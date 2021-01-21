https://ria.ru/20210121/milokhin-1593981729.html

Журналисты нашли биологическую мать звезды TikTok Дани Милохина

Журналисты нашли биологическую мать звезды TikTok Дани Милохина

На сайте Первого канала разместили анонс предстоящего выпуска шоу "Пусть говорят". Он будет посвящен 19-летней звезде TikTok Дане Милохину и его старшему брату... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:01

2021-01-21T14:01

2021-01-21T14:01

tiktok

пусть говорят

николай басков

москва

оренбург

шоубиз

даня милохин

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На сайте Первого канала разместили анонс предстоящего выпуска шоу "Пусть говорят". Он будет посвящен 19-летней звезде TikTok Дане Милохину и его старшему брату Илье. Мать отдала их в детский дом в возрасте двух-трех лет, а затем мальчики попали в приемную семью.Журналистам удалось найти биологических родителей юношей, с которыми они не виделись почти 17 лет. Их мать скоро появится в студии и объяснит, почему отказалась от сыновей и пыталась ли их вернуть. На кадрах из трейлера видно, что глаза женщины полны слез. Эмоции с трудом сдерживают и ребята. По словам ведущего Дмитрия Борисова, звезды TikTok, у которых сейчас есть все: слава, деньги и миллионы поклонников, ждали встречи с родителями все эти годы. "Смогут ли они простить маму и папу?" — задает вопрос Борисов. Ранее Милохин рассказывал, что рос в детдоме, а потом в приемной семье, в которую они с братом попали в возрасте 13-14 лет. По сообщениям некоторых СМИ, отношения с новыми родителями наладить было сложно из-за непростого характера Дани.Через три года он сбежал от них в Анапу, где устроился работать официантом. По словам блогера, было время, когда у него не было денег даже на еду. Когда Дане Милохину исполнилось 18 лет, он переехал в Москву. Тогда же юноша завел блог и уже вскоре прославился на всю страну.Сейчас на его страницу в TikTok подписано почти 11 миллионов пользователей, а каждый ролик набирает сотни тысяч просмотров.Даня Милохин также успешно строит музыкальную карьеру. Например, осенью прошлого года он представил трек "Дико тусим", записанный вместе с Николаем Басковым.

https://ria.ru/20201123/volya-kharlamov-1585923434.html

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tiktok, пусть говорят, николай басков, москва, оренбург, даня милохин, знаменитости, звезды