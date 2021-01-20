Пашинян: остановить войну в Карабахе меньшими потерями было невозможно
21:36 20.01.2021 (обновлено: 22:12 20.01.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПробитая каска на территории у госпиталя в Мартакерте, разрушенного в результате обстрела
ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду, что остановить войну в Нагорном Карабахе меньшими территориальными потерями было невозможно.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что 19-20 октября у него состоялась серия телефонных переговоров как с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и с Пашиняном. Он сообщил, что в целом ему удалось убедить Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, "но обязательным условием с его (Алиева - ред.) стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шуша". Путин добавил, что неожиданно для него позиция армянских партнеров "была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо". Российский лидер заявил, что ему "не очень понятно, в чем эта угроза была бы, так как предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля с армянской стороны над этой частью территории Карабаха, включая Шушу",
"Никакой возможности остановить войну меньшими территориальными потерями у нас, по существу, не было. Это миф. Мифом является и то, что мы не предпринимали шаги, чтобы остановить войну. Напомню, что 11 октября в Москве было подписано трехстороннее (между Арменией, РФ и Азербайджаном - ред.) заявление о прекращении огня и продолжении переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Наиры Зограбян, означает ли это, что ставятся под сомнение слова президента РФ о возможности "прекращения войны на более выгодных (для армянской стороны) условиях с сохранением контроля над Шуши", Пашинян отметил, что ранее детально коснулся этих вопросов в своих интервью.
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"За весь период переговорного процесса не было ни одного варианта (урегулирования), не предусматривающего возвращения азербайджанских беженцев в Шуши. А азербайджанское население Шуши до начала конфликта и его освобождения (занятия города армянскими силами в 1992 году – ред.) превышало 90%. То есть, вы хотите сказать, что город Шуши, имеющий свыше 90% азербайджанского населения, в этом статусе армянский?" - сказал Пашинян.
Новый виток эскалации случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.