https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595334377.html

CNN: ФБК* попросил Байдена ввести санкции против группы россиян

CNN: ФБК* попросил Байдена ввести санкции против группы россиян

Телеканал CNN сообщил, что "Фонд борьбы с коррупцией"* (включен Минюстом в список иноагентов) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T08:50

2021-01-31T08:50

2021-01-31T10:25

госпитализация алексея навального

россия

фонд борьбы с коррупцией

михаил мурашко

владимир ашурков

алексей навальный

джо байден

роман абрамович

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594601457_0:252:3164:2032_1920x0_80_0_0_b0a6954b512d9c3c56ceb147400e565a.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Телеканал CNN сообщил, что "Фонд борьбы с коррупцией"* (включен Минюстом в список иноагентов) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против "восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину": бизнесмена Романа Абрамовича, главы Минздрава Михаила Мурашко и других, канал ссылается на копию письма фонда и его исполнительного директора."Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов - самой могущественной страны. (США) уже давно применяют санкции к лицам, причастным к коррупции. Если кто и может что-то сделать, так это США", - заявил исполнительный директор фонда Владимир Ашурков телеканалу CNN. Ашурков заявил, что команда Навального планирует направить такой же список Европейскому союзу и правительству Великобритании.Как сообщает телеканал, ФБК* направил Байдену список предлагаемых лиц в пятницу. В письме отмечается, что семь из 35 имен уже внесены в санкционные списки США.В копии письма, полученного CNN, Абрамович фигурирует в "приоритетном" коротком списке. Представитель Абрамовича заявил в электронном письме телеканалу, что "нет никаких оснований для таких заявлений, которые полностью беспочвенны". ФБК* также аргументирует включение в список министра здравоохранения России Михаила Мурашко - за якобы "сокрытие" отравления Алексея Навального и "препятствие усилиям" по его эвакуации в Германию для лечения.Ашурков, подписавший письмо, направленное Байдену, сообщил телеканалу, что организация призывает США оказать давление на президента России, чтобы тот освободил Навального.Ашурков сообщил телеканалу, что разработал с Навальным список из 35 россиян до того, как Навальный вернулся в Россию из Германии. В письме отмечается, что уже существующие санкции не направлены на "достаточное число нужных лиц". Предложенный список из 35 человек разделен на три группы: "олигархи", "нарушители прав человека" и "лица, напрямую причастные к преследованию Навального и нашей организации".Издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых "Фонд борьбы с коррупцией"* призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.Как следует из копий письма, которые помимо Washington Post приводят в Twitter журналисты BuzzFeed News, датированное 29 января послание адресовано президенту США Джо Байдену, а также направлено госдепу США, американскому Минфину и директору американской национальной разведки. Автором письма значится исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков, который в обращении к Байдену отмечает, что список из 35 лиц был подготовлен фондом еще до того, как его основатель Алексей Навальный вернулся из Берлина в Россию. Ашурков просит американского президента ввести санкции против названных лиц в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека". "Спасибо за ваше время и внимание к данной теме", - заявлено в письме.Согласно тексту, в категорию лиц, причастных, по мнению ФБК, к "преследованию Навального", включены: председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава управления Т Службы экономической безопасности ФСБ Виктор Гаврилов, начальник УФСБ по Челябинской области Дмитрий Иванов, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, судья Химкинского суда Елена Морозова, прокурор Москвы Денис Попов, главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, начальник УМВД России по г.о. Химки Игорь Янчук, а также директор Росгвардии Виктор Золотов.Далее в списке следуют "приближенные" президента: предприниматель Олег Дерипаска, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Роснефти Игорь Сечин, предприниматель Геннадий Тимченко и глава "Транснефти" Николай Токарев.Как "нарушающие свободы" в списке указаны губернатор Петербурга Александр Беглов, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель ЦИК Элла Памфилова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель администрации президента Антон Вайно и губернатор Московской области Андрей Воробьев.В письме отмечается, что семь из 35 лиц уже внесены в санкционные списки США.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html

https://ria.ru/20210130/kriminal-1595235113.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

https://ria.ru/20210125/oppozitsiya-1594374741.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, фонд борьбы с коррупцией, михаил мурашко, владимир ашурков, алексей навальный, джо байден, роман абрамович, сша, в мире