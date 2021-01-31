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Навальный убил протест
Навальный убил протест
Итоги бурной активности последних двух недель оказались неутешительны для Алексея Навального: РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:46
2021-01-31T16:26
россия
фонд борьбы с коррупцией
омон россии
аркадий ротенберг
алексей навальный
джо байден
москва
сша
авторы
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Итоги бурной активности последних двух недель оказались неутешительны для Алексея Навального:— скандал о "дворце Путина" мгновенно схлопнулся раскрытием информации о реальном статусе объекта (гостиница премиум-класса) и его бенефициаре (Аркадий Ротенберг), а также показом истинного состояния, в котором находится будущий отель (начальная стадия ремонта);— за разнообразные — и очевидные — нарушения закона практически все руководство ФБК* одним махом оказалось в зоне пристального внимания правоохранительных органов, преимущественно внимание выразилось в форме заключения под стражу или домашнего ареста;— беспорядки, на ровном месте устроенные оппозиционными активистами в прошлую субботу в Москве, Владивостоке и ряде других городов, оттолкнули от навальнистов многих до того симпатизировавших им людей;— зато поведение правоохранителей, действовавших корректно, несмотря на вопиющие провокации и насилие по отношению к ним, вызвало широкую общественную поддержку. Россия особенно высоко оценила сдержанность своих силовиков на фоне их западных коллег, которые совершенно не церемонятся с протестующими на многочисленных акциях, будоражащих сейчас Европу. Единственный эксцесс, когда в Петербурге омоновец ударил женщину, попытавшуюся преградить ему путь при конвоировании задержанного, оказался урегулирован прямо-таки безупречным образом.Однако лидерам антигосударственной оппозиции показалось мало, что абсолютное большинство сограждан уже и так на них косо смотрят: за историю с "Новичком", в которой откровенно торчат уши западных спецслужб; за циничную эксплуатацию детей в попытках их вовлечь в несанкционированные мероприятия; за дичайший и элементарно разоблачаемый фейк с "дворцом Путина"; за насилие и грубые провокации в отношении полицейских; за предательство собственных сторонников, вопреки обещаниям постоянно остающихся один на один с законом, к нарушению которого их подталкивают "старшие товарищи". Сегодняшний день пополнил впечатляющую коллекцию еще одной новостью: ФБК* призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, включая "восемь высокопоставленных россиян, близких к президенту России".Не то чтобы это стало сенсацией: события последних месяцев не оставили сомнений, что организация вполне заслуженно находится в статусе иностранного агента. Но все-таки открытая ориентация на зарубежную державу силы, которая позиционирует себя как главного борца за Россию будущего, просто неприемлема — даже для большинства людей, чьи взгляды можно назвать оппозиционными. Потому что это уже не политическая борьба, а измена Родине.Последствия оказались вполне закономерными: Алексей Навальный и его организация прямо сейчас терпят крах, теряя остатки репутации и общественного влияния. Сегодняшние мероприятия со снизившейся в разы (если не на порядок) численностью участников наглядно об этом свидетельствуют. В большинстве мест на улицы вышли считанные десятки человек, отдельные города могут похвастаться двумя-тремя, хорошо если пятью сотнями протестующих. В обеих столицах людей побольше, но несравнимо с показателями прошлой недели.Впрочем, главные итоги сегодняшних событий оказались все-таки не политическими, а человеческими: борцы за народное счастье успешно испортили день отдыха десяткам тысяч людей, у которых были планы провести это время в центре Москвы, Петербурга и других городов, где были введены ограничения для предотвращения беспорядков. Особую благодарность к Алексею Навальному и его сторонникам, надо думать, испытывают владельцы кафе, магазинов и других заведений в перекрытых районах. После тяжелейшего для бизнеса года они явно счастливы потерять воскресную выручку.А ведь Навальному и Ко всего-то и стоило — признать, что вывести на улицы хоть сколько-нибудь значимое количество людей сегодня не удастся, кроме совсем уж упертых и особо буйных сторонников. Поступающая информация о столкновениях экстремальных навальнистов с ОМОНом в Петербурге это подтверждает. А значит, не имело смысла объявлять очередное несанкционированное мероприятие, вынуждать власти к профилактическим мерам для поддержания порядка и мешать нормальной жизни городов.