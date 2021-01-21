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Шоубиз
https://ria.ru/20210121/milokhin-1593981729.html
Журналисты нашли биологическую мать звезды TikTok Дани Милохина
Журналисты нашли биологическую мать звезды TikTok Дани Милохина
На сайте Первого канала разместили анонс предстоящего выпуска шоу "Пусть говорят". Он будет посвящен 19-летней звезде TikTok Дане Милохину и его старшему брату... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:01
2021-01-21T14:01
tiktok
пусть говорят
николай басков
москва
оренбург
шоубиз
даня милохин
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На сайте Первого канала разместили анонс предстоящего выпуска шоу "Пусть говорят". Он будет посвящен 19-летней звезде TikTok Дане Милохину и его старшему брату Илье. Мать отдала их в детский дом в возрасте двух-трех лет, а затем мальчики попали в приемную семью.Журналистам удалось найти биологических родителей юношей, с которыми они не виделись почти 17 лет. Их мать скоро появится в студии и объяснит, почему отказалась от сыновей и пыталась ли их вернуть. На кадрах из трейлера видно, что глаза женщины полны слез. Эмоции с трудом сдерживают и ребята. По словам ведущего Дмитрия Борисова, звезды TikTok, у которых сейчас есть все: слава, деньги и миллионы поклонников, ждали встречи с родителями все эти годы. "Смогут ли они простить маму и папу?" — задает вопрос Борисов. Ранее Милохин рассказывал, что рос в детдоме, а потом в приемной семье, в которую они с братом попали в возрасте 13-14 лет. По сообщениям некоторых СМИ, отношения с новыми родителями наладить было сложно из-за непростого характера Дани.Через три года он сбежал от них в Анапу, где устроился работать официантом. По словам блогера, было время, когда у него не было денег даже на еду. Когда Дане Милохину исполнилось 18 лет, он переехал в Москву. Тогда же юноша завел блог и уже вскоре прославился на всю страну.Сейчас на его страницу в TikTok подписано почти 11 миллионов пользователей, а каждый ролик набирает сотни тысяч просмотров.Даня Милохин также успешно строит музыкальную карьеру. Например, осенью прошлого года он представил трек "Дико тусим", записанный вместе с Николаем Басковым.
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tiktok, пусть говорят, николай басков, москва, оренбург, даня милохин, знаменитости, звезды

Журналисты нашли биологическую мать звезды TikTok Дани Милохина

14:01 21.01.2021
 
© ВПИСКА / YoutubeСкриншот видео про звезду тик-тока Даню Милохина
Скриншот видео про звезду тик-тока Даню Милохина - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© ВПИСКА / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На сайте Первого канала разместили анонс предстоящего выпуска шоу "Пусть говорят". Он будет посвящен 19-летней звезде TikTok Дане Милохину и его старшему брату Илье. Мать отдала их в детский дом в возрасте двух-трех лет, а затем мальчики попали в приемную семью.
Журналистам удалось найти биологических родителей юношей, с которыми они не виделись почти 17 лет. Их мать скоро появится в студии и объяснит, почему отказалась от сыновей и пыталась ли их вернуть. На кадрах из трейлера видно, что глаза женщины полны слез. Эмоции с трудом сдерживают и ребята.

"Мне не хватало ласки и любви очень сильно", — признается Илья.

По словам ведущего Дмитрия Борисова, звезды TikTok, у которых сейчас есть все: слава, деньги и миллионы поклонников, ждали встречи с родителями все эти годы. "Смогут ли они простить маму и папу?" — задает вопрос Борисов.
Ранее Милохин рассказывал, что рос в детдоме, а потом в приемной семье, в которую они с братом попали в возрасте 13-14 лет. По сообщениям некоторых СМИ, отношения с новыми родителями наладить было сложно из-за непростого характера Дани.
Через три года он сбежал от них в Анапу, где устроился работать официантом. По словам блогера, было время, когда у него не было денег даже на еду.
Когда Дане Милохину исполнилось 18 лет, он переехал в Москву. Тогда же юноша завел блог и уже вскоре прославился на всю страну.
Сейчас на его страницу в TikTok подписано почти 11 миллионов пользователей, а каждый ролик набирает сотни тысяч просмотров.
Даня Милохин также успешно строит музыкальную карьеру. Например, осенью прошлого года он представил трек "Дико тусим", записанный вместе с Николаем Басковым.
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ШоубизTikTokПусть говорятНиколай БасковМоскваОренбургДаня МилохинЗнаменитостизвезды
 
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