ив роше, алексей навальный, дмитрий песков, санкт-петербург, происшествия, москва