В обрушении казармы под Омском обвинили 11 человек

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Перед судом предстанут 11 обвиняемых по делу об обрушении в 2015 году казармы в Перед судом предстанут 11 обвиняемых по делу об обрушении в 2015 году казармы в Омской области , когда погибли 24 военнослужащих, сообщает Следственный комитет РФ

Расследование вело Главное военное следственное управление СК. В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, мошенничестве, взяточничестве, нарушении правил безопасности при строительстве, а также пособничестве в злоупотреблениях. На скамье подсудимых окажутся, в том числе, экс-командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и его бывший зам полковник Владислав Пархоменко.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.

В ходе предварительного следствия установлено, что казарма возводилась в 1970-х, при ее строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным. Однако капитальный ремонт шел без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания. При этом проводилась, например, замена деревянных полов на бетонные. Из-за многочисленных нарушений требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчиков была существенно увеличена нагрузка на строительные конструкции и уменьшена несущая способность простенков первого этажа.

По версии следствия, командование войсковой части скрыло низкое качество ремонта от вышестоящих должностных лиц и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы, хотя строительные работы продолжались. Так, последний субподрядный договор на их выполнение заключен в мае 2015 года, а 12 июля того же года произошло частичное обрушение здания, в результате погибли 24 военнослужащих по призыву, 21 получил травмы различной степени тяжести.

Во взаимодействии с военным ведомством установлено, что из-за некачественно проведенного капитального ремонта, общая стоимость которого превысила 195,9 миллиона рублей, еще три казармы в этом же военном городке находятся в аварийном состоянии. В этой связи размещенный в них личный состав был расселен по другим объектам, отмечает СК.