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В Кремле прокомментировали сообщения о "дворце Путина"
В Кремле прокомментировали сообщения о "дворце Путина"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в расследовании Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике главе государства... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:55
2021-01-20T17:59
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
общество
политика
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в расследовании Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике главе государства вменяют "то, чего не существует".Он подчеркнул, что вся собственность российского лидера ежегодно декларируется и "изложена в публикуемой так же ежегодно декларации"."Чушь и компиляция"Песков рассказал, что в Кремле ознакомились с опубликованными материалами. По его словам, в них не представлено "ничего нового".Расследование Навального — это не что иное, как голословные утверждения, чушь и компиляция, подчеркнул пресс-секретарь.Как предположил представитель Кремля, "единственной новинкой" могло стать использование "монтажных историй". Он пояснил, что в опубликованном видео есть "бассейн в некоем дворце", куда "вписываются кадры", на которых президент плавает в Енисее."Кадры, &lt;...&gt; когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация", — пояснил Песков.Кремлю "давно известно"Как указал Песков, в Кремле давно говорили и "недавно повторяли", что там в курсе информационных атак на главу государства."Они были и, к сожалению, они будут продолжаться", — сказал он.Пресс-секретарь отметил, что тема "дворца "была вброшена года три-четыре тому назад". Эти инсинуации неоднократно пытались использовать, а сейчас просто переливают "из пустого в порожнее".При этом авторы подобных материалов не пытаются что-то "не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать". По словам Пескова, "это было и четыре года назад, и сейчас".Не имеет никакого отношения к президентуЖурналисты спросили пресс-секретаря о сообщениях, в которых говорится, что ФСО якобы охраняет "дворец" в Геленджике.Песков согласился, что работа Федеральной службы охраны имеет прямое отношение к Путину. Однако предположение о том, что ФСО якобы охраняет частную собственность, он назвал голословным."Лохотрон"Песков заметил, что в конце материала "указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги", что, по его словам, "главный лохотрон"."Мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам", — заявил он. Он добавил, что способы изъятия денег у мошенников постоянно совершенствуются, а потому лучше "подумать десять раз", прежде чем что-то перечислять.
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алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, общество, политика

В Кремле прокомментировали сообщения о "дворце Путина"

17:55 20.01.2021 (обновлено: 17:59 20.01.2021)
 
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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в расследовании Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике главе государства вменяют "то, чего не существует".
Он подчеркнул, что вся собственность российского лидера ежегодно декларируется и "изложена в публикуемой так же ежегодно декларации".

"Чушь и компиляция"

Песков рассказал, что в Кремле ознакомились с опубликованными материалами. По его словам, в них не представлено "ничего нового".
Расследование Навального — это не что иное, как голословные утверждения, чушь и компиляция, подчеркнул пресс-секретарь.
Как предположил представитель Кремля, "единственной новинкой" могло стать использование "монтажных историй". Он пояснил, что в опубликованном видео есть "бассейн в некоем дворце", куда "вписываются кадры", на которых президент плавает в Енисее.
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"Кадры, <...> когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация", — пояснил Песков.

Кремлю "давно известно"

Как указал Песков, в Кремле давно говорили и "недавно повторяли", что там в курсе информационных атак на главу государства.
"Они были и, к сожалению, они будут продолжаться", — сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что тема "дворца "была вброшена года три-четыре тому назад". Эти инсинуации неоднократно пытались использовать, а сейчас просто переливают "из пустого в порожнее".
При этом авторы подобных материалов не пытаются что-то "не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать". По словам Пескова, "это было и четыре года назад, и сейчас".
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Не имеет никакого отношения к президенту

Журналисты спросили пресс-секретаря о сообщениях, в которых говорится, что ФСО якобы охраняет "дворец" в Геленджике.

"Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться", — ответил он.

Песков согласился, что работа Федеральной службы охраны имеет прямое отношение к Путину. Однако предположение о том, что ФСО якобы охраняет частную собственность, он назвал голословным.

"Лохотрон"

Песков заметил, что в конце материала "указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги", что, по его словам, "главный лохотрон".
"Мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам", — заявил он.
Он добавил, что способы изъятия денег у мошенников постоянно совершенствуются, а потому лучше "подумать десять раз", прежде чем что-то перечислять.
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