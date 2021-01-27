https://ria.ru/20210127/obelisk-1594853881.html
Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в годовщину снятия блокады
Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в годовщину снятия блокады
Президент России Владимир Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве в годовщину полного освобождения города-героя от блокады. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:55
2021-01-27T18:55
2021-01-27T19:30
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве в годовщину полного освобождения города-героя от блокады.После этого глава государства планирует посетить Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа".Интерактивный проект, включающий почти 7 тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и несколько уникальных трехмерных панорам, позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад советского народа в победу над нацизмом.Ожидается, что Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", посвященной самой трагической странице истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей.Санкт-Петербург 27 января отмечает 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
https://ria.ru/20210127/leningrad-1594764388.html
санкт-петербург
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Освобождение Ленинграда: Путин возложил цветы к обелиску города-героя
Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в годовщину полного освобождения города-героя от блокады.
2021-01-27T18:55
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872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда
Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Город постоянно подвергался авиационным налетам. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо, но добились этого лишь в январе 1943 года. 872 дня горожане мужественно держали осаду. За это время по подсчётам историков только от голода в городе погибло не менее 800 тысяч человек. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советской армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км.
2021-01-27T18:55
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
возложил цветы к обелиску Ленинграда
в Александровском саду в Москве
в годовщину полного освобождения города-героя от блокады.
После этого глава государства планирует посетить Музей Победы
на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа".
Интерактивный проект, включающий почти 7 тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и несколько уникальных трехмерных панорам, позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад советского народа в победу над нацизмом.
Ожидается, что Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", посвященной самой трагической странице истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей.
Санкт-Петербург
27 января отмечает 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.