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Омбудсмен призвал завести дело после травмы женщины на акции в Петербурге
Омбудсмен призвал завести дело после травмы женщины на акции в Петербурге
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов считает, что после травмирования женщины на несогласованной акции 23 января следует... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:58
2021-01-28T12:58
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
санкт-петербург
происшествия
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов считает, что после травмирования женщины на несогласованной акции 23 января следует завести уголовное дело, несмотря на извинения правоохранителей, сообщает пресс-служба омбудсмена.Ранее полиция и прокуратура организовали проверки в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где в субботу, 23 января проходила несогласованная акция. Жительница города Луги Ленинградской области Маргарита Юдина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Как сообщало правовое объединение "Команда 29", впоследствии ее состояние ухудшилось, и в среду Юдина вновь попала в одну из больниц Петербурга.Ранее адвокат этого объединения Евгений Смирнов заявлял, что Юдина после инцидента с полицейским хочет обратиться в Следственный комитет. Женщину посещал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес Юдиной извинения и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь."Хорошо, что сотрудник и его руководители, понимая неправомерность совершенных действий, принесли извинения. Но это не снимает вопроса о возбуждении уголовного дела. Здесь речь идет о явном превышении должностных полномочий", – сказал Шишлов, слова которого приводятся в сообщении."То, что касается признания вины, извинений и прочих смягчающих обстоятельств – это вопрос суда. Уверен, что дело должно быть возбуждено, расследовано и рассмотрено в открытом судебном заседании. Такие случаи недопустимы, нужно сделать все, чтобы они не повторялись", - добавил омбудсмен.По его оценке, анализ видеозаписи происшествия "позволяет сделать вывод об отсутствии оснований применения физической силы, перечисленных в статье 20 федерального закона "О полиции". Так, действия Юдиной не носили признаков преступления или административного правонарушения, а выполнение возложенных на сотрудника обязанностей могло быть "беспрепятственно обеспечено без применения силы к потерпевшей", считает Шишлов.Ранее глава Лужского района Ленинградской области сообщил РИА Новости, что администрация района намерена проверить условия проживания детей пострадавшей на митинге в Петербурге женщины.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210128/prokuratura-1594916006.html
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия

Омбудсмен призвал завести дело после травмы женщины на акции в Петербурге

12:58 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов считает, что после травмирования женщины на несогласованной акции 23 января следует завести уголовное дело, несмотря на извинения правоохранителей, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Ранее полиция и прокуратура организовали проверки в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где в субботу, 23 января проходила несогласованная акция. Жительница города Луги Ленинградской области Маргарита Юдина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Как сообщало правовое объединение "Команда 29", впоследствии ее состояние ухудшилось, и в среду Юдина вновь попала в одну из больниц Петербурга.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Ранее адвокат этого объединения Евгений Смирнов заявлял, что Юдина после инцидента с полицейским хочет обратиться в Следственный комитет. Женщину посещал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес Юдиной извинения и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.
"Хорошо, что сотрудник и его руководители, понимая неправомерность совершенных действий, принесли извинения. Но это не снимает вопроса о возбуждении уголовного дела. Здесь речь идет о явном превышении должностных полномочий", – сказал Шишлов, слова которого приводятся в сообщении.
"То, что касается признания вины, извинений и прочих смягчающих обстоятельств – это вопрос суда. Уверен, что дело должно быть возбуждено, расследовано и рассмотрено в открытом судебном заседании. Такие случаи недопустимы, нужно сделать все, чтобы они не повторялись", - добавил омбудсмен.
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По его оценке, анализ видеозаписи происшествия "позволяет сделать вывод об отсутствии оснований применения физической силы, перечисленных в статье 20 федерального закона "О полиции". Так, действия Юдиной не носили признаков преступления или административного правонарушения, а выполнение возложенных на сотрудника обязанностей могло быть "беспрепятственно обеспечено без применения силы к потерпевшей", считает Шишлов.
Ранее глава Лужского района Ленинградской области сообщил РИА Новости, что администрация района намерена проверить условия проживания детей пострадавшей на митинге в Петербурге женщины.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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