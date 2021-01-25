https://ria.ru/20210125/peterburg-1594423449.html

В Петербурге возбудили дело из-за блокирования дорог на незаконной акции

В Петербурге возбудили дело из-за блокирования дорог на незаконной акции

Возбуждено уголовное дело по факту препятствования движению автомобилей и пешеходов в субботу в центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T09:51

2021-01-25T09:51

2021-01-25T09:51

гумвд

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту препятствования движению автомобилей и пешеходов в субботу в центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Возбуждено уголовное дело по факту препятствования движению в центре Санкт-Петербурга", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 23 января с 09.30 утра до 17 часов неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города."В частности, массово выйдя на проезжую часть Малой Морской улицы, группа граждан создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов", - сказано в сообщении.Причастные к правонарушению устанавливаются.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/doroga-1594421281.html

https://ria.ru/20210125/skoraya-1594419491.html

ленинградская область

санкт-петербург

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гумвд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия