Москалькова считает права многодетных семей недостаточно гарантированными
12:01 21.01.2021 (обновлено: 12:06 21.01.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Права многодетной семьи на сегодняшний день недостаточно гарантированны, разработка соответствующего законопроекта чрезвычайна важна, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Анна Кузнецова вместе с Советом Федерации и другими ведомствами работает над законопроектом "О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации", который предлагает закрепить правовой статус многодетной семьи, введение единого понятия и определение полномочий органов власти по осуществлению гарантий прав многодетных.
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"Сегодня мне кажется недооцененными и недостаточно гарантированными права многодетной семьи. Поэтому вопрос о разработке законопроекта, направленного на усиление гарантий многодетной семьи, представляется чрезвычайно важным", - сказала Москалькова в ходе совещания комитета СФ по социальной политике.
При этом омбудсмен назвала важным закон о досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, имеющим 4 и более детей.
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