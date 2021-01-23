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Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Распиаренная акция детско-юношеского неповиновения в городах России состоялась. Уже возбужден ряд уголовных дел, среди которых особенного внимания заслуживают... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T18:31
2021-01-23T19:21
tiktok
youtube
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
москва
ростов-на-дону
варшава
авторы
мнение - авторы
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Распиаренная акция детско-юношеского неповиновения в городах России состоялась. Уже возбужден ряд уголовных дел, среди которых особенного внимания заслуживают дела о призывах несовершеннолетних участвовать в противозаконных действиях и о нападении на представителей власти при исполнении. Дел, судя по поступающим новостям, будет в итоге больше.Самым любопытным стало распределение акций по массовости: если некоторые облцентры показали большее, чем бывает обычно на несогласованных митингах, число участников, то антигосударственные активы в крупнейших городах страны — в том числе Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске, Красноярске и так далее — выступили, напротив, тускло.В этом смысле характерен пример столицы, где, по данным МВД, собрались около четырех тысяч человек, по данным СМИ — до семи тысяч, и даже Reuters, кажется, не смогло сначала насчитать более десяти тысяч и лишь затем чисто волевым усилием умножило цифру вчетверо (во всяком случае, СМИ, к примеру немецкая DW, сегодня сначала ссылались на первую оценку, что сохранил кеш Google, а затем торопливо переправляли ее на вторую).Общее число участников по всей стране, вероятно, окажется в пределах 30-40 тысяч человек — по официальным данным, либерал-оппозиционные и сочувствующие СМИ будут старательно дотягивать до приличной цифры в 100 тысяч — и уверять, что это чрезвычайно много. Той же версии, что характерно, будут придерживаться многие условно-патриотические комментаторы, повторяя, что "власть проиграла Западу информационную войну/российскую молодежь".В действительности, конечно, ни о каком "проигрыше молодежи" говорить неуместно, как и о проигрыше информационной войны за умы.Тут следует помнить простую вещь. Беспрецедентный по массированности пиар-удар, обрушившийся в последнюю неделю на российских граждан всех возрастов и особенно сильно на учащихся через все соцплатформы, — был, по сути, тем же, чем является непрерывная массированная пиар-кампания лохотронов, размещающих рекламу в пиратских озвучках голливудских новинок. Задача всякого лохотронщика — просеять максимально огромное количество народу и намыть из него золотоносный ресурс: невымирающих, как мамонт, граждан с некритичным и магическим восприятием. Их никогда не бывает много, их всегда лишь небольшой процент, полпроцента, треть процента, десятая часть — но они никогда не исчезают полностью. При словах "получи бесплатные бонусы и начинай зарабатывать до 100 000 в неделю" этот золотоносный элемент граждан теряет волю и волшебным образом ведется.Поэтому, собственно, реклама лохотронов очень часто, если не всегда, предельно, оскорбительно глупа. Она обещает слишком много, слишком быстро, слишком сразу. Это делается для того, чтобы не тратить время на людей с работающим критическим мышлением — и сразу получить как можно более чистую породу волшебных доверчивых современников.А теперь вспомним, что было предложено юному поколению российских граждан:1) длинный сериал о борце против воров и коррупционеров и лично Путина, которого два года выслеживала ФСБ с целью незаметно убить былинным убивательным "Новичком" — и который тем не менее чудесно выжил. Вопреки двухлетним усилиям всесильной спецслужбы и лично Путина; 2) возвращение борца (как раз перед инаугурацией в г. Вашингтоне нового главного спонсора) и внезапное, неожиданное, ужасно незаконное задержание его за нарушение условий досрочного освобождения;3) фильм о великом дворце, сооруженный из дутой сенсации десятилетней (!) давности, в котором злые занудные люди немедленно обнаружили фотографии, украденные из библиотек каких-то европейских столиц, следы дурного машинного перевода с английского и кучу обычных (оскорбительных в своей незамысловатости) манипуляций;4) после чего по всем ютубам и тиктокам, вещающим на русском и на Россию, началась ураганная реклама заведомо нелегальной акции, которая должна была принести участникам славу, признание и социальный статус (а принесла в реальности, надо думать, большие финансовые трудности и многим — резкие перемены в биографии в худшую сторону).Внимание, вопрос: кто должен был отсеяться в результате этой алхимии — и кто должен был выпасть в бесценный осадок?Кстати, этим, вероятно, объясняется и такое странное, неровное количество участников акций в разных городах: в провинциальных центрах молодежь менее искушена, она по жизни находится под куда меньшим давлением разного рода разводчиков и призывателей — в то время как в крупных городах даже юность привыкла больше фильтровать агрессивно напрыгивающую на нее информацию. Поэтому в полумиллионном облцентре вышла тысяча шатателей режима, а в 12-миллионной столице — четыре.