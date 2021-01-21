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Москалькова считает права многодетных семей недостаточно гарантированными
Москалькова считает права многодетных семей недостаточно гарантированными
Права многодетной семьи на сегодняшний день недостаточно гарантированны, разработка соответствующего законопроекта чрезвычайна важна, считает уполномоченный по... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:01
2021-01-21T12:06
анна кузнецова
татьяна москалькова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Права многодетной семьи на сегодняшний день недостаточно гарантированны, разработка соответствующего законопроекта чрезвычайна важна, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Анна Кузнецова вместе с Советом Федерации и другими ведомствами работает над законопроектом "О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации", который предлагает закрепить правовой статус многодетной семьи, введение единого понятия и определение полномочий органов власти по осуществлению гарантий прав многодетных."Сегодня мне кажется недооцененными и недостаточно гарантированными права многодетной семьи. Поэтому вопрос о разработке законопроекта, направленного на усиление гарантий многодетной семьи, представляется чрезвычайно важным", - сказала Москалькова в ходе совещания комитета СФ по социальной политике.При этом омбудсмен назвала важным закон о досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, имеющим 4 и более детей.
https://ria.ru/20210115/mnogodetnye-1593090321.html
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анна кузнецова, татьяна москалькова, совет федерации рф, общество

Москалькова считает права многодетных семей недостаточно гарантированными

12:01 21.01.2021 (обновлено: 12:06 21.01.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Права многодетной семьи на сегодняшний день недостаточно гарантированны, разработка соответствующего законопроекта чрезвычайна важна, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Анна Кузнецова вместе с Советом Федерации и другими ведомствами работает над законопроектом "О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации", который предлагает закрепить правовой статус многодетной семьи, введение единого понятия и определение полномочий органов власти по осуществлению гарантий прав многодетных.
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"Сегодня мне кажется недооцененными и недостаточно гарантированными права многодетной семьи. Поэтому вопрос о разработке законопроекта, направленного на усиление гарантий многодетной семьи, представляется чрезвычайно важным", - сказала Москалькова в ходе совещания комитета СФ по социальной политике.
При этом омбудсмен назвала важным закон о досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, имеющим 4 и более детей.
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Анна КузнецоваТатьяна МоскальковаСовет Федерации РФОбщество
 
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