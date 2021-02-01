https://ria.ru/20210201/levi-1595154252.html

Пьер Леви: Париж и Москва обсуждают возможность визита Макрона в Россию

Пьер Леви: Париж и Москва обсуждают возможность визита Макрона в Россию

Париж и Москва по-прежнему рассматривают возможность организации визита французского президента Эммануэля Макрона в Россию, который не раз откладывался в 2020... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:00

2021-02-01T11:00

2021-02-01T11:13

эммануэль макрон

франко-российская торгово-промышленная палата

сергей лавров

renault s.a

франция

интервью

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Париж и Москва по-прежнему рассматривают возможность организации визита французского президента Эммануэля Макрона в Россию, который не раз откладывался в 2020 году из-за пандемии, сообщил в интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Ивановой посол Франции в РФ Пьер Леви. Дипломат рассказал о том, что думают в Париже о предложении Москвы ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, и какую роль должны сыграть европейские страны в вопросе будущего ДСНВ. Посол также назвал условие для совместного производства вакцины "Спутник V" и обозначил ожидания Франции в торгово-экономическом диалоге с Россией на 2021 год.– Санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением коронавируса, внесла коррективы в график двусторонних контактов России и Франции. Так, визит французского президента Эммануэля Макрона в Москву, который планировался еще весной 2020 года, несколько раз откладывался. Ведут ли Париж и Москва в настоящее время переговоры о его организации в ближайшем будущем? Ожидаются ли контакты на других уровнях?– В наших странах волна COVID-19 действительно глубоко повлияла на всю нашу деятельность, от повседневной работы до отношений на самом высоком уровне. Для нас, дипломатов, ничто не может заменить прямой контакт. Я пользуюсь этой возможностью в начале года и желаю вашим читателям, чтобы 2021 год позволил нам выйти из этого испытания заряженными новой энергией.Тем не менее нам удалось сохранить устойчивую активность. Для сохранения будущего нам важно обеспечить постоянные и бесперебойные франко-российские связи в условиях санитарных ограничений. Речь, конечно, идет и об авиасообщении, и о разрешенных пассажиропотоках. Мы также мобилизовали усилия для продолжения проектов сотрудничества. В качестве примера могу привести успешное завершение этой весной работ на Ленинградской АЭС командой, специально прибывшей из Франции несмотря на закрытие границ, а также содействие поездке в космический центр Куру в Гвиане представителей Роскосмоса.В политической сфере мы тоже не бездействовали, совсем наоборот, потому что, конечно, во время пандемии мир и его кризисы не останавливаются. Таким образом, перед нами стоят очень серьезные проблемы, которые я хотел бы кратко изложить в двух основных вопросах: как действовать сообща на благо международного мира и безопасности и как содействовать устойчивому развитию. Французы и россияне несут особую ответственность как постоянные члены Совета Безопасности ООН. Это также является основой нашего стремления к налаживанию диалога доверия и безопасности с Россией.Я с удовлетворением отмечаю, что, несмотря на пандемию, в прошлом году у нас было много контактов на всех уровнях. В обоих направлениях было проведено несколько официальных визитов. В Москву приехали министры внутренних дел и транспорта. Когда приезд оказался невозможным, мы перешли к формату видеоконференции. Президенты Макрон и Путин продолжают регулярно общаться, как и министры. Учитывая, в частности, ситуацию в области здравоохранения, на данном этапе не представляется возможным разработать конкретный график визита президента Макрона в Россию, но эта возможность все еще рассматривается. Нужно хорошо понимать, что инициатива, начатая президентом Макроном, когда он принимал президента Путина в Брегансоне в августе 2019 года, является истиной, основанной на анализе вызовов в Европе и мире и убежденности в том, что наши страны могут их принять вместе. Но нельзя абстрагироваться от нынешних трудностей. Как сказал президент Макрон во время своей поездки в Латвию в сентябре, "для диалога, так же, как для танго, нужны двое, и поэтому многое зависит от желания вовлеченной стороны двигаться вперед или нет".– В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Париж решил перенести встречу глав МИД и Минобороны России и Франции в формате 2+2, ссылаясь на некоторые обстоятельства. Почему была перенесена встреча? И когда планируется ее проведение?– После обсуждения этого вопроса с российской стороной мы решили перенести заседание Совета сотрудничества по вопросам обороны и безопасности, встречу министров иностранных дел и обороны в так называемом формате 2+2, с тем чтобы провести заседание в условиях, более благоприятных для конструктивного диалога. Надеюсь, нам удастся найти подходящее время и настрой.