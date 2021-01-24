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В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС
Подозреваемый в нападении на сотрудников ДПС на Сенатской площади в Петербурге в субботу задержан по горячим следам, сообщили в воскресенье в ГУМВД по... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T11:02
2021-01-24T11:02
даниил хармс
гумвд
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на сотрудников ДПС на Сенатской площади в Петербурге в субботу задержан по горячим следам, сообщили в воскресенье в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.В субботу следственные органы возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти против неизвестного мужчины, ударившего двоих сотрудников ГИБДД в ходе несогласованной акции в Петербурге.По данным пресс-службы, подозреваемый был задержан ночью около 2 часов неподалеку от места жительства на улице Даниила Хармса.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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даниил хармс, гумвд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ленинградская область, санкт-петербург

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС

11:02 24.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на сотрудников ДПС на Сенатской площади в Петербурге в субботу задержан по горячим следам, сообщили в воскресенье в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
В субботу следственные органы возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти против неизвестного мужчины, ударившего двоих сотрудников ГИБДД в ходе несогласованной акции в Петербурге.
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"По горячим следам задержан злоумышленник, напавший на сотрудников ДПС на Сенатской площади", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, подозреваемый был задержан ночью около 2 часов неподалеку от места жительства на улице Даниила Хармса.
"Он работает IT-специалистом в коммерческой фирме. Днем 23 января мужчина запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов ДПС попытался его оттуда снять, ударил полицейского. При попытке задержания злоумышленник ударил еще одного полицейского и скрылся. Обоим сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь", - сказано в сообщении.
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Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
 
Даниил ХармсГУМВДАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФЛенинградская областьСанкт-Петербург
 
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