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Что нужно брать с собой в роддом для ребенка и мамы: список на 2021 год
Что нужно брать с собой в роддом для ребенка и мамы: список на 2021 год
Только самое нужное для роженицы и малыша должно входить в список вещей для роддома. Что важно взять, а от чего стоит отказаться — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T20:07
2021-01-19T20:07
беременность
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Только самое нужное для роженицы и малыша должно входить в список вещей для роддома. Что важно взять, а от чего стоит отказаться — в материале РИА Новости. Вещи в роддом лучше приготовить заранее, чтобы в ответственный момент не тратить на это время и нервы. Документы, предметы одежды и гигиены нужно сложить в полиэтиленовые пакеты, сумки брать не разрешается. Список необходимых вещей для ребенкаКак правило, перечень вещей, необходимых в медучреждении, беременной женщине дает акушер-гинеколог. Обычно в список в роддом для малыша в 2021 году включают:Также важно собрать отдельно то, что понадобится малышу сразу после рождения: подгузник, носочки, чепчик, хлопковая или байковая пеленка.Средства гигиены для ребенкаВлажные салфеткиНе стоит включать список вещей в роддом 2021 обычные влажные салфетки. Важно, чтобы на пачке стояло обозначение "детские" и маркировка "0+". В составе не должны присутствовать вредные компоненты: ароматизаторы, красители, консерванты, фталаты, SLS. Лучше всего приобрести салфетки совсем без запаха. Крем под подгузникДля ухода за зоной под подгузником нужно брать с собой в роддом 2021 специальный детский защитный крем, который убережет младенца от опрелостей, шелушения и раздражения. Лучше всего взять подсушивающие кремы, обладающие противовоспалительным эффектом. При этом они должны быть гипоаллергенны.ПрисыпкаНеобходимо также при сборе сумки в роддом включить в список вещей сухую присыпку для малыша. Самые безопасные присыпки делают на основе талька и рисового, кукурузного или картофельного крахмалов.МылоДля новорожденного малыша в список вещей, которые нужно взять в роддом, необходимо включить антибактериальное жидкое мыло с нейтральным составом. Компоненты в его составе должны быть натуральными и не провоцирующими аллергию. Хорошо подходят моющие средства с глицерином.Список необходимых вещей для мамыВ приемном отделении роженице понадобятся документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, обменная карта, родовой сертификат, ксерокопия больничного листа. Также в список для 2021 года, что нужно в роддоме для мамы, должны войти:Для предродовой палаты в список того, что взять с собой в роддом в 2021 году, нужно включить:Важно включить в список, что брать в роддом на роды в 2021 году, непосредственно для родильного отделения:Для послеродового отделения в список в роддом для мамы нужно внести:Послеродовые прокладкиТакже роженице необходимо иметь с собой послеродовые прокладки. Они должны быть сделаны из натурального материала и обладать впитываемостью 4-5 капель и не содержать ароматизаторов.Одноразовые послеродовые трусикиВ послеродовом отделении матери понадобятся одноразовые послеродовые трусики, примерно 2-3 штуки в день. Важно, чтобы они были в сеточку, давая коже возможность "дышать". Шов на трусиках не должен располагаться по центру, иначе после кесарева сечения он может причинять дискомфорт.Бюстгальтер для кормленияДля правильного поддержания груди без излишнего сдавливания важен бюстгальтер для кормления. Он должен быть сделан из хлопка и оборудован застежками на бретелях или между чашечками, чтобы можно было быстро расстегнуть и покормить малыша.Прокладки для грудиТакже матери после родов понадобятся прокладки для груди, потому их стоит включить в список вещей в перинатальный центр. Изделия спасут от протекания молока во время лактации и позволят бюстгальтеру и остальной одежде оставаться сухими и чистыми. Лучше всего если они упаковываются по 1-2 штуки в индивидуальный пакетик и имеют гипоаллергенный абсорбент и слой, прилегающий к груди. Стоит приобретать белые прокладки, так как краситель может стать причиной аллергии. Что не стоит брать в роддомСпециалисты не советуют добавлять в список, что брать с собой в роддом в 2021 году, следующие вещи:
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/rozhdaemost-1590595867.html
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беременность, общество

Что нужно брать с собой в роддом для ребенка и мамы: список на 2021 год

20:07 19.01.2021
 
© Depositphotos / SubbotinaБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / Subbotina
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Только самое нужное для роженицы и малыша должно входить в список вещей для роддома. Что важно взять, а от чего стоит отказаться — в материале РИА Новости.
Вещи в роддом лучше приготовить заранее, чтобы в ответственный момент не тратить на это время и нервы. Документы, предметы одежды и гигиены нужно сложить в полиэтиленовые пакеты, сумки брать не разрешается.