Но очевидно, что такая простая человеческая логика неприемлема для пламенных иноборцов, и это обстоятельство очень многое говорит о пути, пройденном Россией за двадцать лет.Историю нашей страны очень часто описывают, используя такие выражения, как "любой ценой", "не считаясь с потерями", "мобилизация" и "сверхусилие". Их применяют для характеристики действий и государства, и его противников на протяжении более чем тысячи лет.И вот впервые за все эти столетия главным принципом работы российского государства стало совершенно другое: сбережение народа, отказ от штурмовщины, всеобщей жертвенности и жестких репрессий в пользу гуманности, добровольности и удобства для людей. Данный подход не только декларируется. Российское общество постоянно сталкивается с его проявлениями в реальности — от отправки в горячие точки исключительно контрактников до сферы госуслуг, радикально облегчивших взаимодействие граждан с бюрократией, от уже упомянутой сдержанности правоохранителей до строительства Крымского моста безо всяких экстренных мер.На подобном фоне антигосударственная оппозиция с ее приверженностью к революционным методам политической борьбы по лекалам прошлого века выглядит допотопным архаизмом, причем пугающим Россию. Именно данное обстоятельство предопределило неизбежность крушения проекта "Алексей Навальный", финальную стадию которого можно сейчас наблюдать.При всех недостатках и проблемах современного российского государства — что уж спорить, их хватает — общество больше не хочет снова туда, где было столько насилия, крови и горя. Оно увидело, почувствовало и проверило на собственном опыте, что можно работать, двигаться вперед и добиваться успехов совсем другими методами. С революционерами — в кавычках и без — ему теперь просто не по пути.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html
https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html
https://ria.ru/20210125/oppozitsiya-1594374741.html
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Ирина Алкснис
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россия, фонд борьбы с коррупцией, омон россии, аркадий ротенберг, алексей навальный, джо байден, москва, сша, авторы, мнение - авторы

Навальный убил протест

15:46 31.01.2021 (обновлено: 16:26 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Итоги бурной активности последних двух недель оказались неутешительны для Алексея Навального:
— скандал о "дворце Путина" мгновенно схлопнулся раскрытием информации о реальном статусе объекта (гостиница премиум-класса) и его бенефициаре (Аркадий Ротенберг), а также показом истинного состояния, в котором находится будущий отель (начальная стадия ремонта);
Кадр из репортажа Mash Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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— за разнообразные — и очевидные — нарушения закона практически все руководство ФБК* одним махом оказалось в зоне пристального внимания правоохранительных органов, преимущественно внимание выразилось в форме заключения под стражу или домашнего ареста;
— беспорядки, на ровном месте устроенные оппозиционными активистами в прошлую субботу в Москве, Владивостоке и ряде других городов, оттолкнули от навальнистов многих до того симпатизировавших им людей;
— зато поведение правоохранителей, действовавших корректно, несмотря на вопиющие провокации и насилие по отношению к ним, вызвало широкую общественную поддержку. Россия особенно высоко оценила сдержанность своих силовиков на фоне их западных коллег, которые совершенно не церемонятся с протестующими на многочисленных акциях, будоражащих сейчас Европу. Единственный эксцесс, когда в Петербурге омоновец ударил женщину, попытавшуюся преградить ему путь при конвоировании задержанного, оказался урегулирован прямо-таки безупречным образом.
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Так кто же на самом деле здесь власть?
Однако лидерам антигосударственной оппозиции показалось мало, что абсолютное большинство сограждан уже и так на них косо смотрят: за историю с "Новичком", в которой откровенно торчат уши западных спецслужб; за циничную эксплуатацию детей в попытках их вовлечь в несанкционированные мероприятия; за дичайший и элементарно разоблачаемый фейк с "дворцом Путина"; за насилие и грубые провокации в отношении полицейских; за предательство собственных сторонников, вопреки обещаниям постоянно остающихся один на один с законом, к нарушению которого их подталкивают "старшие товарищи". Сегодняшний день пополнил впечатляющую коллекцию еще одной новостью: ФБК* призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, включая "восемь высокопоставленных россиян, близких к президенту России".
