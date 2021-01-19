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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/plazma-1593619643.html
Врач оценил возможность использования плазмы крови вакцинированных
Врач оценил возможность использования плазмы крови вакцинированных
Относиться к переливанию плазмы крови вакцинированных от COVID-19 людей для лечения пациентов с этим заболеванием стоит с осторожностью, особенно в случае... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:07
2021-01-19T09:07
распространение коронавируса
симон мацкеплишвили
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
astrazeneca
российская академия наук
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Относиться к переливанию плазмы крови вакцинированных от COVID-19 людей для лечения пациентов с этим заболеванием стоит с осторожностью, особенно в случае применения вакцины "Спутник V", рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова, врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили.По его словам, при использовании других отечественных вакцин – разработанных научными центрами "Вектор" и имени М.П. Чумакова – это более приемлемо. И дело не в конкретной вакцине, уточнил эксперт, а в том, что после использования любых препаратов, содержащих живые, в том числе ослабленные, вирусы, донорство плазмы в ближайшее время после вакцинирования нежелательно, даже несмотря на использование современных технологий инактивации возможных патогенов.Хотя, нужно оговориться, что через три недели после вакцинации обеими дозами использование плазмы становится безопасным, отметил Мацкеплишвили. Этот подход используется в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, где для донорства плазмы отбирают людей с максимальным титром вируснейтрализующих антител после вакцинации. Собеседник агентства сослался на директора института имени Н.Ф. Гамалеи академика Александра Гинцбурга, который также предположил такую возможность."Но есть и другая, гораздо более важная проблема. Дело в том, что использование большинства вакцин приводит к формированию иммунитета не к коронавирусу, а только к одному из его поверхностных белков, так называемому S-белку. Поэтому иммунитет вакцинированных людей не идентичен таковому после перенесенного COVID-19. Это не относится к препарату, разрабатываемому в научном центре имени М.П. Чумакова, который содержит целую инактивированную вирусную частицу и должен приводить к формированию иммунного ответа, аналогичного возникающему у переболевших людей", – сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли использовать плазму крови вакцинированных от коронавируса для лечения этого заболевания.При этом, обратил внимание Мацкеплишвили, в США запрещено использовать плазму крови переболевших людей для лечения COVID-19, но разрешено использование компонентов крови, например, тромбоцитов или эритроцитов. При этом, по его словам, американский регулятор указывает, что при использовании инактивированных вирусных вакцин, либо препаратов, основанных на технологии мРНК (Pfizer, Moderna), донорство крови возможно сразу после вакцинирования, а после применения векторных вакцин, основанных на использовании живых вирусов (AstraZeneca), оно возможно не менее, чем через 2 недели после получения обеих доз вакцины.Что же касается субъединичных вакцин, использующих генно-инженерный S-белок коронавируса, как препарат научного центра "Вектор", то, помимо узкой направленности на это белок, количество антител после их применения может оказаться недостаточным для использования плазмы доноров в качестве лечебного средства, сказал Мацкеплишвили.Он также обратил внимание на то, что в мире есть разные подходы к лечению COVID-19 плазмой крови. В России она используется, в основном, для лечения среднетяжелых и тяжелых пациентов, а, например, в США – когда пациент заболел недавно, но имеет высокий риск тяжелых осложнений."Самое главное, что нет единого мнения об эффективности такого подхода в целом. Вне зависимости от протоколов использования, имеются крайне противоречивые результаты лечения больных COVID-19 плазмой крови переболевших доноров. Что же касается использования плазмы вакцинированных людей, то таких данных нет вообще. Поэтому к широкому внедрению такого подхода я на данном этапе относился бы очень осторожно", - добавил эксперт.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581418170.html
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симон мацкеплишвили, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, astrazeneca , российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, сша, санкт-петербург

Врач оценил возможность использования плазмы крови вакцинированных

09:07 19.01.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Относиться к переливанию плазмы крови вакцинированных от COVID-19 людей для лечения пациентов с этим заболеванием стоит с осторожностью, особенно в случае применения вакцины "Спутник V", рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова, врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили.
По его словам, при использовании других отечественных вакцин – разработанных научными центрами "Вектор" и имени М.П. Чумакова – это более приемлемо. И дело не в конкретной вакцине, уточнил эксперт, а в том, что после использования любых препаратов, содержащих живые, в том числе ослабленные, вирусы, донорство плазмы в ближайшее время после вакцинирования нежелательно, даже несмотря на использование современных технологий инактивации возможных патогенов.
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября 2020, 09:26Распространение коронавируса
Ученые рассказали об использовании плазмы крови переболевших COVID-19
Хотя, нужно оговориться, что через три недели после вакцинации обеими дозами использование плазмы становится безопасным, отметил Мацкеплишвили. Этот подход используется в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, где для донорства плазмы отбирают людей с максимальным титром вируснейтрализующих антител после вакцинации. Собеседник агентства сослался на директора института имени Н.Ф. Гамалеи академика Александра Гинцбурга, который также предположил такую возможность.
"Но есть и другая, гораздо более важная проблема. Дело в том, что использование большинства вакцин приводит к формированию иммунитета не к коронавирусу, а только к одному из его поверхностных белков, так называемому S-белку. Поэтому иммунитет вакцинированных людей не идентичен таковому после перенесенного COVID-19. Это не относится к препарату, разрабатываемому в научном центре имени М.П. Чумакова, который содержит целую инактивированную вирусную частицу и должен приводить к формированию иммунного ответа, аналогичного возникающему у переболевших людей", – сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли использовать плазму крови вакцинированных от коронавируса для лечения этого заболевания.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
При этом, обратил внимание Мацкеплишвили, в США запрещено использовать плазму крови переболевших людей для лечения COVID-19, но разрешено использование компонентов крови, например, тромбоцитов или эритроцитов. При этом, по его словам, американский регулятор указывает, что при использовании инактивированных вирусных вакцин, либо препаратов, основанных на технологии мРНК (Pfizer, Moderna), донорство крови возможно сразу после вакцинирования, а после применения векторных вакцин, основанных на использовании живых вирусов (AstraZeneca), оно возможно не менее, чем через 2 недели после получения обеих доз вакцины.
Что же касается субъединичных вакцин, использующих генно-инженерный S-белок коронавируса, как препарат научного центра "Вектор", то, помимо узкой направленности на это белок, количество антител после их применения может оказаться недостаточным для использования плазмы доноров в качестве лечебного средства, сказал Мацкеплишвили.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
Он также обратил внимание на то, что в мире есть разные подходы к лечению COVID-19 плазмой крови. В России она используется, в основном, для лечения среднетяжелых и тяжелых пациентов, а, например, в США – когда пациент заболел недавно, но имеет высокий риск тяжелых осложнений.
"Самое главное, что нет единого мнения об эффективности такого подхода в целом. Вне зависимости от протоколов использования, имеются крайне противоречивые результаты лечения больных COVID-19 плазмой крови переболевших доноров. Что же касается использования плазмы вакцинированных людей, то таких данных нет вообще. Поэтому к широкому внедрению такого подхода я на данном этапе относился бы очень осторожно", - добавил эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаСимон МацкеплишвилиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыAstraZenecaРоссийская академия наукМГУ имени М. В. ЛомоносоваСШАСанкт-Петербург
 
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