Специфический отбор контингента сказался и на характере акций: страну облетели кадры, на которых парня, забравшегося на фонарь на Пушкинской площади в Москве с плакатом против А. Навального, мирные протестующие, рыча, стаскивают и в несколько секунд коллективно забивают ногами до потери сознания. ...Если же говорить о практических выводах для российского государства, то они очевидны, о них говорилось уже давно, и теперь эти выводы просто должны быть, наконец, претворены в жизнь.Россия не может себе позволить свободную работу на своей территории медиаплатформ, не препятствующих или прямо поддерживающих антигосударственную пропаганду и призывы к криминалу. Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok и все, что появится впредь, — должны беспрекословно подчиняться российскому законодательству и не "выполнять требования" что-то убрать, а лично трястись за то, чтобы их не использовали для нарушения российских законов. Ситуация, в которой тот же "русский" Facebook модерируется украинскими гражданами из центров в Варшаве и Риге, недопустима, немыслима и невозможна более. Если же эти платформы и сервисы не пожелают открывать в России свои полноценные центры и подчинять их работу строго российским законам — то они должны должны быть просто вышвырнуты за пределы российского информационного пространства. А модные инфлюенсерки обоего пола, кокетливо пропагандирующие "протест", должны потерять все, отсеченные от своих аудиторий и многомиллионных рекламных контрактов, и стать бедными.В противном случае намытый новым лохотроном "протестный актив" еще натворит бед — себе и окружающим.
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html
https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594060543.html
https://ria.ru/20210123/otvet-1594300012.html
https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594141072.html
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Виктор Мараховский
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353
60
tiktok, youtube, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, ростов-на-дону, варшава, авторы, мнение - авторы

Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы

18:31 23.01.2021 (обновлено: 19:21 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
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Распиаренная акция детско-юношеского неповиновения в городах России состоялась. Уже возбужден ряд уголовных дел, среди которых особенного внимания заслуживают дела о призывах несовершеннолетних участвовать в противозаконных действиях и о нападении на представителей власти при исполнении. Дел, судя по поступающим новостям, будет в итоге больше.
Самым любопытным стало распределение акций по массовости: если некоторые облцентры показали большее, чем бывает обычно на несогласованных митингах, число участников, то антигосударственные активы в крупнейших городах страны — в том числе Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске, Красноярске и так далее — выступили, напротив, тускло.
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального (в центре) из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 08:00
Зачем Навальному жертвы пороков взрослых?
В этом смысле характерен пример столицы, где, по данным МВД, собрались около четырех тысяч человек, по данным СМИ — до семи тысяч, и даже Reuters, кажется, не смогло сначала насчитать более десяти тысяч и лишь затем чисто волевым усилием умножило цифру вчетверо (во всяком случае, СМИ, к примеру немецкая DW, сегодня сначала ссылались на первую оценку, что сохранил кеш Google, а затем торопливо переправляли ее на вторую).
Общее число участников по всей стране, вероятно, окажется в пределах 30-40 тысяч человек — по официальным данным, либерал-оппозиционные и сочувствующие СМИ будут старательно дотягивать до приличной цифры в 100 тысяч — и уверять, что это чрезвычайно много. Той же версии, что характерно, будут придерживаться многие условно-патриотические комментаторы, повторяя, что "власть проиграла Западу информационную войну/российскую молодежь".
В действительности, конечно, ни о каком "проигрыше молодежи" говорить неуместно, как и о проигрыше информационной войны за умы.
Тут следует помнить простую вещь. Беспрецедентный по массированности пиар-удар, обрушившийся в последнюю неделю на российских граждан всех возрастов и особенно сильно на учащихся через все соцплатформы, — был, по сути, тем же, чем является непрерывная массированная пиар-кампания лохотронов, размещающих рекламу в пиратских озвучках голливудских новинок.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 08:00
Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви
Задача всякого лохотронщика — просеять максимально огромное количество народу и намыть из него золотоносный ресурс: невымирающих, как мамонт, граждан с некритичным и магическим восприятием. Их никогда не бывает много, их всегда лишь небольшой процент, полпроцента, треть процента, десятая часть — но они никогда не исчезают полностью. При словах "получи бесплатные бонусы и начинай зарабатывать до 100 000 в неделю" этот золотоносный элемент граждан теряет волю и волшебным образом ведется.
