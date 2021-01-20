Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/arashukov-1593827154.html
Арашуков заразился коронавирусом
Арашуков заразился коронавирусом
Бывший сенатор Рауф Арашуков, находящийся под стражей по обвинению в организации убийств, заболел коронавирусом, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:25
2021-01-20T13:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
рауль арашуков
дело клана арашуковых
рауф арашуков
коронавирусы
северный кавказ
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575040561_0:518:2720:2048_1920x0_80_0_0_9f2367dccbbe03a12d36da3138c5ae82.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков, находящийся под стражей по обвинению в организации убийств, заболел коронавирусом, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк."Рауф Арашуков не этапирован в суд. Он помещён на карантин. Из СИЗО сообщили, что у него положительный тест на ковид. Адвокатам, посещавшим Рауфа, сотрудники СИЗО предлагают сдать анализ на коронавирус", - сказал собеседник агентства.Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство о продлении ареста Арашукова, его отца Рауля и других фигурантов. Следователь на заседании сообщил, что бывшего сенатора перевели из "Лефортово" в "Матросскую тишину", поскольку там находится медицинская часть.Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Почти два года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
https://ria.ru/20200930/arashukov-1577991895.html
https://ria.ru/20190912/1558634738.html
северный кавказ
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575040561_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b26c3d44b407d8ec4537c73ed2082a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рауль арашуков, дело клана арашуковых, рауф арашуков, коронавирусы, северный кавказ, санкт-петербург, происшествия

Арашуков заразился коронавирусом

13:25 20.01.2021 (обновлено: 13:59 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в суде
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в суде - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков, находящийся под стражей по обвинению в организации убийств, заболел коронавирусом, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
"Рауф Арашуков не этапирован в суд. Он помещён на карантин. Из СИЗО сообщили, что у него положительный тест на ковид. Адвокатам, посещавшим Рауфа, сотрудники СИЗО предлагают сдать анализ на коронавирус", - сказал собеседник агентства.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков после заседания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября 2020, 12:30
Арашуков пожаловался на переводы из камеры в камеру в "Лефортово"
Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство о продлении ареста Арашукова, его отца Рауля и других фигурантов. Следователь на заседании сообщил, что бывшего сенатора перевели из "Лефортово" в "Матросскую тишину", поскольку там находится медицинская часть.
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Почти два года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 12.09.2019
12 сентября 2019, 21:37
Арашуков пообещал выкладывать новости о своем уголовном деле в Instagram
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковКоронавирусыСеверный КавказСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
03:29Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа
03:28Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
03:20СМИ: в Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку
03:18Кинолог рассказал, как сэкономить на содержании собаки
03:16Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось
03:13Эксперт назвал преимущество "Спутника V" перед другими вакцинами
03:09Мадуро изучает возможность установления новых отношений с США
Лента новостейМолния