В сентябре прошлого года Франция вместе со своими европейскими партнерами и значительным числом членов международного сообщества обратилась к России с просьбой пролить свет на обстоятельства покушения с помощью нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в отношении одного из ее граждан, Алексея Навального, на ее территории. Мы все еще ждем разъяснений от Москвы о событии, которое прежде всего российское.Это дело не франко-российское или германо-российское. Это вопрос соблюдения Россией международных конвенций, которые она добровольно подписала, а значит, и международной безопасности. Возникают две основные проблемы: с одной стороны, распространение военного нервно-паралитического вещества, принадлежащего к семейству веществ, разработанных Россией, котораявсе-таки является участником Конвенции о запрещении химического оружия; с другой стороны, вопрос о посягательствах на основные свободы в то время, как Россия, в частности, является участником Европейской конвенции о правах человека.Мы с глубокой озабоченностью узнали об аресте Алексея Навального по его возвращении в Россию. Вместе с нашими европейскими партнерами мы с неослабевающей бдительностью следим за этой ситуацией и призываем к его немедленному освобождению. Что касается демонстраций в прошлые выходные, то, как заявил мой министр Жан-Ив Ле Дриан, мы обеспокоены тем, что коллективные и превентивные аресты ставят под сомнение правовое государство. Жозеп Боррелль посетит Москву в начале февраля, в том числе с посланием Европейского союза о правах и свободах.– В конце декабря во Франции началась вакцинация от коронавируса. Рассматривает ли Париж приобретение российской вакцины "Спутник V"? Обсуждают ли РФ и Франция совместное производство вакцины?– На сегодняшний момент возлагаются большие надежды на вакцинацию, и работа в этом направлении начата как во Франции, так и в России. Вместе с тем необходимо не ослаблять дисциплину и при необходимости даже укреплять ее, поскольку в настоящее время идет гонка на время между усилиями по вакцинации, с одной стороны, и распространением различных вариантов вируса среди населения мира, с другой.Как об этом попросил президент Путин, в ноябре прошлого года президент республики направил в Москву французскую научную миссию высокого уровня. Мы солидарны с Россией в ее усилиях по обеспечению безопасных и эффективных вакцин.– А вы, господин посол, привились или планируете привиться российской вакциной?– Решение о вакцинации является свободным и личным. У меня, конечно, нет мнения о той или иной вакцине, так как я не ученый, но я верю в науку. Я проконсультируюсь со своим врачом, чтобы понять, когда и как я могу получить прививку. Европейские принципы призывают меня выбрать вакцину, одобренную в Европейском союзе.Это еще один способ утвердить свое доверие к Европе, которой я посвятил большую часть своей карьеры. В настоящее время ответ Европейского союза удовлетворителен, это касается восстановления экономики и вакцинации. Для меня или для совместного производства с Францией, все будет зависеть от одобрения Европейским агентством по лекарствам, которое будет проводиться на основе исключительно научного анализа.– Ведутся ли сейчас переговоры между Москвой и Парижем о возобновлении авиасообщения?– Учитывая динамику пандемии, границы между Европейским союзом и, следовательно, Францией и целым рядом стран, включая Россию, на данном этапе остаются закрытыми, кроме весьма ограниченной категории исключений. Таким образом, в условиях этих ограничений государства-члены Европейского союза не должны вести двусторонние переговоры с теми или иными странами с целью нормального возобновления воздушного сообщения. С другой стороны, мы работаем с Россией над тем, чтобы совместно обеспечить минимальный объем перевозок, позволяющий поддерживать необходимые направления авиасообщения. В настоящее время Air France выполняет два рейса в неделю между Парижем и Москвой, а с 1 февраля намечено выполнение трех рейсов.– В декабре министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Франция создаст комитет по ориентации в области финансирования для поддержки французских компаний, заинтересованных в российском рынке. На ваш взгляд, он поможет восстановить торгово-экономическое сотрудничество после кризиса, вызванного ограничительными мерами по COVID? Какими будут главные проекты?– Экономика остается одним из основополагающих элементов наших отношений, несмотря на санкции, фундаментальную роль играют инвестиции в Россию. В 2019 году и в первом полугодии 2020-го, за исключением зон с привлекательным налогообложением, Франция занимала второе место по объему прямых иностранных инвестиций – потоков и запасов. Все россияне знакомы с "Ашаном", "Леруа Мерлен", Renault и многими другими французскими брендами. Эти компании стали франко-российскими предприятиями, где работают сотни тысяч россиян, капитал и технологии направляются в Россию.