Координатора штаба Навального в Волгограде арестовали на десять суток
ВОЛГОГРАД, 30 янв - РИА Новости. Суд снова арестовал координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Евгения Кочегина за организацию незаконной акции, на это раз на 10 суток, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Ранее сообщалось, что 22 января Кочегин был привлечен к административной ответственности за призывы и организацию несогласованного публичного мероприятия 23 января в поддержку Навального. Суд назначил ему наказание в виде ареста на семь суток.
По информации Вальковской, в пятницу у Кочегина истек срок наказания. И ему снова предъявили обвинение в организации несогласованного мероприятия 31 января по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.
"Суд привлек его к административной ответственности, Кочегину назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщила Вальковская.
По информации суда, Кочегин, 25 января в спецприемнике провел агитацию среди арестованных, призывая их принять участие в несогласованном митинге. В судебном заседании Кочегин вину в совершении административного правонарушения не признал.
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".