Список необходимых вещей для ребенка

Как правило, перечень вещей, необходимых в медучреждении, беременной женщине дает акушер-гинеколог. Обычно в список в роддом для малыша в 2021 году включают:
  • пачку подгузников, примерно 8-10 на сутки;
  • одноразовые пеленки;
  • рукавички-царапки;
  • одежду (желательно комплекты на каждый из дней, состоящие из боди, носочков, шапочки).
Также важно собрать отдельно то, что понадобится малышу сразу после рождения: подгузник, носочки, чепчик, хлопковая или байковая пеленка.
© РИА Новости / Павел ЛьвовНоворожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Новорожденные дети

Средства гигиены для ребенка

Влажные салфетки

Не стоит включать список вещей в роддом 2021 обычные влажные салфетки. Важно, чтобы на пачке стояло обозначение "детские" и маркировка "0+". В составе не должны присутствовать вредные компоненты: ароматизаторы, красители, консерванты, фталаты, SLS. Лучше всего приобрести салфетки совсем без запаха.

Крем под подгузник

Для ухода за зоной под подгузником нужно брать с собой в роддом 2021 специальный детский защитный крем, который убережет младенца от опрелостей, шелушения и раздражения. Лучше всего взять подсушивающие кремы, обладающие противовоспалительным эффектом. При этом они должны быть гипоаллергенны.

Присыпка

Необходимо также при сборе сумки в роддом включить в список вещей сухую присыпку для малыша. Самые безопасные присыпки делают на основе талька и рисового, кукурузного или картофельного крахмалов.

Мыло

Для новорожденного малыша в список вещей, которые нужно взять в роддом, необходимо включить антибактериальное жидкое мыло с нейтральным составом. Компоненты в его составе должны быть натуральными и не провоцирующими аллергию. Хорошо подходят моющие средства с глицерином.
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Список необходимых вещей для мамы

В приемном отделении роженице понадобятся документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, обменная карта, родовой сертификат, ксерокопия больничного листа. Также в список для 2021 года, что нужно в роддоме для мамы, должны войти:
  • полотенце;
  • жидкое мыло (с уровнем pH 5,5 и ниже, а также с максимально натуральным составом, чтобы его можно было применять для интимной гигиены);
  • туалетная бумага;
  • прорезиненные тапочки;
  • хлопчатобумажный халат;
  • пустые пакеты (5-6 штук), чтобы упаковать ту обувь и одежду, которую придется снимать, или удобно распределить те или иные вещи.
Для предродовой палаты в список того, что взять с собой в роддом в 2021 году, нужно включить:
  • маленькую бутылку воды;
  • еду (например, сухофрукты, горький шоколад);
  • гигиеническую помаду и термальную воду (можно обычный пульверизатор с водой);
  • телефон и зарядное устройство к нему;
  • влажные салфетки;
  • туалетную бумагу;
  • мыло.
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Важно включить в список, что брать в роддом на роды в 2021 году, непосредственно для родильного отделения:
  • 1-2 бутылки воды;
  • прорезиненные тапочки;
  • туалетную бумагу;
  • компрессионные чулки (по показанию флеболога и при кесаревом сечении);
  • телефон и зарядное устройство к нему.
Для послеродового отделения в список в роддом для мамы нужно внести:
  • термос с чаем или компотом;
  • тапочки (лучше две пары: для похода в душ и для перемещения по палате);
  • халат;
  • 1-2 хлопковые сорочки свободного кроя, с глубоким вырезом и завязками;
  • полотенца (большое для тела и маленькое для лица);
  • расческу и, если волосы длинные, резинку;
  • детский крем;
  • жидкое мыло;
  • туалетную бумагу;
  • влажные салфетки;
  • еду (по желанию);
  • ложку, вилку, кружку;
  • пустые пакеты;
  • блокнот, ручку.

Послеродовые прокладки

Также роженице необходимо иметь с собой послеродовые прокладки. Они должны быть сделаны из натурального материала и обладать впитываемостью 4-5 капель и не содержать ароматизаторов.

Одноразовые послеродовые трусики

В послеродовом отделении матери понадобятся одноразовые послеродовые трусики, примерно 2-3 штуки в день. Важно, чтобы они были в сеточку, давая коже возможность "дышать". Шов на трусиках не должен располагаться по центру, иначе после кесарева сечения он может причинять дискомфорт.
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Бюстгальтер для кормления

Для правильного поддержания груди без излишнего сдавливания важен бюстгальтер для кормления. Он должен быть сделан из хлопка и оборудован застежками на бретелях или между чашечками, чтобы можно было быстро расстегнуть и покормить малыша.

Прокладки для груди

Также матери после родов понадобятся прокладки для груди, потому их стоит включить в список вещей в перинатальный центр. Изделия спасут от протекания молока во время лактации и позволят бюстгальтеру и остальной одежде оставаться сухими и чистыми. Лучше всего если они упаковываются по 1-2 штуки в индивидуальный пакетик и имеют гипоаллергенный абсорбент и слой, прилегающий к груди. Стоит приобретать белые прокладки, так как краситель может стать причиной аллергии.

Что не стоит брать в роддом

Специалисты не советуют добавлять в список, что брать с собой в роддом в 2021 году, следующие вещи:
  • четыре фланелевые и четыре ситцевые пеленки (они входили в списки прошлых лет, сейчас не требуются);
  • книги о материнстве;
  • косметика в упаковке с большим объемом;
  • много детской косметики;
  • ценные вещи и лишние документы;
  • спортивный костюм;
  • новомодные разработки для малышей типа генераторов белого шума и датчиков дыхания;
  • вещи на выписку (лучше, если их привезут позднее).
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