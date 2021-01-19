https://ria.ru/20210119/shusha-1593699341.html

Город Шуша предложили объявить культурной столицей тюркского мира

Город Шуша предложили объявить культурной столицей тюркского мира

Тюркский совет (международная организация тюркской культуры) предложил объявить город Шуша в Карабахе культурной столицей тюркского мира в 2022 году, с таким... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T16:02

2021-01-19T16:02

2021-01-19T16:02

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 19 янв – РИА Новости. Тюркский совет (международная организация тюркской культуры) предложил объявить город Шуша в Карабахе культурной столицей тюркского мира в 2022 году, с таким предложением на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выступил генсек организации Багдад Амреев.Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия."Мы каждый год объявляем столицу тюркского мира. Предлагаем объявить в 2022 году город Шуша такой столицей, провести многочисленные мероприятия культурного характера. Это подчеркнет культурную значимость города Шуша для всего тюркского и исламского мира. Вчера мы обсудили этот вопрос с главой МИД (Азербайджана - ред.), господином (Джейхуном - ред.) Байрамовым. Если вы позволите, мы начнем эту работу, в 2022 году провели бы около 20 мероприятий в Шуше. Уверены, что к тому времени Шуша восстановится, обретет свой былой облик", - приводит слова Амреева пресс-служба Алиева.Шуша (армянский вариант названия - Шуши) перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе. После этого Алиев объявил город культурной столицей страны.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210115/aliev-1593139896.html

https://ria.ru/20210105/karabakh-1592055965.html

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нагорный карабах, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире