https://ria.ru/20200915/milliony-1577289465.html

Популярный 18-летний блогер рассказал о миллионных тратах

Тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 миллиона человек, рассказал о своих тратах в месяц. Об этом он сообщил в интервью ютуб-каналу "Вписка". РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T21:04

2020-09-15T21:04

2020-09-15T21:04

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 миллиона человек, рассказал о своих тратах в месяц. Об этом он сообщил в интервью ютуб-каналу "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCj7bSQWlq2O4lhGxGll5SUA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вписка</a>".Блогер рассказал, что рос в детдоме, а потом в приемной семье. Когда молодой человек поступил в училище, он жил в общежитии или на улице. Кроме того, по словам Милохина, было время, когда у него не было денег на еду. Парень переехал в Москву, когда ему исполнилось 18 лет, тогда же завел блог. Блогер признался, что не знает, на что тратит деньги. "На секундочку, за 21 день я потратил миллион четыреста (тысяч рублей. — Прим. ред.)", — сказал он. Блогер объяснил такие траты тем, что рос в бедности. Милохин также рассказал, что покупает вещи, потому ему часто кажется, что "нечего надеть", хотя в шкафу много разной одежды. Он похвастался толстовкой за 74 тысячи рублей, которая ему "просто очень понравилась".

https://ria.ru/20200809/1575542048.html

True Story Это *идарги, они запааланили планеету! 21

Алексей Смирнов Ну зачем об этом здесь писать, есть же рубрика - новости зоопарка 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество