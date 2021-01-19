https://ria.ru/20210119/plazma-1593619643.html

Врач оценил возможность использования плазмы крови вакцинированных

Врач оценил возможность использования плазмы крови вакцинированных

Относиться к переливанию плазмы крови вакцинированных от COVID-19 людей для лечения пациентов с этим заболеванием стоит с осторожностью, особенно в случае... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T09:07

2021-01-19T09:07

2021-01-19T09:07

распространение коронавируса

симон мацкеплишвили

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

astrazeneca

российская академия наук

мгу имени м. в. ломоносова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Относиться к переливанию плазмы крови вакцинированных от COVID-19 людей для лечения пациентов с этим заболеванием стоит с осторожностью, особенно в случае применения вакцины "Спутник V", рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова, врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили.По его словам, при использовании других отечественных вакцин – разработанных научными центрами "Вектор" и имени М.П. Чумакова – это более приемлемо. И дело не в конкретной вакцине, уточнил эксперт, а в том, что после использования любых препаратов, содержащих живые, в том числе ослабленные, вирусы, донорство плазмы в ближайшее время после вакцинирования нежелательно, даже несмотря на использование современных технологий инактивации возможных патогенов.Хотя, нужно оговориться, что через три недели после вакцинации обеими дозами использование плазмы становится безопасным, отметил Мацкеплишвили. Этот подход используется в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, где для донорства плазмы отбирают людей с максимальным титром вируснейтрализующих антител после вакцинации. Собеседник агентства сослался на директора института имени Н.Ф. Гамалеи академика Александра Гинцбурга, который также предположил такую возможность."Но есть и другая, гораздо более важная проблема. Дело в том, что использование большинства вакцин приводит к формированию иммунитета не к коронавирусу, а только к одному из его поверхностных белков, так называемому S-белку. Поэтому иммунитет вакцинированных людей не идентичен таковому после перенесенного COVID-19. Это не относится к препарату, разрабатываемому в научном центре имени М.П. Чумакова, который содержит целую инактивированную вирусную частицу и должен приводить к формированию иммунного ответа, аналогичного возникающему у переболевших людей", – сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли использовать плазму крови вакцинированных от коронавируса для лечения этого заболевания.При этом, обратил внимание Мацкеплишвили, в США запрещено использовать плазму крови переболевших людей для лечения COVID-19, но разрешено использование компонентов крови, например, тромбоцитов или эритроцитов. При этом, по его словам, американский регулятор указывает, что при использовании инактивированных вирусных вакцин, либо препаратов, основанных на технологии мРНК (Pfizer, Moderna), донорство крови возможно сразу после вакцинирования, а после применения векторных вакцин, основанных на использовании живых вирусов (AstraZeneca), оно возможно не менее, чем через 2 недели после получения обеих доз вакцины.Что же касается субъединичных вакцин, использующих генно-инженерный S-белок коронавируса, как препарат научного центра "Вектор", то, помимо узкой направленности на это белок, количество антител после их применения может оказаться недостаточным для использования плазмы доноров в качестве лечебного средства, сказал Мацкеплишвили.Он также обратил внимание на то, что в мире есть разные подходы к лечению COVID-19 плазмой крови. В России она используется, в основном, для лечения среднетяжелых и тяжелых пациентов, а, например, в США – когда пациент заболел недавно, но имеет высокий риск тяжелых осложнений."Самое главное, что нет единого мнения об эффективности такого подхода в целом. Вне зависимости от протоколов использования, имеются крайне противоречивые результаты лечения больных COVID-19 плазмой крови переболевших доноров. Что же касается использования плазмы вакцинированных людей, то таких данных нет вообще. Поэтому к широкому внедрению такого подхода я на данном этапе относился бы очень осторожно", - добавил эксперт.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581418170.html

сша

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симон мацкеплишвили, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, astrazeneca , российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, сша, санкт-петербург