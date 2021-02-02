https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595770916.html

Глава Крыма назвал Навального жуликом и провокатором

Глава Крыма назвал Навального жуликом и провокатором

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Алексея Навального жуликом и провокатором, действующим по указке извне, а новое решение суда, принятое в отношении него, -... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T23:41

2021-02-02T23:41

2021-02-02T23:41

замена условного срока навального

сергей аксенов (политик)

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

совет федерации рф

европейский суд по правам человека

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Алексея Навального жуликом и провокатором, действующим по указке извне, а новое решение суда, принятое в отношении него, - справедливым и обоснованным.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Навального уже призвали освободить США, Франция, Германия, Британия, Бельгия, Канада, Швейцария и ряд других стран. МИД РФ в свою очередь призвал Запад не вмешиваться в дела суверенного государства, отметив, что призывы освободить Навального являются отрывом от реальности или ангажированностью.По его словам, России не нужны провокаторы, которые действуют по указке извне. "Мы сами разберемся с любыми проблемами. Никому не позволено вмешиваться во внутренние дела России. Мы доверяем нашему президенту, отлично знаем, сколько он сделал для страны, для Крыма и поддерживаем курс нашего национального лидера", - подчеркнул Аксенов.В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал западные страны не питать иллюзий насчет Навального.По его словам, подобные заявления и оценки западных стран, связанные с Навальным, являются грубым вмешательством во внутренние дела России. "Со своим уставом нечего лезть в чужой монастырь и совать нос в чужие дела. Никто их требования выполнять не будет", - подчеркнул сенатор.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595756832.html

https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Адвокат пояснил, сколько Навальному сидеть в колонии Адвокат поясняет, что Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Интервью журналистам защитник дал у здания суда. 2021-02-02T23:41 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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замена условного срока навального, сергей аксенов (политик), алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф, европейский суд по правам человека, происшествия