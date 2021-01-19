https://ria.ru/20210119/roddom-1593740968.html

Что нужно брать с собой в роддом для ребенка и мамы: список на 2021 год

Что нужно брать с собой в роддом для ребенка и мамы: список на 2021 год

Только самое нужное для роженицы и малыша должно входить в список вещей для роддома. Что важно взять, а от чего стоит отказаться — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T20:07

2021-01-19T20:07

2021-01-19T20:07

беременность

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Только самое нужное для роженицы и малыша должно входить в список вещей для роддома. Что важно взять, а от чего стоит отказаться — в материале РИА Новости. Вещи в роддом лучше приготовить заранее, чтобы в ответственный момент не тратить на это время и нервы. Документы, предметы одежды и гигиены нужно сложить в полиэтиленовые пакеты, сумки брать не разрешается. Список необходимых вещей для ребенкаКак правило, перечень вещей, необходимых в медучреждении, беременной женщине дает акушер-гинеколог. Обычно в список в роддом для малыша в 2021 году включают:Также важно собрать отдельно то, что понадобится малышу сразу после рождения: подгузник, носочки, чепчик, хлопковая или байковая пеленка.Средства гигиены для ребенкаВлажные салфеткиНе стоит включать список вещей в роддом 2021 обычные влажные салфетки. Важно, чтобы на пачке стояло обозначение "детские" и маркировка "0+". В составе не должны присутствовать вредные компоненты: ароматизаторы, красители, консерванты, фталаты, SLS. Лучше всего приобрести салфетки совсем без запаха. Крем под подгузникДля ухода за зоной под подгузником нужно брать с собой в роддом 2021 специальный детский защитный крем, который убережет младенца от опрелостей, шелушения и раздражения. Лучше всего взять подсушивающие кремы, обладающие противовоспалительным эффектом. При этом они должны быть гипоаллергенны.ПрисыпкаНеобходимо также при сборе сумки в роддом включить в список вещей сухую присыпку для малыша. Самые безопасные присыпки делают на основе талька и рисового, кукурузного или картофельного крахмалов.МылоДля новорожденного малыша в список вещей, которые нужно взять в роддом, необходимо включить антибактериальное жидкое мыло с нейтральным составом. Компоненты в его составе должны быть натуральными и не провоцирующими аллергию. Хорошо подходят моющие средства с глицерином.Список необходимых вещей для мамыВ приемном отделении роженице понадобятся документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, обменная карта, родовой сертификат, ксерокопия больничного листа. Также в список для 2021 года, что нужно в роддоме для мамы, должны войти:Для предродовой палаты в список того, что взять с собой в роддом в 2021 году, нужно включить:Важно включить в список, что брать в роддом на роды в 2021 году, непосредственно для родильного отделения:Для послеродового отделения в список в роддом для мамы нужно внести:Послеродовые прокладкиТакже роженице необходимо иметь с собой послеродовые прокладки. Они должны быть сделаны из натурального материала и обладать впитываемостью 4-5 капель и не содержать ароматизаторов.Одноразовые послеродовые трусикиВ послеродовом отделении матери понадобятся одноразовые послеродовые трусики, примерно 2-3 штуки в день. Важно, чтобы они были в сеточку, давая коже возможность "дышать". Шов на трусиках не должен располагаться по центру, иначе после кесарева сечения он может причинять дискомфорт.Бюстгальтер для кормленияДля правильного поддержания груди без излишнего сдавливания важен бюстгальтер для кормления. Он должен быть сделан из хлопка и оборудован застежками на бретелях или между чашечками, чтобы можно было быстро расстегнуть и покормить малыша.Прокладки для грудиТакже матери после родов понадобятся прокладки для груди, потому их стоит включить в список вещей в перинатальный центр. Изделия спасут от протекания молока во время лактации и позволят бюстгальтеру и остальной одежде оставаться сухими и чистыми. Лучше всего если они упаковываются по 1-2 штуки в индивидуальный пакетик и имеют гипоаллергенный абсорбент и слой, прилегающий к груди. Стоит приобретать белые прокладки, так как краситель может стать причиной аллергии. Что не стоит брать в роддомСпециалисты не советуют добавлять в список, что брать с собой в роддом в 2021 году, следующие вещи:

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/rozhdaemost-1590595867.html

https://ria.ru/20200703/1573821784.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/kesarevo-1593037928.html

https://ria.ru/20200205/1564301590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беременность, общество