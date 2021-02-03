Глава Ленобласти извинился перед еврейской общиной
12:39 03.02.2021 (обновлено: 18:39 03.02.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился перед еврейской общиной за то, что на областной площадке получило распространение частное мнение, искажающее содержание и исторические итоги холокоста. Об этом сообщает областное правительство.
Скандальное заявление Владимира Матвеева глава региона обсудил на рабочей встрече с главным раввином Санкт-Петербурга и Ленинградской области Менахемом-Мендлом Певзнером и председателем еврейской религиозной общины Марком Грубаргом.
По словам Дрозденко, тем, кто позволил Матвееву выступить на педагогическом вебинаре, грозит административное взыскание. Кроме того, губернатор и представители еврейской общины договорились, что генконсул Израиля в Петербурге Ольга Слов проведет в одной из школ Ленобласти урок о холокосте, а председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов расскажет о блокаде Ленинграда ученикам в Израиле.
Матвеев оказался в центре скандала в конце января, после того как выступил на вебинаре для педагогов, организованным Ленинградским областным институтом развития образования. Как сообщали СМИ и Telegram-каналы, Матвеев усомнился в самом факте холокоста и заявил, что некорректно говорить о его жертвах. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это "частное мнение на тему холокоста".
Спустя несколько дней стало известно, что Матвеев попал в больницу с инфарктом и перенес операцию. Поэтому этическая комиссия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, где он преподает, отложила заседание, на котором собиралась рассмотреть позицию ученого по поводу холокоста.
Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, где также преподавал Матвеев, заявил, что считает неприемлемым продолжение его работы. Оба вуза подчеркивали, что категорически не разделяют мнение Матвеева. Певзнер и Грубарг, со своей стороны, намеревались обратиться в прокуратуру из-за заявлений ученого.
Владимир Матвеев — полковник в отставке, кандидат экономических наук, доктор технических наук и философии, доцент со стажем педагогической работы более 30 лет, член академий военных наук и геополитических проблем. В СПбГЭУ он преподает такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.
Слово "холокост" (Holocaust) происходит от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-1945 годах. Двадцать седьмого января отмечался Международный день памяти жертв холокоста, а также День снятия блокады Ленинграда.