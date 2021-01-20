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"Единая Россия" предложила ввести киноуроки в школах
"Единая Россия" предложила ввести киноуроки в школах
"Единая Россия" предложила ввести в школах РФ новый формат занятий – киноуроки, проект стартует во всех регионах страны уже в феврале, сообщила координатор... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:18
2021-01-20T17:18
2021-01-20T17:18
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Единая Россия" предложила ввести в школах РФ новый формат занятий – киноуроки, проект стартует во всех регионах страны уже в феврале, сообщила координатор партпроекта ЕР "Новая школа", депутат Госдумы Алёна Аршинова."Киноуроки" – это форма, которая соответствует интересам современных детей и решает задачу воспитания подрастающего поколения. Дети сегодня не такие, каким были их сверстники несколько лет назад. Наша задача – тоже быть современными, предлагать отвечающие требованиям времени воспитательные программы. И в них обязательно должен присутствовать визуальный контент. Проект "Киноуроки" эту задачу решает", – цитирует Аршинову пресс-служба ЕР.По ее словам, учащимся будут показывать короткометражные фильмы, которые "помогут развитию их личности", "воспитанию патриотизма и гражданственности". Проект стартует во всех регионах страны уже в феврале. Первое занятие во всех общеобразовательных учреждениях будет посвящено "мужеству защитников Отечества".Всего предусмотрено создание 99 короткометражек – по количеству месяцев обучения с 1 по 11 классы. Около трети фильмов уже сняты и готовы к показу. Киноленты подготовили Башкирия, Карелия, Калужская, Псковская, Ленинградская области и другие регионы РФ."Каждая из короткометражек рассказывает школьникам об одном из созидательных понятий или качеств личности. По мере взросления учащихся уровень сложности вводимых принципов или ценностей будет увеличиваться. Проект предусматривает также сопровождение фильмов методическими пособиями, которые помогут учителям донести до учеников смысл киноленты", - разъяснили в пресс-службе ЕР.Во всех регионах запуску проекта предшествует акция "Киноэкология", добавила Аршинова. Школьники сдают макулатуру, а собранные деньги направляются на создание очередной серии "Киноуроков". Так дети становятся, по ее словам, "сопродюсерами фильма".
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россия, школы, госдума рф, единая россия, ленинградская область, общество
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
"Единая Россия
" предложила ввести в школах РФ новый формат занятий – киноуроки, проект стартует во всех регионах страны уже в феврале, сообщила координатор партпроекта ЕР "Новая школа", депутат Госдумы
Алёна Аршинова.
"Киноуроки" – это форма, которая соответствует интересам современных детей и решает задачу воспитания подрастающего поколения. Дети сегодня не такие, каким были их сверстники несколько лет назад. Наша задача – тоже быть современными, предлагать отвечающие требованиям времени воспитательные программы. И в них обязательно должен присутствовать визуальный контент. Проект "Киноуроки" эту задачу решает", – цитирует Аршинову пресс-служба ЕР.
По ее словам, учащимся будут показывать короткометражные фильмы, которые "помогут развитию их личности", "воспитанию патриотизма и гражданственности". Проект стартует во всех регионах страны уже в феврале. Первое занятие во всех общеобразовательных учреждениях будет посвящено "мужеству защитников Отечества".
Всего предусмотрено создание 99 короткометражек – по количеству месяцев обучения с 1 по 11 классы. Около трети фильмов уже сняты и готовы к показу. Киноленты подготовили Башкирия, Карелия, Калужская, Псковская, Ленинградская области
и другие регионы РФ.
"Каждая из короткометражек рассказывает школьникам об одном из созидательных понятий или качеств личности. По мере взросления учащихся уровень сложности вводимых принципов или ценностей будет увеличиваться. Проект предусматривает также сопровождение фильмов методическими пособиями, которые помогут учителям донести до учеников смысл киноленты", - разъяснили в пресс-службе ЕР.
Во всех регионах запуску проекта предшествует акция "Киноэкология", добавила Аршинова. Школьники сдают макулатуру, а собранные деньги направляются на создание очередной серии "Киноуроков". Так дети становятся, по ее словам, "сопродюсерами фильма".