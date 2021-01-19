Что нужно брать с собой в роддом для ребенка и мамы: список на 2021 год
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Только самое нужное для роженицы и малыша должно входить в список вещей для роддома. Что важно взять, а от чего стоит отказаться — в материале РИА Новости.
Вещи в роддом лучше приготовить заранее, чтобы в ответственный момент не тратить на это время и нервы. Документы, предметы одежды и гигиены нужно сложить в полиэтиленовые пакеты, сумки брать не разрешается.
Список необходимых вещей для ребенка
Как правило, перечень вещей, необходимых в медучреждении, беременной женщине дает акушер-гинеколог. Обычно в список в роддом для малыша в 2021 году включают:
- —пачку подгузников, примерно 8-10 на сутки;
- —одноразовые пеленки;
- —рукавички-царапки;
- —одежду (желательно комплекты на каждый из дней, состоящие из боди, носочков, шапочки).
Также важно собрать отдельно то, что понадобится малышу сразу после рождения: подгузник, носочки, чепчик, хлопковая или байковая пеленка.
Средства гигиены для ребенка
Влажные салфетки
Не стоит включать список вещей в роддом 2021 обычные влажные салфетки. Важно, чтобы на пачке стояло обозначение "детские" и маркировка "0+". В составе не должны присутствовать вредные компоненты: ароматизаторы, красители, консерванты, фталаты, SLS. Лучше всего приобрести салфетки совсем без запаха.
Крем под подгузник
Для ухода за зоной под подгузником нужно брать с собой в роддом 2021 специальный детский защитный крем, который убережет младенца от опрелостей, шелушения и раздражения. Лучше всего взять подсушивающие кремы, обладающие противовоспалительным эффектом. При этом они должны быть гипоаллергенны.
Присыпка
Необходимо также при сборе сумки в роддом включить в список вещей сухую присыпку для малыша. Самые безопасные присыпки делают на основе талька и рисового, кукурузного или картофельного крахмалов.
Мыло
Для новорожденного малыша в список вещей, которые нужно взять в роддом, необходимо включить антибактериальное жидкое мыло с нейтральным составом. Компоненты в его составе должны быть натуральными и не провоцирующими аллергию. Хорошо подходят моющие средства с глицерином.
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Список необходимых вещей для мамы
В приемном отделении роженице понадобятся документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, обменная карта, родовой сертификат, ксерокопия больничного листа. Также в список для 2021 года, что нужно в роддоме для мамы, должны войти:
- —полотенце;
- —жидкое мыло (с уровнем pH 5,5 и ниже, а также с максимально натуральным составом, чтобы его можно было применять для интимной гигиены);
- —туалетная бумага;
- —прорезиненные тапочки;
- —хлопчатобумажный халат;
- —пустые пакеты (5-6 штук), чтобы упаковать ту обувь и одежду, которую придется снимать, или удобно распределить те или иные вещи.
Для предродовой палаты в список того, что взять с собой в роддом в 2021 году, нужно включить:
- —маленькую бутылку воды;
- —еду (например, сухофрукты, горький шоколад);
- —гигиеническую помаду и термальную воду (можно обычный пульверизатор с водой);
- —телефон и зарядное устройство к нему;
- —влажные салфетки;
- —туалетную бумагу;
- —мыло.
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Важно включить в список, что брать в роддом на роды в 2021 году, непосредственно для родильного отделения:
- —1-2 бутылки воды;
- —прорезиненные тапочки;
- —туалетную бумагу;
- —компрессионные чулки (по показанию флеболога и при кесаревом сечении);
- —телефон и зарядное устройство к нему.
Для послеродового отделения в список в роддом для мамы нужно внести:
- —термос с чаем или компотом;
- —тапочки (лучше две пары: для похода в душ и для перемещения по палате);
- —халат;
- —1-2 хлопковые сорочки свободного кроя, с глубоким вырезом и завязками;
- —полотенца (большое для тела и маленькое для лица);
- —расческу и, если волосы длинные, резинку;
- —детский крем;
- —жидкое мыло;
- —туалетную бумагу;
- —влажные салфетки;
- —еду (по желанию);
- —ложку, вилку, кружку;
- —пустые пакеты;
- —блокнот, ручку.
Послеродовые прокладки
Также роженице необходимо иметь с собой послеродовые прокладки. Они должны быть сделаны из натурального материала и обладать впитываемостью 4-5 капель и не содержать ароматизаторов.
Одноразовые послеродовые трусики
В послеродовом отделении матери понадобятся одноразовые послеродовые трусики, примерно 2-3 штуки в день. Важно, чтобы они были в сеточку, давая коже возможность "дышать". Шов на трусиках не должен располагаться по центру, иначе после кесарева сечения он может причинять дискомфорт.
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Бюстгальтер для кормления
Для правильного поддержания груди без излишнего сдавливания важен бюстгальтер для кормления. Он должен быть сделан из хлопка и оборудован застежками на бретелях или между чашечками, чтобы можно было быстро расстегнуть и покормить малыша.
Прокладки для груди
Также матери после родов понадобятся прокладки для груди, потому их стоит включить в список вещей в перинатальный центр. Изделия спасут от протекания молока во время лактации и позволят бюстгальтеру и остальной одежде оставаться сухими и чистыми. Лучше всего если они упаковываются по 1-2 штуки в индивидуальный пакетик и имеют гипоаллергенный абсорбент и слой, прилегающий к груди. Стоит приобретать белые прокладки, так как краситель может стать причиной аллергии.
Что не стоит брать в роддом
Специалисты не советуют добавлять в список, что брать с собой в роддом в 2021 году, следующие вещи:
- —четыре фланелевые и четыре ситцевые пеленки (они входили в списки прошлых лет, сейчас не требуются);
- —книги о материнстве;
- —косметика в упаковке с большим объемом;
- —много детской косметики;
- —ценные вещи и лишние документы;
- —спортивный костюм;
- —новомодные разработки для малышей типа генераторов белого шума и датчиков дыхания;
- —вещи на выписку (лучше, если их привезут позднее).
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