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В Петербурге оштрафовали пятерых участников незаконной акции 2 февраля
В Петербурге оштрафовали пятерых участников незаконной акции 2 февраля
Кировский районный суд Петербурга оштрафовал пятерых участников несогласованной акции, которая прошла 2 февраля, сообщили в объединённой пресс-службе судов... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:55
2021-02-03T15:04
замена условного срока навального
ив роше
алексей навальный
дмитрий песков
санкт-петербург
происшествия
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга оштрафовал пятерых участников несогласованной акции, которая прошла 2 февраля, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Отмечается, что аналогичные материалы зарегистрированы в Колпинском, Московском и Фрунзенском районных судах.Ранее сообщалось, что вечером 2 февраля в Петербурге в ходе несогласованной акции были задержаны несколько человек.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером во вторник в центре Москвы, в Петербурге и ряде других городов.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что полиция "весьма решительно реагировала", это было обусловлено "угрозами, которые могли возникнуть". Благодаря этому, по его словам, угрозы не реализовались. Ранее несогласованные акции в поддержку Навального прошли в регионах страны 23 и 31 января.
https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html
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замена условного срока навального, ив роше, алексей навальный, дмитрий песков, санкт-петербург, происшествия, москва

В Петербурге оштрафовали пятерых участников незаконной акции 2 февраля

14:55 03.02.2021 (обновлено: 15:04 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудник правоохранительных органов во время акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудник правоохранительных органов во время акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга оштрафовал пятерых участников несогласованной акции, которая прошла 2 февраля, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд привлек к административной ответственности пять лиц по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ за мероприятия 2 февраля. Всем назначены штрафы", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Отмечается, что аналогичные материалы зарегистрированы в Колпинском, Московском и Фрунзенском районных судах.
Ранее сообщалось, что вечером 2 февраля в Петербурге в ходе несогласованной акции были задержаны несколько человек.
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Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером во вторник в центре Москвы, в Петербурге и ряде других городов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что полиция "весьма решительно реагировала", это было обусловлено "угрозами, которые могли возникнуть". Благодаря этому, по его словам, угрозы не реализовались. Ранее несогласованные акции в поддержку Навального прошли в регионах страны 23 и 31 января.
 
Замена условного срока НавальногоИв РошеАлексей НавальныйДмитрий ПесковСанкт-ПетербургПроисшествияМосква
 
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