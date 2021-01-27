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В Можайске пять человек пострадали при обрушении крыши в воинской части
В Можайске пять человек пострадали при обрушении крыши в воинской части
В подмосковном Можайске в воинской части обрушилась крыша одного из строений, есть пострадавшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:11
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можайск
происшествия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В подмосковном Можайске в воинской части обрушилась крыша одного из строений, есть пострадавшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В пресс-службе Западного военного округа подтвердили, что произошло ЧП. По их данным, упал навес, пострадали четверо контрактников, у всех — ушибы и ссадины, угрозы жизни и здоровью нет.Собеседник в экстренных службах уточнял, что обрушение произошло в курилке. Предположительно, конструкция могла не выдержать вес тяжелого мокрого снега.
https://ria.ru/20200202/1564157004.html
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можайск, происшествия

В Можайске пять человек пострадали при обрушении крыши в воинской части

12:11 27.01.2021 (обновлено: 13:10 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В подмосковном Можайске в воинской части обрушилась крыша одного из строений, есть пострадавшие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В пресс-службе Западного военного округа подтвердили, что произошло ЧП. По их данным, упал навес, пострадали четверо контрактников, у всех — ушибы и ссадины, угрозы жизни и здоровью нет.
Собеседник в экстренных службах уточнял, что обрушение произошло в курилке. Предположительно, конструкция могла не выдержать вес тяжелого мокрого снега.
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