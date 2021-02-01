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Археологи рассказали о находках на раскопках некрополя в Крыму
Археологи рассказали о находках на раскопках некрополя в Крыму
Археологи в ходе раскопок разграбленного ранее некрополя римских времен под Севастополем обнаружили более тысячи находок, сообщил журналистам ведущий научный... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:27
2021-02-01T15:27
археология
открытия - риа наука
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Археологи в ходе раскопок разграбленного ранее некрополя римских времен под Севастополем обнаружили более тысячи находок, сообщил журналистам ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук, начальник экспедиции Олег Шаров.Некрополь римского времени​ с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами обнаружен под Севастополем, сообщила ранее пресс-служба Института археологии РАН. Открытие совершено при исследовании грунтового могильника Киль-Дере во время археологических​ работ."Могильник полностью грабленый, мы нашли из 300 погребений всего 15 нетронутых, то есть 5%. В могильнике Фронтовое-3 (пригород Севастополя), который не был ограблен, было обнаружено шесть тысяч находок. Здесь у нас более тысячи находок. Тем не менее они уже говорят о многом – о времени, когда здесь образовался могильник, о времени, когда здесь было поселение – конец I – начало II века нашей эры и конец его - время гунского нашествия - IV век", - сказал Шаров.Само поселение найдено не было, по версии ученых, это связано с тем, что некрополь образовали кочующие сарматы. Место расположения – холм и найденные 63 надгробия говорят о том, что это было статусное место захоронения. Обнаруженные предметы – керамика, серебряные фибулы, стеклянные сосуды, монеты, элементы конской сбруи."Монеты второй половины III века нашей эры. Здесь представлен серебряный динарий и бронзовые сестерции, дупондии. Конская упряжь в особом ажурном стиле – это времена Марка Аврелия, именно тогда в Римской армии использовались такие вещи. В тот период в Херсонесе стояли подразделения V Македонского легиона, XI Клавдиева легиона, I Италийского легиона", - рассказал археолог.Площадь раскопок уже составила 6,5 тысячи квадратных метров, еще порядка 2 тысяч метров предстоит раскопать и изучить. Работы проводятся перед строительством окончательного, восьмого этапа трассы "Таврида" в пределах Севастополя. Археологи проведут раскопки еще в четырех местах, где позднее будет построена дорога – будут изучены курганы бронзового века и два поселения бронзового и римского времен, сообщил руководитель работ.
https://ria.ru/20200703/1573852608.html
https://ria.ru/20201023/bashnya-1581157570.html
https://ria.ru/20201019/raskopki-1580467872.html
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археология, открытия - риа наука, республика крым

Археологи рассказали о находках на раскопках некрополя в Крыму

15:27 01.02.2021
 
© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкНаходки, сделанные при исследовании грунтового могильника Киль-Дере близ Севастополя
Находки, сделанные при исследовании грунтового могильника Киль-Дере близ Севастополя - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Анна Садовникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Археологи в ходе раскопок разграбленного ранее некрополя римских времен под Севастополем обнаружили более тысячи находок, сообщил журналистам ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук, начальник экспедиции Олег Шаров.
Некрополь римского времени​ с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами обнаружен под Севастополем, сообщила ранее пресс-служба Института археологии РАН. Открытие совершено при исследовании грунтового могильника Киль-Дере во время археологических​ работ.
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"Могильник полностью грабленый, мы нашли из 300 погребений всего 15 нетронутых, то есть 5%. В могильнике Фронтовое-3 (пригород Севастополя), который не был ограблен, было обнаружено шесть тысяч находок. Здесь у нас более тысячи находок. Тем не менее они уже говорят о многом – о времени, когда здесь образовался могильник, о времени, когда здесь было поселение – конец I – начало II века нашей эры и конец его - время гунского нашествия - IV век", - сказал Шаров.
Само поселение найдено не было, по версии ученых, это связано с тем, что некрополь образовали кочующие сарматы. Место расположения – холм и найденные 63 надгробия говорят о том, что это было статусное место захоронения. Обнаруженные предметы – керамика, серебряные фибулы, стеклянные сосуды, монеты, элементы конской сбруи.
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"Монеты второй половины III века нашей эры. Здесь представлен серебряный динарий и бронзовые сестерции, дупондии. Конская упряжь в особом ажурном стиле – это времена Марка Аврелия, именно тогда в Римской армии использовались такие вещи. В тот период в Херсонесе стояли подразделения V Македонского легиона, XI Клавдиева легиона, I Италийского легиона", - рассказал археолог.
Площадь раскопок уже составила 6,5 тысячи квадратных метров, еще порядка 2 тысяч метров предстоит раскопать и изучить. Работы проводятся перед строительством окончательного, восьмого этапа трассы "Таврида" в пределах Севастополя. Археологи проведут раскопки еще в четырех местах, где позднее будет построена дорога – будут изучены курганы бронзового века и два поселения бронзового и римского времен, сообщил руководитель работ.
Раскопки на территории строящегося тракта водоподачи в Феодосию и Керчь - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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АрхеологияОткрытия - РИА НаукаРеспублика Крым
 
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