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Омбудсмен в Петербурге предложил отсрочить аресты задержанных 31 января
Омбудсмен в Петербурге предложил отсрочить аресты задержанных 31 января
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов предложил отсрочить административные аресты задержанных на несогласованной акции 31... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T00:33
2021-02-03T00:33
россия
сергей литвиненко
александр шишлов
дмитрий песков
москва
ленинградская область
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов предложил отсрочить административные аресты задержанных на несогласованной акции 31 января, сообщает аппарат омбудсмена.Как отмечается, заявители жалуются на "необоснованное применение физической силы и спецсредств, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции".Также во вторник в адрес Шишлова начали поступать заявления о нарушениях прав граждан, арестованных за участие в акции, поскольку спецприемник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Захарьевской улице оказался переполнен."В связи с поступающими жалобами на нарушения условий содержания административно арестованных Александр Шишлов отметил, что исполнение принимаемых в таком большом количестве решений об административном аресте физически не может быть обеспечено ГУ МВД без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных, и предложил в качестве неотложной меры защиты законных прав арестованных применять… отсрочку исполнения постановлений о назначении ареста", - информирует аппарат омбудсмена.Уполномоченный по правам человека попросил прокурора города Сергея Литвиненко проверить соблюдение порядка и условий отбывания арестов по решениям судов по итогам несогласованной акции. Шишлов попросил принять меры прокурорского реагирования, в том числе и путем обращения в суды общей юрисдикции об отсрочке исполнения соответствующих судебных постановлений.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210203/zaderzhaniya-1595772524.html
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россия, сергей литвиненко, александр шишлов, дмитрий песков, москва, ленинградская область, санкт-петербург, общество

Омбудсмен в Петербурге предложил отсрочить аресты задержанных 31 января

00:33 03.02.2021
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов предложил отсрочить административные аресты задержанных на несогласованной акции 31 января, сообщает аппарат омбудсмена.
"К уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову поступило уже более 40 жалоб на нарушения прав участников массовой акции 31 января в центре города, а также освещавших ее журналистов... По всем обращениям… проводятся проверки", - говорится в сообщении.
Как отмечается, заявители жалуются на "необоснованное применение физической силы и спецсредств, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции".
Также во вторник в адрес Шишлова начали поступать заявления о нарушениях прав граждан, арестованных за участие в акции, поскольку спецприемник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Захарьевской улице оказался переполнен.
"В связи с поступающими жалобами на нарушения условий содержания административно арестованных Александр Шишлов отметил, что исполнение принимаемых в таком большом количестве решений об административном аресте физически не может быть обеспечено ГУ МВД без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных, и предложил в качестве неотложной меры защиты законных прав арестованных применять… отсрочку исполнения постановлений о назначении ареста", - информирует аппарат омбудсмена.
Первые задержания на Страстном бульваре во время несогласованной акции - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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На Страстном бульваре в Москве начались первые задержания
Уполномоченный по правам человека попросил прокурора города Сергея Литвиненко проверить соблюдение порядка и условий отбывания арестов по решениям судов по итогам несогласованной акции. Шишлов попросил принять меры прокурорского реагирования, в том числе и путем обращения в суды общей юрисдикции об отсрочке исполнения соответствующих судебных постановлений.
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.
За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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РоссияСергей ЛитвиненкоАлександр ШишловДмитрий ПесковМоскваЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
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