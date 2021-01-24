https://ria.ru/20210124/sotrudnik-1594348775.html

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС

Подозреваемый в нападении на сотрудников ДПС на Сенатской площади в Петербурге в субботу задержан по горячим следам, сообщили в воскресенье в ГУМВД по... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T11:02

2021-01-24T11:02

2021-01-24T11:02

даниил хармс

гумвд

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на сотрудников ДПС на Сенатской площади в Петербурге в субботу задержан по горячим следам, сообщили в воскресенье в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.В субботу следственные органы возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти против неизвестного мужчины, ударившего двоих сотрудников ГИБДД в ходе несогласованной акции в Петербурге.По данным пресс-службы, подозреваемый был задержан ночью около 2 часов неподалеку от места жительства на улице Даниила Хармса.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210124/aktsiya-1594346854.html

https://ria.ru/20210123/putin-1594325672.html

ленинградская область

санкт-петербург

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даниил хармс, гумвд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ленинградская область, санкт-петербург