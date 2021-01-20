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В КПРФ усомнились в состоятельности объединения эсеров с другими партиями
В КПРФ усомнились в состоятельности объединения эсеров с другими партиями
Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин усомнился в состоятельности объединения эсеров с двумя малыми партиями - "За правду" и "Патриотами России". РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:32
2021-01-20T16:32
партия "за правду"
сергей миронов
кпрф
справедливая россия
юрий афонин
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин усомнился в состоятельности объединения эсеров с двумя малыми партиями - "За правду" и "Патриотами России".Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время. По его словам, он надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. Предполагается, что она будет называться "Справедливая Россия-За правду". Партии "Патриоты России" и "За правду" в свою очередь сообщили, что вопрос объединения они планируют обсудить каждый внутри своего партийного руководства в четверг."Сразу вспоминается, что сама "Справедливая Россия" в свое время тоже стала плодом объединения трех партий – "Партии жизни", "Партии пенсионеров" и "Родины". Что получилось в итоге? Структура, о которой между выборами почти никто из жителей страны не мог даже вспомнить. А на выборах федерального парламента эта партия каждый раз лишь с огромным трудом "переползала" 5-процентный барьер, что давало ей некоторую толику депутатских мандатов", - цитирует слова Афонина сайт КПРФ."Как известно, символом партии "Справедливая Россия" стал маленький забавный зверек выхухоль. Теперь "зоотехники" российской буржуазной власти решили эту "выхухоль" укрупнить. Но даже очень большая политическая "выхухоль" не имеет перспектив", - заключил он.
https://ria.ru/20210120/partii-1593849807.html
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партия "за правду", сергей миронов, кпрф, справедливая россия, юрий афонин, патриоты россии, политика

В КПРФ усомнились в состоятельности объединения эсеров с другими партиями

16:32 20.01.2021
 
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСъезд партии КПРФ
Съезд партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин усомнился в состоятельности объединения эсеров с двумя малыми партиями - "За правду" и "Патриотами России".
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время. По его словам, он надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. Предполагается, что она будет называться "Справедливая Россия-За правду". Партии "Патриоты России" и "За правду" в свою очередь сообщили, что вопрос объединения они планируют обсудить каждый внутри своего партийного руководства в четверг.
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"Сразу вспоминается, что сама "Справедливая Россия" в свое время тоже стала плодом объединения трех партий – "Партии жизни", "Партии пенсионеров" и "Родины". Что получилось в итоге? Структура, о которой между выборами почти никто из жителей страны не мог даже вспомнить. А на выборах федерального парламента эта партия каждый раз лишь с огромным трудом "переползала" 5-процентный барьер, что давало ей некоторую толику депутатских мандатов", - цитирует слова Афонина сайт КПРФ.
"Как известно, символом партии "Справедливая Россия" стал маленький забавный зверек выхухоль. Теперь "зоотехники" российской буржуазной власти решили эту "выхухоль" укрупнить. Но даже очень большая политическая "выхухоль" не имеет перспектив", - заключил он.
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Партия "За правду"Сергей МироновКПРФСправедливая РоссияЮрий АфонинПатриоты РоссииПолитика
 
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