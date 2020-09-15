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https://ria.ru/20200915/milliony-1577289465.html
Популярный 18-летний блогер рассказал о миллионных тратах
Тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 миллиона человек, рассказал о своих тратах в месяц. Об этом он сообщил в интервью ютуб-каналу "Вписка". РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T21:04
2020-09-15T21:04
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 миллиона человек, рассказал о своих тратах в месяц. Об этом он сообщил в интервью ютуб-каналу "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCj7bSQWlq2O4lhGxGll5SUA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вписка</a>".Блогер рассказал, что рос в детдоме, а потом в приемной семье. Когда молодой человек поступил в училище, он жил в общежитии или на улице. Кроме того, по словам Милохина, было время, когда у него не было денег на еду. Парень переехал в Москву, когда ему исполнилось 18 лет, тогда же завел блог. Блогер признался, что не знает, на что тратит деньги. "На секундочку, за 21 день я потратил миллион четыреста (тысяч рублей. — Прим. ред.)", — сказал он. Блогер объяснил такие траты тем, что рос в бедности. Милохин также рассказал, что покупает вещи, потому ему часто кажется, что "нечего надеть", хотя в шкафу много разной одежды. Он похвастался толстовкой за 74 тысячи рублей, которая ему "просто очень понравилась".
https://ria.ru/20200809/1575542048.html
Это *идарги, они запааланили планеету!
21
Ну зачем об этом здесь писать, есть же рубрика - новости зоопарка
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РИА Новости
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общество

Популярный 18-летний блогер рассказал о миллионных тратах

21:04 15.09.2020
4289
© ВПИСКА / YoutubeСкриншот видео про Даню Милохина
Скриншот видео про Даню Милохина - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© ВПИСКА / Youtube
Скриншот видео про Даню Милохина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 миллиона человек, рассказал о своих тратах в месяц. Об этом он сообщил в интервью ютуб-каналу "Вписка".
Блогер рассказал, что рос в детдоме, а потом в приемной семье. Когда молодой человек поступил в училище, он жил в общежитии или на улице. Кроме того, по словам Милохина, было время, когда у него не было денег на еду.
Парень переехал в Москву, когда ему исполнилось 18 лет, тогда же завел блог.
Блогер признался, что не знает, на что тратит деньги.
"На секундочку, за 21 день я потратил миллион четыреста (тысяч рублей. — Прим. ред.)", — сказал он. Блогер объяснил такие траты тем, что рос в бедности.
Милохин также рассказал, что покупает вещи, потому ему часто кажется, что "нечего надеть", хотя в шкафу много разной одежды. Он похвастался толстовкой за 74 тысячи рублей, которая ему "просто очень понравилась".
Актриса Эвелина Бледанс на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
9 августа, 07:02
Эвелина Бледанс рассказала, что может прожить на тысячу рублей в месяц
86367180
Обсудить 17
Общество
Популярные комментарии
Это *идарги, они запааланили планеету!
15 сентября, 21:05
True StoryTrue Story
1630002
Ну зачем об этом здесь писать, есть же рубрика - новости зоопарка
15 сентября, 21:36
Алексей СмирновАлексей Смирнов
1410001
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