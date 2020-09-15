https://ria.ru/20200915/milliony-1577289465.html
Популярный 18-летний блогер рассказал о миллионных тратах
Тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 миллиона человек, рассказал о своих тратах в месяц. Об этом он сообщил в интервью ютуб-каналу "Вписка". РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T21:04
2020-09-15T21:04
2020-09-15T21:04
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577288631_0:33:3348:1916_1400x0_80_0_0_42798a9318fea36b485f70a1e3924390.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 миллиона человек, рассказал о своих тратах в месяц. Об этом он сообщил в интервью ютуб-каналу "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCj7bSQWlq2O4lhGxGll5SUA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вписка</a>".Блогер рассказал, что рос в детдоме, а потом в приемной семье. Когда молодой человек поступил в училище, он жил в общежитии или на улице. Кроме того, по словам Милохина, было время, когда у него не было денег на еду. Парень переехал в Москву, когда ему исполнилось 18 лет, тогда же завел блог. Блогер признался, что не знает, на что тратит деньги. "На секундочку, за 21 день я потратил миллион четыреста (тысяч рублей. — Прим. ред.)", — сказал он. Блогер объяснил такие траты тем, что рос в бедности. Милохин также рассказал, что покупает вещи, потому ему часто кажется, что "нечего надеть", хотя в шкафу много разной одежды. Он похвастался толстовкой за 74 тысячи рублей, которая ему "просто очень понравилась".
https://ria.ru/20200809/1575542048.html
True Story
Это *идарги, они запааланили планеету!
21
Алексей Смирнов
Ну зачем об этом здесь писать, есть же рубрика - новости зоопарка
16
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577288631_402:0:3131:2047_1400x0_80_0_0_aa216c29bec5b8e4253dac52d61bd469.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 миллиона человек, рассказал о своих тратах в месяц. Об этом он сообщил в интервью ютуб-каналу "Вписка
".
Блогер рассказал, что рос в детдоме, а потом в приемной семье. Когда молодой человек поступил в училище, он жил в общежитии или на улице. Кроме того, по словам Милохина, было время, когда у него не было денег на еду.
Парень переехал в Москву, когда ему исполнилось 18 лет, тогда же завел блог.
Блогер признался, что не знает, на что тратит деньги.
"На секундочку, за 21 день я потратил миллион четыреста (тысяч рублей. — Прим. ред.)", — сказал он. Блогер объяснил такие траты тем, что рос в бедности.
Милохин также рассказал, что покупает вещи, потому ему часто кажется, что "нечего надеть", хотя в шкафу много разной одежды. Он похвастался толстовкой за 74 тысячи рублей, которая ему "просто очень понравилась".