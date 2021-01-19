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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210119/shusha-1593699341.html
Город Шуша предложили объявить культурной столицей тюркского мира
Город Шуша предложили объявить культурной столицей тюркского мира
Тюркский совет (международная организация тюркской культуры) предложил объявить город Шуша в Карабахе культурной столицей тюркского мира в 2022 году, с таким... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:02
2021-01-19T16:02
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 19 янв – РИА Новости. Тюркский совет (международная организация тюркской культуры) предложил объявить город Шуша в Карабахе культурной столицей тюркского мира в 2022 году, с таким предложением на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выступил генсек организации Багдад Амреев.Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия."Мы каждый год объявляем столицу тюркского мира. Предлагаем объявить в 2022 году город Шуша такой столицей, провести многочисленные мероприятия культурного характера. Это подчеркнет культурную значимость города Шуша для всего тюркского и исламского мира. Вчера мы обсудили этот вопрос с главой МИД (Азербайджана - ред.), господином (Джейхуном - ред.) Байрамовым. Если вы позволите, мы начнем эту работу, в 2022 году провели бы около 20 мероприятий в Шуше. Уверены, что к тому времени Шуша восстановится, обретет свой былой облик", - приводит слова Амреева пресс-служба Алиева.Шуша (армянский вариант названия - Шуши) перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе. После этого Алиев объявил город культурной столицей страны.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210115/aliev-1593139896.html
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нагорный карабах, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Город Шуша предложили объявить культурной столицей тюркского мира

16:02 19.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 19 янв – РИА Новости. Тюркский совет (международная организация тюркской культуры) предложил объявить город Шуша в Карабахе культурной столицей тюркского мира в 2022 году, с таким предложением на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выступил генсек организации Багдад Амреев.
Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.
Алиев впервые едет в Шушу - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 09:50Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев впервые отправился в город Шуша в Карабахе
"Мы каждый год объявляем столицу тюркского мира. Предлагаем объявить в 2022 году город Шуша такой столицей, провести многочисленные мероприятия культурного характера. Это подчеркнет культурную значимость города Шуша для всего тюркского и исламского мира. Вчера мы обсудили этот вопрос с главой МИД (Азербайджана - ред.), господином (Джейхуном - ред.) Байрамовым. Если вы позволите, мы начнем эту работу, в 2022 году провели бы около 20 мероприятий в Шуше. Уверены, что к тому времени Шуша восстановится, обретет свой былой облик", - приводит слова Амреева пресс-служба Алиева.
Шуша (армянский вариант названия - Шуши) перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе. После этого Алиев объявил город культурной столицей страны.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Кадр видео, снятого в Шуше 9 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 15:52Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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