Поэтому, собственно, реклама лохотронов очень часто, если не всегда, предельно, оскорбительно глупа. Она обещает слишком много, слишком быстро, слишком сразу. Это делается для того, чтобы не тратить время на людей с работающим критическим мышлением — и сразу получить как можно более чистую породу волшебных доверчивых современников.
А теперь вспомним, что было предложено юному поколению российских граждан:
1) длинный сериал о борце против воров и коррупционеров и лично Путина, которого два года выслеживала ФСБ с целью незаметно убить былинным убивательным "Новичком" — и который тем не менее чудесно выжил. Вопреки двухлетним усилиям всесильной спецслужбы и лично Путина;
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 18:45
Европарламент принял антироссийскую резолюцию по Навальному
2) возвращение борца (как раз перед инаугурацией в г. Вашингтоне нового главного спонсора) и внезапное, неожиданное, ужасно незаконное задержание его за нарушение условий досрочного освобождения;
3) фильм о великом дворце, сооруженный из дутой сенсации десятилетней (!) давности, в котором злые занудные люди немедленно обнаружили фотографии, украденные из библиотек каких-то европейских столиц, следы дурного машинного перевода с английского и кучу обычных (оскорбительных в своей незамысловатости) манипуляций;
4) после чего по всем ютубам и тиктокам, вещающим на русском и на Россию, началась ураганная реклама заведомо нелегальной акции, которая должна была принести участникам славу, признание и социальный статус (а принесла в реальности, надо думать, большие финансовые трудности и многим — резкие перемены в биографии в худшую сторону).
Внимание, вопрос: кто должен был отсеяться в результате этой алхимии — и кто должен был выпасть в бесценный осадок?
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 17:18
МИД резко ответил на заявление США о незаконных акциях в России
Кстати, этим, вероятно, объясняется и такое странное, неровное количество участников акций в разных городах: в провинциальных центрах молодежь менее искушена, она по жизни находится под куда меньшим давлением разного рода разводчиков и призывателей — в то время как в крупных городах даже юность привыкла больше фильтровать агрессивно напрыгивающую на нее информацию. Поэтому в полумиллионном облцентре вышла тысяча шатателей режима, а в 12-миллионной столице — четыре.
Специфический отбор контингента сказался и на характере акций: страну облетели кадры, на которых парня, забравшегося на фонарь на Пушкинской площади в Москве с плакатом против А. Навального, мирные протестующие, рыча, стаскивают и в несколько секунд коллективно забивают ногами до потери сознания.
...Если же говорить о практических выводах для российского государства, то они очевидны, о них говорилось уже давно, и теперь эти выводы просто должны быть, наконец, претворены в жизнь.
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 12:47
Песков назвал фильм о "дворце" Путина "качественной клюквой"
Россия не может себе позволить свободную работу на своей территории медиаплатформ, не препятствующих или прямо поддерживающих антигосударственную пропаганду и призывы к криминалу.
Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok и все, что появится впредь, — должны беспрекословно подчиняться российскому законодательству и не "выполнять требования" что-то убрать, а лично трястись за то, чтобы их не использовали для нарушения российских законов. Ситуация, в которой тот же "русский" Facebook модерируется украинскими гражданами из центров в Варшаве и Риге, недопустима, немыслима и невозможна более.
Если же эти платформы и сервисы не пожелают открывать в России свои полноценные центры и подчинять их работу строго российским законам — то они должны должны быть просто вышвырнуты за пределы российского информационного пространства. А модные инфлюенсерки обоего пола, кокетливо пропагандирующие "протест", должны потерять все, отсеченные от своих аудиторий и многомиллионных рекламных контрактов, и стать бедными.
В противном случае намытый новым лохотроном "протестный актив" еще натворит бед — себе и окружающим.
Алексей Навальный в Германии - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 13:23
В Кремле назвали расследование Навального о "дворце Путина" чушью
 
TikTokYouTubeФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинМоскваРостов-на-ДонуВаршаваАвторыМнение - Авторы
 
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