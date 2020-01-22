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В обрушении казармы под Омском обвинили 11 человек
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РИА Новости

В обрушении казармы под Омском обвинили 11 человек

15:09 22.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Перед судом предстанут 11 обвиняемых по делу об обрушении в 2015 году казармы в Омской области, когда погибли 24 военнослужащих, сообщает Следственный комитет РФ.
Расследование вело Главное военное следственное управление СК. В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, мошенничестве, взяточничестве, нарушении правил безопасности при строительстве, а также пособничестве в злоупотреблениях. На скамье подсудимых окажутся, в том числе, экс-командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и его бывший зам полковник Владислав Пархоменко.
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"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
В ходе предварительного следствия установлено, что казарма возводилась в 1970-х, при ее строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным. Однако капитальный ремонт шел без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания. При этом проводилась, например, замена деревянных полов на бетонные. Из-за многочисленных нарушений требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчиков была существенно увеличена нагрузка на строительные конструкции и уменьшена несущая способность простенков первого этажа.
По версии следствия, командование войсковой части скрыло низкое качество ремонта от вышестоящих должностных лиц и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы, хотя строительные работы продолжались. Так, последний субподрядный договор на их выполнение заключен в мае 2015 года, а 12 июля того же года произошло частичное обрушение здания, в результате погибли 24 военнослужащих по призыву, 21 получил травмы различной степени тяжести.
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Во взаимодействии с военным ведомством установлено, что из-за некачественно проведенного капитального ремонта, общая стоимость которого превысила 195,9 миллиона рублей, еще три казармы в этом же военном городке находятся в аварийном состоянии. В этой связи размещенный в них личный состав был расселен по другим объектам, отмечает СК.
В 2018 году в связи с окончанием следственных действий началось ознакомление 52 потерпевших и их представителей, среди которых близкие родственники погибших, военнослужащие, получившие травмы, военное ведомство, а также 11 обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, объем которого составил 412 томов. В связи с тем, что пятеро обвиняемых стали явно затягивать данный процесс, военные следователи выступили с ходатайствами об ограничении им срока ознакомления с указанными материалами, которые суд удовлетворил, резюмировал СК.
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