Не то чтобы это стало сенсацией: события последних месяцев не оставили сомнений, что организация вполне заслуженно находится в статусе иностранного агента. Но все-таки открытая ориентация на зарубежную державу силы, которая позиционирует себя как главного борца за Россию будущего, просто неприемлема — даже для большинства людей, чьи взгляды можно назвать оппозиционными. Потому что это уже не политическая борьба, а измена Родине.
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Последствия оказались вполне закономерными: Алексей Навальный и его организация прямо сейчас терпят крах, теряя остатки репутации и общественного влияния. Сегодняшние мероприятия со снизившейся в разы (если не на порядок) численностью участников наглядно об этом свидетельствуют. В большинстве мест на улицы вышли считанные десятки человек, отдельные города могут похвастаться двумя-тремя, хорошо если пятью сотнями протестующих. В обеих столицах людей побольше, но несравнимо с показателями прошлой недели.
Впрочем, главные итоги сегодняшних событий оказались все-таки не политическими, а человеческими: борцы за народное счастье успешно испортили день отдыха десяткам тысяч людей, у которых были планы провести это время в центре Москвы, Петербурга и других городов, где были введены ограничения для предотвращения беспорядков. Особую благодарность к Алексею Навальному и его сторонникам, надо думать, испытывают владельцы кафе, магазинов и других заведений в перекрытых районах. После тяжелейшего для бизнеса года они явно счастливы потерять воскресную выручку.
А ведь Навальному и Ко всего-то и стоило — признать, что вывести на улицы хоть сколько-нибудь значимое количество людей сегодня не удастся, кроме совсем уж упертых и особо буйных сторонников. Поступающая информация о столкновениях экстремальных навальнистов с ОМОНом в Петербурге это подтверждает. А значит, не имело смысла объявлять очередное несанкционированное мероприятие, вынуждать власти к профилактическим мерам для поддержания порядка и мешать нормальной жизни городов.
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Изображая жертвы: куда заведут поиски "зверски убитых режимом"
Но очевидно, что такая простая человеческая логика неприемлема для пламенных иноборцов, и это обстоятельство очень многое говорит о пути, пройденном Россией за двадцать лет.
Историю нашей страны очень часто описывают, используя такие выражения, как "любой ценой", "не считаясь с потерями", "мобилизация" и "сверхусилие". Их применяют для характеристики действий и государства, и его противников на протяжении более чем тысячи лет.
И вот впервые за все эти столетия главным принципом работы российского государства стало совершенно другое: сбережение народа, отказ от штурмовщины, всеобщей жертвенности и жестких репрессий в пользу гуманности, добровольности и удобства для людей. Данный подход не только декларируется. Российское общество постоянно сталкивается с его проявлениями в реальности — от отправки в горячие точки исключительно контрактников до сферы госуслуг, радикально облегчивших взаимодействие граждан с бюрократией, от уже упомянутой сдержанности правоохранителей до строительства Крымского моста безо всяких экстренных мер.
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На подобном фоне антигосударственная оппозиция с ее приверженностью к революционным методам политической борьбы по лекалам прошлого века выглядит допотопным архаизмом, причем пугающим Россию. Именно данное обстоятельство предопределило неизбежность крушения проекта "Алексей Навальный", финальную стадию которого можно сейчас наблюдать.
При всех недостатках и проблемах современного российского государства — что уж спорить, их хватает — общество больше не хочет снова туда, где было столько насилия, крови и горя. Оно увидело, почувствовало и проверило на собственном опыте, что можно работать, двигаться вперед и добиваться успехов совсем другими методами. С революционерами — в кавычках и без — ему теперь просто не по пути.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
 
РоссияФонд борьбы с коррупциейОМОН РоссииАркадий РотенбергАлексей НавальныйДжо БайденМоскваСШААвторыМнение - Авторы
 
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