https://ria.ru/20210128/nekropol-1594950755.html

В Крыму нашли некрополь римского времени

В Крыму нашли некрополь римского времени

Некрополь римского времени​ с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами обнаружен под Севастополем, сообщила пресс-служба Института археологии РАН. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:56

2021-01-28T13:56

2021-01-28T13:56

культура

российская академия наук

республика крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Некрополь римского времени​ с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами обнаружен под Севастополем, сообщила пресс-служба Института археологии РАН."Открытие совершено при исследовании грунтового могильника Киль-Дере во время археологических​ работ", - говорится в сообщении.Могильник Киль-Дере расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. При разборе четырех могил в южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия. Возле одной из могил рядом с надгробием было установлено каменное основание с овальным углублением для жертвенной пищи."В ходе дальнейших работ в разграбленных погребениях археологи обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел. На сегодняшний день это самая значительная коллекция надгробий, полученная когда-либо при раскопках "позднескифских" могильников Крыма римского времени: в ближайших крупных и широко известных некрополях найдено всего 15 таких надгробий", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210122/arkheologi-1594094655.html

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, республика крым, севастополь