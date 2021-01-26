https://ria.ru/20210126/produkty-1594662187.html

Названы опасные полезные продукты

Названы опасные полезные продукты

Продукты питания, которые считаются полезными, могут быть вредны, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:37

2021-01-26T16:37

2021-01-26T16:37

россия

орехи

елена соломатина

фрукты

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Продукты питания, которые считаются полезными, могут быть вредны, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.Так, она привела в пример аллергию на молоко. Существует такая болезнь как Непереносимость лактозы. Она бывает как наследственной, так и сформировавшейся.Полезными продуктом является йогурт, который улучшает пищеварение. Содержащаяся в нем лактоза переработана, поэтому он хорошо усваивается. Однако, часто в их составе есть консерванты и красители, а лактобактерии мертвы. Поэтому такой йогурт не несет пользы.Мясо, как напоминал Соломатина, содержит витамин B12 — он нужен для кроветворения и нормальной работы нервной системы. Железо необходимо для нормального обмена веществ и дыхания тканей. Однако, частое употребления мяса увеличивает риск возникновения рака кишечника из-за того, что оно долго и не до конца переваривается, а токсины вредят кишечнику. Также вредной может быть и богатая омега-3 рыба: для набора веса семги или форели, которых выращивают на искусственных фермах, используют комбикорм, а также антибиотики, чтобы предотвратить болезни. Поэтому ценных жирных кислот омега-3 в такой рыбе мало. Опасен может быть и тунец, который накапливает ртуть.В пресноводной рыбе могут быть гельминты. Если ее не дожарить или не доварить, то есть опасность, что паразиты попадут в организм человека. Овсянка содержит хитиновую кислоту, которая вымывает железно и кальций.Для сохранности фруктов и овощей используют фунгициды, которые ослабляют иммунитет и могут также вызвать рак и аллергию. Если же они долго хранятся, в них остается мало витаминов. Соки же содержат много сахара.Мед повышает уровень глюкозы в крови. Морковь, свекла, редис и другие корнеплоды могут накапливать азотистую кислоту и нитраты, которые превращаются в канцерогенные нитриты. Избыток зелени может привести к воспалительным процессам из-за органических кислот.Также стоит быть осторожным и с шоколадом, содержащим орехи — они могут содержать грибки, вызывающие цирроз печени.

https://ria.ru/20200930/dieta-1577990786.html

https://ria.ru/20210121/produkty-1594042998.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, орехи, елена соломатина, фрукты, общество