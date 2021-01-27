https://ria.ru/20210127/obrushenie-1594762328.html

В Можайске пять человек пострадали при обрушении крыши в воинской части

В Можайске пять человек пострадали при обрушении крыши в воинской части

В подмосковном Можайске в воинской части обрушилась крыша одного из строений, есть пострадавшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:11

2021-01-27T12:11

2021-01-27T13:10

можайск

происшествия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В подмосковном Можайске в воинской части обрушилась крыша одного из строений, есть пострадавшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В пресс-службе Западного военного округа подтвердили, что произошло ЧП. По их данным, упал навес, пострадали четверо контрактников, у всех — ушибы и ссадины, угрозы жизни и здоровью нет.Собеседник в экстренных службах уточнял, что обрушение произошло в курилке. Предположительно, конструкция могла не выдержать вес тяжелого мокрого снега.

https://ria.ru/20200202/1564157004.html

можайск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

можайск, происшествия