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Протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна
Протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна
Дипломатический паспорт премьера Армении Никола Пашиняна был похищен людьми, ворвавшимися 10 ноября 2020 года в здание правительства, сказала пресс-секретарь... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-26T19:47
2021-01-27T01:25
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ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Дипломатический паспорт премьера Армении Никола Пашиняна был похищен людьми, ворвавшимися 10 ноября 2020 года в здание правительства, сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.В ночь на 10 ноября протестующие в Ереване, недовольные подписанием заявления о прекращении военных действий в Карабахе, разгромили здания правительства, парламента и особняка премьера. Позднее Пашинян заявил, что в этот день "в резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы".В агентстве отметили, что бывший эксперт армянского аналитического центра "Орбели" Андраник Ованнисян, которому запрещен въезд в Армению, опубликовал информацию о том, что "азербайджанцы передали ему дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна".В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210111/erevan-1592515448.html
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никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире

Протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна

19:47 26.01.2021 (обновлено: 01:25 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время совместного заявления для прессы по результатам трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время совместного заявления для прессы по результатам трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Дипломатический паспорт премьера Армении Никола Пашиняна был похищен людьми, ворвавшимися 10 ноября 2020 года в здание правительства, сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.
В ночь на 10 ноября протестующие в Ереване, недовольные подписанием заявления о прекращении военных действий в Карабахе, разгромили здания правительства, парламента и особняка премьера. Позднее Пашинян заявил, что в этот день "в резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы".
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"Десятого ноября в результате проникновения группы людей в здание правительства Армении было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД. Среди этих паспортов был дипломатический паспорт премьер-министра Армении", - цитирует госагентство "Арменпресс" слова Нагдалян.

В агентстве отметили, что бывший эксперт армянского аналитического центра "Орбели" Андраник Ованнисян, которому запрещен въезд в Армению, опубликовал информацию о том, что "азербайджанцы передали ему дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна".
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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