https://ria.ru/20210127/obelisk-1594853881.html

Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в годовщину снятия блокады

Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в годовщину снятия блокады

Президент России Владимир Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве в годовщину полного освобождения города-героя от блокады. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:55

2021-01-27T18:55

2021-01-27T19:30

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве в годовщину полного освобождения города-героя от блокады.После этого глава государства планирует посетить Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа".Интерактивный проект, включающий почти 7 тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и несколько уникальных трехмерных панорам, позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад советского народа в победу над нацизмом.Ожидается, что Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", посвященной самой трагической странице истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей.Санкт-Петербург 27 января отмечает 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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Освобождение Ленинграда: Путин возложил цветы к обелиску города-героя Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в годовщину полного освобождения города-героя от блокады. 2021-01-27T18:55 true PT0M28S

872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Город постоянно подвергался авиационным налетам. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо, но добились этого лишь в январе 1943 года. 872 дня горожане мужественно держали осаду. За это время по подсчётам историков только от голода в городе погибло не менее 800 тысяч человек. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советской армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км. 2021-01-27T18:55 true PT4M45S

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блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, санкт-петербург, общество