Французские малые и средние предприятия заинтересованы в деятельности в России, но у них при вступлении на этот сложный рынок возникает много нормативных и финансовых вопросов. В связи с этим я должен отметить, что дело Дельпаля ослабило привлекательность инвестиционного климата России. Я видел, что в прошлом году объем иностранных инвестиций в России достиг самой низкой отметки с 1994 года. Если Россия желает быть привлекательной для инвесторов, очень важно, чтобы такие дела не происходили.Создание комитета по ориентации в области финансирования и юридической поддержки французских предприятий в России, о котором министр экономики, финансов и экономических преобразований заявил 15 декабря 2020 года, является непосредственным связующим звеном между Генеральной дирекцией казначейства и государственным банком BPI France. Цель создания этого комитета – удовлетворять первоначальные запросы компаний, заинтересованных в работе на российском рынке. Его роль по обеспечению информацией и общей ориентации дополняет деятельность экономической миссии посольства Франции в России и ее партнеров, таких как Франко-российская торгово-промышленная палата. Несомненно, он будет содействовать созданию благоприятных условий для торговых контактов между нашими странами.– Как сейчас обстоят дела в сфере торгово-экономического сотрудничества России и Франции? Что вы могли бы сказать о товарообмене между странами?– В 2020 году пандемия нанесла вред всей мировой экономике, она не обошла стороной торговые отношения Франции и России. На основе последних данных французских источников, за 11 месяцев 2020 года объем наших двусторонних обменов составил 10 миллиардов евро, что на 25% ниже того же периода 2019 года. Это снижение связано и с пандемией, и со значительным снижением российского экспорта во Францию (-35%) в связи со снижением цен на энергоносители. Французские экспортные поставки в Россию за тот же период снизились на 9%. 2021 год должен позволить нам возобновить торговые контакты, чтобы вернуться к более репрезентативным годовым показателям в 15 миллиардов евро и выше.– Сильно ли отразилась пандемия на работе французских компаний в России? Есть ли компании, которым пришлось покинуть российский рынок?– Французские предприятия, которые занимают лидирующие позиции среди основных иностранных инвесторов в России, тоже пострадали от пандемии, как огромное большинство предприятий. Помимо замедления темпов роста экономики, ограничение мобильности передвижения, связанное с закрытием границ, и особый статус высококвалифицированных иностранных специалистов ВКС в России не способствовали развитию бизнеса. Слишком рано оценивать прямые последствия пандемии на французские предприятия, размещенные в России, но на сегодняшний день я не думаю, что французские предприниматели ушли с российского рынка по этой причине, в то время как некоторые могут настраиваться на уход, принимая во внимание ужесточение правил локализации производства и импортозамещения.– Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран – постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). Есть ли понимание, когда и в каком формате пройдет э встреча?– Это важная тема, над которой французская сторона размышляет уже давно, и мы много обсуждали это с нашими российскими коллегами. Франция убеждена, что страны-члены Совета Безопасности несут ключевую ответственность за сохранение мира и международной безопасности. Современный санитарно-эпидемиологический кризис напоминает нам о значимости и необходимости коллективных действий и укрепления многосторонней системы международных отношений. Мы очень положительно относимся к проведению такой встречи.К сожалению, действительно, пока санитарно-эпидемиологический кризис не позволил нам провести этот саммит в 2020 году, когда мы отмечали 75-летие ООН. Однако мы продолжаем прилагать усилия вместе с Россией, которая несколько дней назад в лице министра Лаврова напомнила о приоритетном проведении этого саммита в реальном формате, как только санитарная ситуация позволит. Хотя необходимо уточнить повестку, чтобы встреча была полезной. Конечно, изменения в Вашингтоне являются новым и решающим фактором, который стоит принять во внимание.– Ведутся ли переговоры о проведении встречи советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия и Украина), или Париж пока не видит оснований для такой встречи?– Франция вместе с Германией в рамках "нормандского формата" продолжает усилия, направленные на установление справедливого и прочного мира на востоке Украины.Совещания дипломатических советников глав государств "нормандского формата" продолжаются регулярно: они проходят и в реальном, и в онлайн-режиме. Благодаря этим встречам удалось добиться конкретных шагов по возобновлению обеспечения сторонами режима прекращения огня в июле 2020 года и обмену пленными в декабре 2019 и апреле 2020 года. Наша задача не изменилась: речь идет о реализации обязательств глав государств и правительств, которые были подписаны в декабре 2019 года в Париже для выполнения в полном объеме минских договоренностей. Нужно понимать необходимость найти правильную комбинацию, чтобы разблокировать ситуацию, что, в свою очередь, поможет возобновить взаимоотношения Европейского союза и России.