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Власти проверят условия проживания детей участницы акции в Петербурге

Власти проверят условия проживания детей участницы акции в Петербурге

Администрация Лужского района Ленинградской области намерена проверить условия проживания детей пострадавшей на митинге в Петербурге женщины, сообщил РИА... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:04

2021-01-28T12:04

2021-01-28T12:04

гумвд

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ленинградская область

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Администрация Лужского района Ленинградской области намерена проверить условия проживания детей пострадавшей на митинге в Петербурге женщины, сообщил РИА Новости глава района Юрий Намлиев."Администрация работает в рамках своих полномочий. В данном случае мы обязаны проверить условия проживания несовершеннолетнего ребенка, а также я намерен выяснить, намерены ли старшие дети отслужить срочную службу, от которой они уклонились, уехав за рубеж и не встав на учет по возвращении", - сообщил Намлиев.По его словам, женщина отказывалась от предложенных администрацией дров, при этом жалуясь на холод в доме. "Органы опеки она не пускает, несовершеннолетняя дочь не обучалась в образовательных учреждениях, неработающие совершеннолетние дети в службу занятости ни по вопросам трудоустройства, ни за поддержкой не обращались", - собеседник агентства.Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Но во вторник юристы "Команды 29", которые решили представлять ее интересы, обратили внимание на ухудшение состояния женщины и вызвали скорую помощь, после чего было принято решение о повторной госпитализации.Пострадавшую посещал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210128/volkov-1594917056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ленинградская область, санкт-петербург, общество