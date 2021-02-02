Древний Рим под ногами: в Крыму нашли уникальный некрополь
Открытие было совершено при исследовании грунтового могильника Киль-Дере в Инкерманской долине.
Открытие было совершено при исследовании грунтового могильника Киль-Дере в Инкерманской долине.
В южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия.
В южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия.
Стеклянный сосуд, найденный при исследовании грунтового могильника Киль-Дере.
Стеклянный сосуд, найденный при исследовании грунтового могильника Киль-Дере.
В ходе дальнейших работ были найдены 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел.
В ходе дальнейших работ были найдены 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел.
Стеклянные бальзамарии.
Ученые называют находку самой значительной на сегодняшний день коллекцией надгробий, полученной когда-либо при раскопках "позднескифских" могильников Крыма римского времени.
Ученые называют находку самой значительной на сегодняшний день коллекцией надгробий, полученной когда-либо при раскопках "позднескифских" могильников Крыма римского времени.
Бронзовая древнеримская монета дупондий, найденная при исследовании могильника Киль-Дере.
Бронзовая древнеримская монета дупондий, найденная при исследовании могильника Киль-Дере.
Несмотря на то что могильник оказался разграбленным, исследователи обнаружили здесь более тысячи находок.
Несмотря на то что могильник оказался разграбленным, исследователи обнаружили здесь более тысячи находок.
В числе найденных предметов — керамика, серебряные фибулы, стеклянные сосуды, монеты, элементы конской сбруи в особом ажурном стиле.
В числе найденных предметов — керамика, серебряные фибулы, стеклянные сосуды, монеты, элементы конской сбруи в особом ажурном стиле.
Артефакты говорят о многом: о временах, когда образовался могильник, когда здесь было поселение и когда оно исчезло.
Артефакты говорят о многом: о временах, когда образовался могильник, когда здесь было поселение и когда оно исчезло.
Само поселение найдено не было. Это может быть связано с тем, что некрополь образовали кочующие сарматы.
Само поселение найдено не было. Это может быть связано с тем, что некрополь образовали кочующие сарматы.
Бронзовый браслет, найденный при исследовании могильника Киль-Дере близ Севастополя.
Бронзовый браслет, найденный при исследовании могильника Киль-Дере близ Севастополя.