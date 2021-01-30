https://ria.ru/20210130/arest-1595225548.html

Координатора штаба Навального в Волгограде арестовали на десять суток

Координатора штаба Навального в Волгограде арестовали на десять суток

Суд снова арестовал координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Евгения Кочегина за организацию незаконной акции, на это раз на 10 суток, сообщила РИА... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T01:07

2021-01-30T01:07

2021-01-30T01:07

алексей навальный

волгоград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591101868_44:0:1788:981_1920x0_80_0_0_9fa563c62c9cba75669989e87d96cac1.jpg

ВОЛГОГРАД, 30 янв - РИА Новости. Суд снова арестовал координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Евгения Кочегина за организацию незаконной акции, на это раз на 10 суток, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.Ранее сообщалось, что 22 января Кочегин был привлечен к административной ответственности за призывы и организацию несогласованного публичного мероприятия 23 января в поддержку Навального. Суд назначил ему наказание в виде ареста на семь суток.По информации Вальковской, в пятницу у Кочегина истек срок наказания. И ему снова предъявили обвинение в организации несогласованного мероприятия 31 января по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ."Суд привлек его к административной ответственности, Кочегину назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщила Вальковская.По информации суда, Кочегин, 25 января в спецприемнике провел агитацию среди арестованных, призывая их принять участие в несогласованном митинге. В судебном заседании Кочегин вину в совершении административного правонарушения не признал.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210130/nepovinovenie-1595224504.html

https://ria.ru/20210129/arest-1595213936.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, волгоград, происшествия