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https://ria.ru/20210128/nekropol-1594950755.html
В Крыму нашли некрополь римского времени
В Крыму нашли некрополь римского времени
Некрополь римского времени​ с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами обнаружен под Севастополем, сообщила пресс-служба Института археологии РАН. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:56
2021-01-28T13:56
культура
российская академия наук
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Некрополь римского времени​ с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами обнаружен под Севастополем, сообщила пресс-служба Института археологии РАН."Открытие совершено при исследовании грунтового могильника Киль-Дере во время археологических​ работ", - говорится в сообщении.Могильник Киль-Дере расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. При разборе четырех могил в южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия. Возле одной из могил рядом с надгробием было установлено каменное основание с овальным углублением для жертвенной пищи."В ходе дальнейших работ в разграбленных погребениях археологи обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел. На сегодняшний день это самая значительная коллекция надгробий, полученная когда-либо при раскопках "позднескифских" могильников Крыма римского времени: в ближайших крупных и широко известных некрополях найдено всего 15 таких надгробий", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210122/arkheologi-1594094655.html
республика крым
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российская академия наук, республика крым, севастополь

В Крыму нашли некрополь римского времени

13:56 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Некрополь римского времени​ с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами обнаружен под Севастополем, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
"Открытие совершено при исследовании грунтового могильника Киль-Дере во время археологических​ работ", - говорится в сообщении.
Могильник Киль-Дере расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. При разборе четырех могил в южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия. Возле одной из могил рядом с надгробием было установлено каменное основание с овальным углублением для жертвенной пищи.
"В ходе дальнейших работ в разграбленных погребениях археологи обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел. На сегодняшний день это самая значительная коллекция надгробий, полученная когда-либо при раскопках "позднескифских" могильников Крыма римского времени: в ближайших крупных и широко известных некрополях найдено всего 15 таких надгробий", - отметили в пресс-службе.
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КультураРоссийская академия наукРеспублика КрымСевастополь
 
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