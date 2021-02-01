Британский источник прокомментировал видео с сотрудником ФБК*
20:21 01.02.2021 (обновлено: 21:53 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники посольства Великобритании в России продолжат встречи с "активистами", заявил РИА Новости британский источник, комментируя публикацию о контакте директора ФБК* Владимира Ашуркова с бывшим британским дипломатом в Москве.
Ранее телеканал RT опубликовал видеозапись от 2012 года, на которой запечатлен разговор с участием исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова и Джеймса Уильяма Томаса Форда – "бывший второй секретарь по политическим вопросам посольства в РФ, обозначен как тайный агент MI6". В посольстве Великобритании в России заявили РИА Новости, что не дают комментариев "относительно слитых кем бы то ни было видеоматериалов".
"Обвинения в адрес господина Форда являются бессмысленными… Сотрудники посольства Великобритании регулярно проводят встречи с активистами и политиками, включая представителей оппозиции. Они будут продолжать делать это и в будущем. Это является стандартными элементом дипломатических отношений", - сказал британский источник.
По данным RT, на записи Ашурков запрашивает у британских спецслужб информацию, в частности, о "связи Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве", и говорит, что "Великобритания — ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию". Также, как отмечает RT, исполнительный директор ФБК* говорит, что они выпустят материал против банка ВТБ.
31 января, 15:46Навальный убил протест
Согласно видео, Ашурков говорит: "Если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, расширили нашу команду", а также: "Нам нужно играть на разных шахматных полях. Массовые протесты, гражданские инициативы, пропаганда". RT отмечает, что "несмотря на намеки Ашуркова, Форд не дает каких-либо обещаний относительно прямой финансовой помощи", а вместо этого предлагает сотрудничать с Transparency International*. Ранее RT сообщал, что Ашурков был в списках британского проекта против России Integrity Initiative, об этом говорилось в документах, подлинность которых подтвердил телеканалу Форин-офис.
Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК* призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.
Как следует из копий письма, которые помимо Washington Post приводят в Twitter журналисты BuzzFeed News, датированное 29 января послание адресовано президенту США Джо Байдену, а также направлено американским госдепу, минфину и директору национальной разведки. Автором письма значится Ашурков, который в обращении к Байдену отмечает, что список из 35 лиц фонд подготовил еще до того, как его основатель Алексей Навальный вернулся из Берлина в Россию. Ашурков просит американского президента ввести санкции против названных лиц в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФБК* своим призывом к США ввести санкции против РФ де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил призывы ФБК* к США и не исключил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против граждан РФ.
*Организации включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.