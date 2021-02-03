В Петербурге оштрафовали пятерых участников незаконной акции 2 февраля
14:55 03.02.2021 (обновлено: 15:04 03.02.2021)
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудник правоохранительных органов во время акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга оштрафовал пятерых участников несогласованной акции, которая прошла 2 февраля, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд привлек к административной ответственности пять лиц по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ за мероприятия 2 февраля. Всем назначены штрафы", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Отмечается, что аналогичные материалы зарегистрированы в Колпинском, Московском и Фрунзенском районных судах.
Ранее сообщалось, что вечером 2 февраля в Петербурге в ходе несогласованной акции были задержаны несколько человек.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером во вторник в центре Москвы, в Петербурге и ряде других городов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что полиция "весьма решительно реагировала", это было обусловлено "угрозами, которые могли возникнуть". Благодаря этому, по его словам, угрозы не реализовались. Ранее несогласованные акции в поддержку Навального прошли в регионах страны 23 и 31 января.