– В начале декабря в Москве состоялась встреча дипломатического советника Эммануэля Макрона с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Каких договоренностей удалось достичь по взаимодействию в области противодействия терроризму? Просил ли Париж у Москвы содействия на фоне волны терактов в стране осенью, учитывая богатый опыт РФ в работе по предотвращению террористических актов?– За месяц осенью 2020 года во Франции произошло три террористических акта, и наш министр внутренних дел посетил Москву в ноябре и был тепло встречен.Борьба с терроризмом – наш общий вызов. Даже в самые сложные периоды наших отношений мы всегда продолжали двустороннее сотрудничество, направленное на обеспечение безопасности французов и россиян, где бы они ни находились. Это важный аспект наших отношений. Я думаю, и наши страны, и наши народы активно пользуются этим.Недавние теракты во Франции вызвали волну солидарности среди россиян, которая нас глубоко тронула. Были и публичные угрозы в наш адрес. Федеральные власти вновь подтвердили приверженность законности, это была та позиция, которую мы ожидали, и мы ее оценили. Я специально прилагаю усилия, чтобы разъяснить наш подход, основанный на ценностях республики, которые часто бывают неправильно понятыми.Диалог по этой тематике будет продолжаться на всех уровнях. В ходе визита дипломатического советника президента Франции в декабре были подведены итоги этой области нашего сотрудничества, обсуждена также ситуация в Нагорном Карабахе, за развитием которой Франция, как сопредседатель Минской группы, очень внимательно следит.– Обсуждают ли Россия и Франция возможность моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе? Какие инициативы предлагает Франция для обеспечения безопасности и контроля над вооружениями в условиях прекращения ДРСМД и ситуации с ДОН?– Нужно хорошо понимать, что вопросы безопасности находятся в центре нашего подхода к диалогу с Москвой, который был инициирован президентом республики в 2019 году. Наша позиция, касающаяся нарушения Россией и окончания действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, известна. Мы сожалеем, что не было найдено решение для продления действия этого договора. ДРСМД являлся фундаментальным элементом для обеспечения безопасности европейцев.В целом мы очень озабочены тем, что основополагающие элементы стратегической безопасности в Европе один за другим ставятся под сомнение. Только что появилась хорошая новость. Франция приветствует решение Соединенных Штатов и России продлить на пять лет Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Это решение сможет поддержать основополагающий компонент международной системы контроля над вооружениями и разоружения. Продление ДСНВ должно в ближайшее время быть продолжено уточнением амбициозной, более масштабной повестки дня, касающейся контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Европейцев это касается прежде всего, и они должны сыграть активную роль в уточнении параметров, необходимых для укрепления безопасности и стабильности европейского континента.В этом контексте мы приняли к сведению предложение России о пост-ДРСМД. Углубленный диалог по этим вопросам должен быть продолжен. Мы все еще ждем от российской стороны уточнения деталей этого предложения, необходимых для оценки надежных гарантий безопасности, которые получат Франция и ее союзники.Что касается Договора по открытому небу, который является другим основополагающим компонентом международной системы контроля над обычными вооружениями, способствует миру и безопасности на нашем континенте, мы сожалеем о принятом Россией решении начать процедуру выхода. Недавно Франция и ряд ее европейских партнеров предложили провести углубленные дискуссии по вопросам, связанным с выполнением этого договора, которые были подняты Россией. Жаль, что Россия не захотела провести этот диалог и сделала выбор в пользу выхода из договора.Мы надеемся, что Россия пересмотрит свое решение, которое наносит ущерб самому договору и тем самым нашим усилиям по укреплению взаимного доверия и консолидации нашей коллективной безопасности.

https://ria.ru/20201015/makron-1579962508.html

https://ria.ru/20210124/karantin-1594350830.html

https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579077432.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/vaktsina-1594162286.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/makron-1577996715.html

https://ria.ru/20210126/makron-1594682656.html

https://ria.ru/20210113/politika-1592850217.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210110/putin-1592473356.html

https://ria.ru/20210126/dzyao-1594694222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франко-российская торгово-промышленная палата, сергей лавров, renault s.a, франция, интервью