В Петербурге возбудили дело из-за блокирования дорог на незаконной акции
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту препятствования движению автомобилей и пешеходов в субботу в центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Возбуждено уголовное дело по факту препятствования движению в центре Санкт-Петербурга", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 23 января с 09.30 утра до 17 часов неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города.
"В частности, массово выйдя на проезжую часть Малой Морской улицы, группа граждан создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов", - сказано в сообщении.
Причастные к правонарушению устанавливаются.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".