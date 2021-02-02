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https://ria.ru/20210202/nekropol-1595569972.html
Древний Рим под ногами: в Крыму нашли уникальный некрополь
Древний Рим под ногами: в Крыму нашли уникальный некрополь
Археологи обнаружили под Севастополем некрополь римских времен​ с антропоморфными надгробиями и стелами. Древние артефакты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:55
2021-02-02T13:55
археология
республика крым
севастополь
культура
фото
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Археологи обнаружили под Севастополем некрополь римских времен​ с антропоморфными надгробиями и стелами. Древние артефакты — в фотоленте Ria.ru.
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археология, республика крым, севастополь, фото, фото

Древний Рим под ногами: в Крыму нашли уникальный некрополь

13:55 02.02.2021
 
Читать ria.ru в
Археологи обнаружили под Севастополем некрополь римских времен​ с антропоморфными надгробиями и стелами. Древние артефакты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Открытие было совершено при исследовании грунтового могильника Киль-Дере в Инкерманской долине.

Участник экспедиции работает киркой во время исследования грунтового могильника Киль-Дере близ Севастополя
1 из 12

Открытие было совершено при исследовании грунтового могильника Киль-Дере в Инкерманской долине.

© РИА Новости / Анна Садовникова
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

В южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия.

Каменные плиты, принадлежащие позднескифской культуре, найденные при исследовании грунтового могильника Киль-Дере близ Севастополя
2 из 12

В южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия.

© РИА Новости / Анна Садовникова
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Стеклянный сосуд, найденный при исследовании грунтового могильника Киль-Дере.

Стеклянный сосуд, найденный при исследовании грунтового могильника Киль-Дере близ Севастополя
3 из 12

Стеклянный сосуд, найденный при исследовании грунтового могильника Киль-Дере.

© РИА Новости / Анна Садовникова
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

В ходе дальнейших работ были найдены 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел.

Грунтовый могильник Киль-Дере близ Севастополя
4 из 12

В ходе дальнейших работ были найдены 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел.

© РИА Новости / Анна Садовникова
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Стеклянные бальзамарии.

Стеклянные емкости - бальзамарии, найденные при исследовании грунтового могильника Киль-Дере близ Севастополя
5 из 12

Стеклянные бальзамарии.

© РИА Новости / Анна Садовникова
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Ученые называют находку самой значительной на сегодняшний день коллекцией надгробий, полученной когда-либо при раскопках "позднескифских" могильников Крыма римского времени.

Участница экспедиции измеряет размер могильной ямы во время исследования грунтового могильника Киль-Дере близ Севастополя
6 из 12

Ученые называют находку самой значительной на сегодняшний день коллекцией надгробий, полученной когда-либо при раскопках "позднескифских" могильников Крыма римского времени.

© РИА Новости / Анна Садовникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Бронзовая древнеримская монета дупондий, найденная при исследовании могильника Киль-Дере.

Бронзовая древнеримская монета дупондий, найденная при исследовании грунтового могильника Киль-Дере близ Севастополя
7 из 12

Бронзовая древнеримская монета дупондий, найденная при исследовании могильника Киль-Дере.

© РИА Новости / Анна Садовникова
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Несмотря на то что могильник оказался разграбленным, исследователи обнаружили здесь более тысячи находок.

В Крыму обнаружили некрополь римского времени с антропоморфными надгробьями и стелами
8 из 12

Несмотря на то что могильник оказался разграбленным, исследователи обнаружили здесь более тысячи находок.

© РИА Новости / Анна Садовникова
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

В числе найденных предметов — керамика, серебряные фибулы, стеклянные сосуды, монеты, элементы конской сбруи в особом ажурном стиле.

Краснолаковая посуда конца I -II века н. э. и кувшины II-III века н.э., найденные при исследовании грунтового могильника Киль-Дере близ Севастополя
9 из 12

В числе найденных предметов — керамика, серебряные фибулы, стеклянные сосуды, монеты, элементы конской сбруи в особом ажурном стиле.

© РИА Новости / Анна Садовникова
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Артефакты говорят о многом: о временах, когда образовался могильник, когда здесь было поселение и когда оно исчезло.

Участник экспедиции зачищает камин на дне могильной ямы во время исследования грунтового могильника Киль-Дере близ Севастополя
10 из 12

Артефакты говорят о многом: о временах, когда образовался могильник, когда здесь было поселение и когда оно исчезло.

© РИА Новости / Анна Садовникова
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Само поселение найдено не было. Это может быть связано с тем, что некрополь образовали кочующие сарматы.

Грунтовый могильник Киль-Дере близ Севастополя
11 из 12

Само поселение найдено не было. Это может быть связано с тем, что некрополь образовали кочующие сарматы.

© РИА Новости / Анна Садовникова
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Бронзовый браслет, найденный при исследовании могильника Киль-Дере близ Севастополя.

Бронзовый фрагментированный змеиновидный браслет, найденный при исследовании грунтового могильника Киль-Дере близ Севастополя во время археологических работ
12 из 12

Бронзовый браслет, найденный при исследовании могильника Киль-Дере близ Севастополя.

© РИА Новости / Анна Садовникова
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КультураАрхеологияРеспублика КрымСевастопольФото
 
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