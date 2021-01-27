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ЧП в воинских частях в России в 2010-2021 годах
ЧП в воинских частях в России в 2010-2021 годах
в подмосковном Можайске в воинской части обрушилась крыша одного из строений. Обрушение произошло в курилке. Пострадали пять военнослужащих. У пострадавших –... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:12
2021-01-27T14:12
россия
справки
происшествия
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27 января 2021 года в подмосковном Можайске в воинской части обрушилась крыша одного из строений. Обрушение произошло в курилке. Пострадали пять военнослужащих. У пострадавших – ушибы и ссадины, угрозы жизни и здоровью нет. 13 июля 2019 года в Саратовской области на подъездных путях станции Сенная, принадлежащих воинской части, произошло возгорание цистерны с бензином при ее заправке топливом. Штатным пожарным подразделением совместно с расчетами МЧС пожар был потушен. Распространения огня за пределы территории подразделения не произошло. В результате происшествия получили травмы четверо военнослужащих. 25 марта 2017 года пожар возник в подсобном помещении на третьем этаже восьмиэтажного здания казармы воинской части Минобороны РФ в поселке Мосрентген в Новой Москве. Общая площадь возгорания составила порядка 20 квадратных метров. В результате происшествия люди не пострадали. 2 февраля 2016 года два солдата-срочника получили ожоги в одной из частей Хабаровского края в результате возгорания фургона, оборудованного под пункт обогрева. Один из пострадавших погиб, второй был госпитализирован, но позже тоже скончался. Причиной возгорания стало грубое нарушение военнослужащими правил противопожарной безопасности – использование легковоспламеняющейся жидкости при растопке печи. 25 января 2016 года на севере Москвы произошло возгорание в двухэтажной деревянной церкви на территории воинской части, принадлежащей внутренним войскам. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Его удалось потушить, никто не пострадал. Здание получило сильные повреждения, рухнул купол. 12 июля 2015 года вечером на окраине Омска в поселке Светлый в военном городке произошло обрушение пролетов одной из секций четырехэтажной казармы 242-го учебного центра российских Воздушно-десантных войск, когда в здании находились 337 военнослужащих. Обрушение здания началось с обваливания штукатурки, это удалось сразу заметить и спасти от последующей гибели под завалами многих людей. В результате происшествия погибли 24 человека и 21 получил травмы различной степени тяжести. Комиссия установила, что основная причина обрушения казармы в Омске – некачественно выполненная кладка стен при строительстве в 1975 году. Ошибки при ремонте в 2013 году только усугубили ситуацию. В мае 2012 года при демонтаже ветхого строения, расположенного на территории воинской части во Владивостоке, пострадал военнослужащий по призыву. Его придавило плитой около 350 килограмм. Рядовой получил тяжкие телесные повреждения. Ему незамедлительно оказали медицинскую помощь. 23 апреля 2012 года возле казармы Регионального учебного центра ракетных войск в Саратове загорелось здание недостроенной казармы ракетного училища. Силами пожарной команды Регионального учебного центра возгорание было ликвидировано. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Жертв, пострадавших и материального ущерба не было. 29 сентября 2011 года вспыхнул пожар на территории учебной базы Кронштадтского гарнизона Ленинградской военно-морской базы на Васильевском острове в Петербурге. В пятиэтажном здании казармы, имевшем деревянные перекрытия, горело две тысячи квадратных метров чердака, были эвакуированы 214 человек. Сотрудники МЧС через несколько часов потушили огонь. Никто не пострадал. 13 февраля 2011 года пожар произошел на первом этаже трехэтажного здания казармы, принадлежащей Минобороны РФ, в Летном городке. Горело помещение сауны на первом этаже. Пожарные провели эвакуацию порядка 300 человек. Пожар был ликвидирован в течение получаса, его площадь составила 35 квадратных метров. Никто не пострадал. В ночь на 31 января 2011 года произошло возгорание на чердаке двухэтажной казармы 1952 года постройки учебного центра Военно-воздушных сил РФ в городе Балашове Саратовской области. Командованием Учебного центра была организована эвакуация личного состава, оружия, боеприпасов и других материальных ценностей. Пожарные расчеты в течение трех часов боролись с огнем. В результате возгорания здания никто не пострадал. В ночь на 12 февраля 2010 года пожар произошел в одноэтажном кирпичном здании казармы воинской части, расположенной на острове Зеленый в Волгоградской области, было эвакуировано 120 военнослужащих. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Причиной пожара стал пробой вводного провода до распределительного щита из-за разницы температур в помещении и на улице. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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60
россия, справки, происшествия

ЧП в воинских частях в России в 2010-2021 годах

14:12 27.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в военной части
Военнослужащие в военной части - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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27 января 2021 года в подмосковном Можайске в воинской части обрушилась крыша одного из строений. Обрушение произошло в курилке. Пострадали пять военнослужащих. У пострадавших – ушибы и ссадины, угрозы жизни и здоровью нет.
