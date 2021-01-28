https://ria.ru/20210128/nekropol-1594950755.html
В Крыму нашли некрополь римского времени
В Крыму нашли некрополь римского времени
Некрополь римского времени с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами обнаружен под Севастополем, сообщила пресс-служба Института археологии РАН. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:56
2021-01-28T13:56
2021-01-28T13:56
культура
российская академия наук
республика крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b5972d28ac48aac148ae90a6c758410.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Некрополь римского времени с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами обнаружен под Севастополем, сообщила пресс-служба Института археологии РАН."Открытие совершено при исследовании грунтового могильника Киль-Дере во время археологических работ", - говорится в сообщении.Могильник Киль-Дере расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. При разборе четырех могил в южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия. Возле одной из могил рядом с надгробием было установлено каменное основание с овальным углублением для жертвенной пищи."В ходе дальнейших работ в разграбленных погребениях археологи обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел. На сегодняшний день это самая значительная коллекция надгробий, полученная когда-либо при раскопках "позднескифских" могильников Крыма римского времени: в ближайших крупных и широко известных некрополях найдено всего 15 таких надгробий", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210122/arkheologi-1594094655.html
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27334053f68482f50a63ca4347dc95ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, республика крым, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости.
Некрополь римского времени с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами обнаружен под Севастополем
, сообщила пресс-служба Института археологии РАН
.
"Открытие совершено при исследовании грунтового могильника Киль-Дере во время археологических работ", - говорится в сообщении.
Могильник Киль-Дере расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. При разборе четырех могил в южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия. Возле одной из могил рядом с надгробием было установлено каменное основание с овальным углублением для жертвенной пищи.
"В ходе дальнейших работ в разграбленных погребениях археологи обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел. На сегодняшний день это самая значительная коллекция надгробий, полученная когда-либо при раскопках "позднескифских" могильников Крыма римского времени: в ближайших крупных и широко известных некрополях найдено всего 15 таких надгробий", - отметили в пресс-службе.