https://ria.ru/20210201/video-1595580386.html

Британский источник прокомментировал видео с сотрудником ФБК*

Британский источник прокомментировал видео с сотрудником ФБК*

Сотрудники посольства Великобритании в России продолжат встречи с "активистами", заявил РИА Новости британский источник, комментируя публикацию о контакте... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T20:21

2021-02-01T20:21

2021-02-01T21:53

россия

посольство великобритании в рф

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

великобритания

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники посольства Великобритании в России продолжат встречи с "активистами", заявил РИА Новости британский источник, комментируя публикацию о контакте директора ФБК* Владимира Ашуркова с бывшим британским дипломатом в Москве.Ранее телеканал RT опубликовал видеозапись от 2012 года, на которой запечатлен разговор с участием исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова и Джеймса Уильяма Томаса Форда – "бывший второй секретарь по политическим вопросам посольства в РФ, обозначен как тайный агент MI6". В посольстве Великобритании в России заявили РИА Новости, что не дают комментариев "относительно слитых кем бы то ни было видеоматериалов".По данным RT, на записи Ашурков запрашивает у британских спецслужб информацию, в частности, о "связи Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве", и говорит, что "Великобритания — ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию". Также, как отмечает RT, исполнительный директор ФБК* говорит, что они выпустят материал против банка ВТБ.Согласно видео, Ашурков говорит: "Если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, расширили нашу команду", а также: "Нам нужно играть на разных шахматных полях. Массовые протесты, гражданские инициативы, пропаганда". RT отмечает, что "несмотря на намеки Ашуркова, Форд не дает каких-либо обещаний относительно прямой финансовой помощи", а вместо этого предлагает сотрудничать с Transparency International*. Ранее RT сообщал, что Ашурков был в списках британского проекта против России Integrity Initiative, об этом говорилось в документах, подлинность которых подтвердил телеканалу Форин-офис.Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК* призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.Как следует из копий письма, которые помимо Washington Post приводят в Twitter журналисты BuzzFeed News, датированное 29 января послание адресовано президенту США Джо Байдену, а также направлено американским госдепу, минфину и директору национальной разведки. Автором письма значится Ашурков, который в обращении к Байдену отмечает, что список из 35 лиц фонд подготовил еще до того, как его основатель Алексей Навальный вернулся из Берлина в Россию. Ашурков просит американского президента ввести санкции против названных лиц в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФБК* своим призывом к США ввести санкции против РФ де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил призывы ФБК* к США и не исключил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против граждан РФ.*Организации включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210201/sanktsii-1595482371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, посольство великобритании в рф, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, великобритания, в мире