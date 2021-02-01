https://ria.ru/20210201/nekropol-1595524310.html

Археологи рассказали о находках на раскопках некрополя в Крыму

Археологи рассказали о находках на раскопках некрополя в Крыму

Археологи в ходе раскопок разграбленного ранее некрополя римских времен под Севастополем обнаружили более тысячи находок, сообщил журналистам ведущий научный... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:27

2021-02-01T15:27

2021-02-01T15:27

археология

открытия - риа наука

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Археологи в ходе раскопок разграбленного ранее некрополя римских времен под Севастополем обнаружили более тысячи находок, сообщил журналистам ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук, начальник экспедиции Олег Шаров.Некрополь римского времени​ с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами обнаружен под Севастополем, сообщила ранее пресс-служба Института археологии РАН. Открытие совершено при исследовании грунтового могильника Киль-Дере во время археологических​ работ."Могильник полностью грабленый, мы нашли из 300 погребений всего 15 нетронутых, то есть 5%. В могильнике Фронтовое-3 (пригород Севастополя), который не был ограблен, было обнаружено шесть тысяч находок. Здесь у нас более тысячи находок. Тем не менее они уже говорят о многом – о времени, когда здесь образовался могильник, о времени, когда здесь было поселение – конец I – начало II века нашей эры и конец его - время гунского нашествия - IV век", - сказал Шаров.Само поселение найдено не было, по версии ученых, это связано с тем, что некрополь образовали кочующие сарматы. Место расположения – холм и найденные 63 надгробия говорят о том, что это было статусное место захоронения. Обнаруженные предметы – керамика, серебряные фибулы, стеклянные сосуды, монеты, элементы конской сбруи."Монеты второй половины III века нашей эры. Здесь представлен серебряный динарий и бронзовые сестерции, дупондии. Конская упряжь в особом ажурном стиле – это времена Марка Аврелия, именно тогда в Римской армии использовались такие вещи. В тот период в Херсонесе стояли подразделения V Македонского легиона, XI Клавдиева легиона, I Италийского легиона", - рассказал археолог.Площадь раскопок уже составила 6,5 тысячи квадратных метров, еще порядка 2 тысяч метров предстоит раскопать и изучить. Работы проводятся перед строительством окончательного, восьмого этапа трассы "Таврида" в пределах Севастополя. Археологи проведут раскопки еще в четырех местах, где позднее будет построена дорога – будут изучены курганы бронзового века и два поселения бронзового и римского времен, сообщил руководитель работ.

https://ria.ru/20200703/1573852608.html

https://ria.ru/20201023/bashnya-1581157570.html

https://ria.ru/20201019/raskopki-1580467872.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, открытия - риа наука, республика крым