13 июля 2019 года в Саратовской области на подъездных путях станции Сенная, принадлежащих воинской части, произошло возгорание цистерны с бензином при ее заправке топливом. Штатным пожарным подразделением совместно с расчетами МЧС пожар был потушен. Распространения огня за пределы территории подразделения не произошло. В результате происшествия получили травмы четверо военнослужащих.
25 марта 2017 года пожар возник в подсобном помещении на третьем этаже восьмиэтажного здания казармы воинской части Минобороны РФ в поселке Мосрентген в Новой Москве. Общая площадь возгорания составила порядка 20 квадратных метров. В результате происшествия люди не пострадали.
2 февраля 2016 года два солдата-срочника получили ожоги в одной из частей Хабаровского края в результате возгорания фургона, оборудованного под пункт обогрева. Один из пострадавших погиб, второй был госпитализирован, но позже тоже скончался. Причиной возгорания стало грубое нарушение военнослужащими правил противопожарной безопасности – использование легковоспламеняющейся жидкости при растопке печи.
25 января 2016 года на севере Москвы произошло возгорание в двухэтажной деревянной церкви на территории воинской части, принадлежащей внутренним войскам. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Его удалось потушить, никто не пострадал. Здание получило сильные повреждения, рухнул купол.
12 июля 2015 года вечером на окраине Омска в поселке Светлый в военном городке произошло обрушение пролетов одной из секций четырехэтажной казармы 242-го учебного центра российских Воздушно-десантных войск, когда в здании находились 337 военнослужащих. Обрушение здания началось с обваливания штукатурки, это удалось сразу заметить и спасти от последующей гибели под завалами многих людей. В результате происшествия погибли 24 человека и 21 получил травмы различной степени тяжести. Комиссия установила, что основная причина обрушения казармы в Омске – некачественно выполненная кладка стен при строительстве в 1975 году. Ошибки при ремонте в 2013 году только усугубили ситуацию.
В мае 2012 года при демонтаже ветхого строения, расположенного на территории воинской части во Владивостоке, пострадал военнослужащий по призыву. Его придавило плитой около 350 килограмм. Рядовой получил тяжкие телесные повреждения. Ему незамедлительно оказали медицинскую помощь.
23 апреля 2012 года возле казармы Регионального учебного центра ракетных войск в Саратове загорелось здание недостроенной казармы ракетного училища. Силами пожарной команды Регионального учебного центра возгорание было ликвидировано. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Жертв, пострадавших и материального ущерба не было.
29 сентября 2011 года вспыхнул пожар на территории учебной базы Кронштадтского гарнизона Ленинградской военно-морской базы на Васильевском острове в Петербурге. В пятиэтажном здании казармы, имевшем деревянные перекрытия, горело две тысячи квадратных метров чердака, были эвакуированы 214 человек. Сотрудники МЧС через несколько часов потушили огонь. Никто не пострадал.
13 февраля 2011 года пожар произошел на первом этаже трехэтажного здания казармы, принадлежащей Минобороны РФ, в Летном городке. Горело помещение сауны на первом этаже. Пожарные провели эвакуацию порядка 300 человек. Пожар был ликвидирован в течение получаса, его площадь составила 35 квадратных метров. Никто не пострадал.
В ночь на 31 января 2011 года произошло возгорание на чердаке двухэтажной казармы 1952 года постройки учебного центра Военно-воздушных сил РФ в городе Балашове Саратовской области. Командованием Учебного центра была организована эвакуация личного состава, оружия, боеприпасов и других материальных ценностей. Пожарные расчеты в течение трех часов боролись с огнем. В результате возгорания здания никто не пострадал.
В ночь на 12 февраля 2010 года пожар произошел в одноэтажном кирпичном здании казармы воинской части, расположенной на острове Зеленый в Волгоградской области, было эвакуировано 120 военнослужащих. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Причиной пожара стал пробой вводного провода до распределительного щита из-за разницы температур в помещении и на улице.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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