https://ria.ru/20210203/kholokost-1595827095.html

Глава Ленобласти извинился перед еврейской общиной

Глава Ленобласти извинился перед еврейской общиной

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился перед еврейской общиной за то, что на областной площадке получило распространение частное мнение, РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:39

2021-02-03T12:39

2021-02-03T18:39

новости - религия и мировоззрение

75 лет великой победы

россия

владимир матвеев

александр дрозденко

ленинград

германия

ленинградская область

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_85b37a384bf207dd4915efc812b0ff80.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился перед еврейской общиной за то, что на областной площадке получило распространение частное мнение, искажающее содержание и исторические итоги холокоста. Об этом сообщает областное правительство.Скандальное заявление Владимира Матвеева глава региона обсудил на рабочей встрече с главным раввином Санкт-Петербурга и Ленинградской области Менахемом-Мендлом Певзнером и председателем еврейской религиозной общины Марком Грубаргом.По словам Дрозденко, тем, кто позволил Матвееву выступить на педагогическом вебинаре, грозит административное взыскание. Кроме того, губернатор и представители еврейской общины договорились, что генконсул Израиля в Петербурге Ольга Слов проведет в одной из школ Ленобласти урок о холокосте, а председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов расскажет о блокаде Ленинграда ученикам в Израиле.Матвеев оказался в центре скандала в конце января, после того как выступил на вебинаре для педагогов, организованным Ленинградским областным институтом развития образования. Как сообщали СМИ и Telegram-каналы, Матвеев усомнился в самом факте холокоста и заявил, что некорректно говорить о его жертвах. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это "частное мнение на тему холокоста".Спустя несколько дней стало известно, что Матвеев попал в больницу с инфарктом и перенес операцию. Поэтому этическая комиссия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, где он преподает, отложила заседание, на котором собиралась рассмотреть позицию ученого по поводу холокоста.Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, где также преподавал Матвеев, заявил, что считает неприемлемым продолжение его работы. Оба вуза подчеркивали, что категорически не разделяют мнение Матвеева. Певзнер и Грубарг, со своей стороны, намеревались обратиться в прокуратуру из-за заявлений ученого.Владимир Матвеев — полковник в отставке, кандидат экономических наук, доктор технических наук и философии, доцент со стажем педагогической работы более 30 лет, член академий военных наук и геополитических проблем. В СПбГЭУ он преподает такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.Слово "холокост" (Holocaust) происходит от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-1945 годах. Двадцать седьмого января отмечался Международный день памяти жертв холокоста, а также День снятия блокады Ленинграда.

https://ria.ru/20210127/kholokost-1594803894.html

https://ria.ru/20210130/infarkt-1595262625.html

https://ria.ru/20210127/kholokost-1594773071.html

россия

германия

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, россия, владимир матвеев, александр дрозденко, ленинград, германия, ленинградская область, санкт-петербург, общество