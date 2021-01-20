https://ria.ru/20210120/peskov-1593882359.html

В Кремле прокомментировали сообщения о "дворце Путина"

В Кремле прокомментировали сообщения о "дворце Путина"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в расследовании Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике главе государства... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:55

2021-01-20T17:55

2021-01-20T17:59

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

общество

политика

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в расследовании Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике главе государства вменяют "то, чего не существует".Он подчеркнул, что вся собственность российского лидера ежегодно декларируется и "изложена в публикуемой так же ежегодно декларации"."Чушь и компиляция"Песков рассказал, что в Кремле ознакомились с опубликованными материалами. По его словам, в них не представлено "ничего нового".Расследование Навального — это не что иное, как голословные утверждения, чушь и компиляция, подчеркнул пресс-секретарь.Как предположил представитель Кремля, "единственной новинкой" могло стать использование "монтажных историй". Он пояснил, что в опубликованном видео есть "бассейн в некоем дворце", куда "вписываются кадры", на которых президент плавает в Енисее."Кадры, <...> когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация", — пояснил Песков.Кремлю "давно известно"Как указал Песков, в Кремле давно говорили и "недавно повторяли", что там в курсе информационных атак на главу государства."Они были и, к сожалению, они будут продолжаться", — сказал он.Пресс-секретарь отметил, что тема "дворца "была вброшена года три-четыре тому назад". Эти инсинуации неоднократно пытались использовать, а сейчас просто переливают "из пустого в порожнее".При этом авторы подобных материалов не пытаются что-то "не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать". По словам Пескова, "это было и четыре года назад, и сейчас".Не имеет никакого отношения к президентуЖурналисты спросили пресс-секретаря о сообщениях, в которых говорится, что ФСО якобы охраняет "дворец" в Геленджике.Песков согласился, что работа Федеральной службы охраны имеет прямое отношение к Путину. Однако предположение о том, что ФСО якобы охраняет частную собственность, он назвал голословным."Лохотрон"Песков заметил, что в конце материала "указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги", что, по его словам, "главный лохотрон"."Мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам", — заявил он. Он добавил, что способы изъятия денег у мошенников постоянно совершенствуются, а потому лучше "подумать десять раз", прежде чем что-то перечислять.

https://ria.ru/20210120/obschestvo-1593838184.html

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593819963.html

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593812273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, общество, политика