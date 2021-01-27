https://ria.ru/20210127/muzey-1594879084.html

Путин запустил онлайн-проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград"

Путин запустил онлайн-проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград"

Президент России Владимир Путин запустил онлайн-проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград" в ходе осмотра экспозиции в Музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T23:25

2021-01-27T23:25

2021-01-27T23:29

культура

музей победы

нева (река)

ленинград

царское село

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

пушкин

дмитрий шостакович

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин запустил онлайн-проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград" в ходе осмотра экспозиции в Музее Победы на Поклонной горе.Иммерсивный проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград" подготовлен специально к 77-й годовщине полного снятия блокады города. Он посвящен самой трагической странице истории Великой Отечественной войны – блокаде северной столицы и подвигу ленинградцев.Уникальный проект создан в рамках масштабной экспозиции "Подвиг народа". В нем впервые объединены возможности театра, кино и подлинных артефактов. Мультимедийные комплексы здесь сочетаются с трехмерными панорамами и исторически достоверными декорациями. Голографические проекции, фильмы-реконструкции, подлинные кадры кинохроники и элементы иммерсивного театра (когда смотрители экспозиции являются одновременно и актерами, "живой" частью исторического пространства) создают "эффект присутствия".Проект рассказывает, как захватчики оккупировали Ленинградскую область, жгли села и уничтожали мирное население, как ленинградцы успели эвакуировать около полутора миллионов человек, десятки предприятий и миллионы музейных сокровищ."Непокоренный Ленинград" погружает посетителей в атмосферу блокадного города, позволяет заглянуть в легендарную библиотеку – "Публичку", не закрывавшуюся ни на один день, увидеть, как работали Кировский, Ижорский и другие знаменитые заводы. Как врачи и медики, сами едва живые от голода, спасали умирающих людей, как под бомбежками велась эвакуация детей и многое другое. Каких выдающихся деятелей в области науки, культуры, искусства дал блокадный Ленинград.В рамках экспозиции представлена интерактивная карта, на которой отмечены места массовых злодеяний гитлеровцев, и населенные пункты, которые были уничтожены оккупантами и исчезли навсегда - в частности, деревня Арбузово, находившаяся в районе "Невского пятачка" в Ленинградской области.В разделе, посвященном ужасам оккупации, представлены воспоминания ленинградских блокадников о том, что происходило в их осажденном городе.Следующая часть проекта посвящена теме эвакуации населения, организаций и промышленных предприятий в тыл. Здесь впервые очень подробно рассказывается, сколько предприятий и куда было вывезено из Ленинграда в глубину территории СССР.Что касается отдельных людей, то, например, в экспозиции можно будет узнать о директоре Эрмитажа Иосифе Орбели, который отказался покидать Ленинград на первых этапах эвакуации и лично контролировал, как будут вывозиться музейные шедевры.В другой части проекта речь идет о трудовом подвиге ленинградцев в блокаду. Там, например, рассказывается о прославленном специалисте транспортного строительства Иване Зубкове, которые перед войной приехал в город на Неве строить там метро, а во время блокады зимой 1942 года руководил сооружением железнодорожной переправы через Ладожское озеро, легендарной "Дорогой жизни". Спустя год под руководством Зубкова построили участок железнодорожного пути Шлиссельбург — Поляны ("Дорогу Победы"). В ноябре 1943 года Зубков был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Погиб в июне 1944 года.Еще один самоотверженный труженик блокадных лет – токарь, инвалид Дмитрий Забродин. До первой блокадной зимы 1942 года он работал на Ленинградском механическом заводе имени Либкнехта. Ушел на фронт, где был тяжело ранен - ему ампутировали все пальцы на обеих ногах. Но он вернулся на завод. Забродин сделал для себя две металлические пластинки, похожие на стельки для обуви, которые помогали ему не просто полноценно трудиться, но и выполнять по нескольку норм в день.В рамках проекта повествуется и о труде ленинградских ученых. В войну они, например, разработали технологию получения витаминного напитка из хвои, который помог огромному числу блокадников, страдавших от цинги.Посетители могут ознакомиться и с самоотверженным подвигом ленинградской медицины – в частности, о том, как блокадники сдавали свою кровь для раненых бойцов. Всего во время войны жители осажденного города сдали 144 тонны крови. На фронте ее считали "непобедимой".Отдельно в проекте отмечена культура времен блокады. В эти годы в Ленинграде сняли кинофильм "Жила-была девочка" о детях, переживших весь ужас того времени. Также в рамках экспозиции рассказывается о художнике Александре Блэке, который известен тем, что в 1941-1942 годах вел необычный дневник блокады - в виде картин, на которых изображались те или иные события в городе. Что касается музыки, то здесь прежде всего речь идет о легендарной "Ленинградской" симфонии №7 Дмитрия Шостаковича, ставшей одним из символов стойкости города на Неве.Еще одна панорама иллюстрирует разграбление культурных ценностей на оккупированных территориях на примере Янтарной комнаты Екатерининского дворца города Пушкина (Царское село), которая была вывезена нацистами и не обнаружена до сих пор. В экспозиции представлен интерьер Янтарной комнаты, последние элементы которой разбирают немецкие солдаты.Также в рамках экспозиции в соседней панораме воссоздан внутренний двор Новгородского Кремля, где происходит подготовка частей вермахта к отступлению. Показана погрузка ценностей, подготовленных к вывозу, в кузов армейского грузовика, гитлеровские солдаты минируют территорию. Центральный объект панорамы – сброшенные на землю скульптуры разрушенного захватчиками памятника "Тысячелетие России".

нева (река)

царское село

пушкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музей победы, нева (река), ленинград, царское село, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, пушкин, дмитрий шостакович