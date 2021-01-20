https://ria.ru/20210120/karabakh-1593917577.html

Пашинян: остановить войну в Карабахе меньшими потерями было невозможно

Пашинян: остановить войну в Карабахе меньшими потерями было невозможно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду, что остановить войну в Нагорном Карабахе меньшими территориальными потерями было невозможно. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T21:36

2021-01-20T21:36

2021-01-20T22:12

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

обсе

нагорный карабах

наира зограбян

владимир путин

москва

сша

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580094503_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_ba1016688be6dd27a2b72161f92b5942.jpg

ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду, что остановить войну в Нагорном Карабахе меньшими территориальными потерями было невозможно.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что 19-20 октября у него состоялась серия телефонных переговоров как с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и с Пашиняном. Он сообщил, что в целом ему удалось убедить Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, "но обязательным условием с его (Алиева - ред.) стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шуша". Путин добавил, что неожиданно для него позиция армянских партнеров "была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо". Российский лидер заявил, что ему "не очень понятно, в чем эта угроза была бы, так как предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля с армянской стороны над этой частью территории Карабаха, включая Шушу","Никакой возможности остановить войну меньшими территориальными потерями у нас, по существу, не было. Это миф. Мифом является и то, что мы не предпринимали шаги, чтобы остановить войну. Напомню, что 11 октября в Москве было подписано трехстороннее (между Арменией, РФ и Азербайджаном - ред.) заявление о прекращении огня и продолжении переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.По его словам, после этого были посредничества Франции и США. "Это очень важно зафиксировать. Правительство Армении предприняло шаги для остановки войны", - сказал премьер.Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Наиры Зограбян, означает ли это, что ставятся под сомнение слова президента РФ о возможности "прекращения войны на более выгодных (для армянской стороны) условиях с сохранением контроля над Шуши", Пашинян отметил, что ранее детально коснулся этих вопросов в своих интервью."За весь период переговорного процесса не было ни одного варианта (урегулирования), не предусматривающего возвращения азербайджанских беженцев в Шуши. А азербайджанское население Шуши до начала конфликта и его освобождения (занятия города армянскими силами в 1992 году – ред.) превышало 90%. То есть, вы хотите сказать, что город Шуши, имеющий свыше 90% азербайджанского населения, в этом статусе армянский?" - сказал Пашинян.Новый виток эскалации случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210113/karabakh-1592928560.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/1592620897.html

нагорный карабах

москва

сша

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, нагорный карабах, наира зограбян, владимир путин, москва, сша, азербайджан, армения, в мире