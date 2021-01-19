https://ria.ru/20210119/lgoty-1593746255.html

Льготы для семей с ребенком-инвалидом: кому и какая поддержка положена

Льготы для семей с ребенком-инвалидом: кому и какая поддержка положена

В России для семей с детьми-инвалидами предусмотрен ряд мер соцподдержки. О том, какие льготы им положены — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T20:44

2021-01-19T20:44

2021-01-19T20:44

инвалидность

всероссийское общество инвалидов

москва

санкт-петербург

дети

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России для семей с детьми-инвалидами предусмотрен ряд мер соцподдержки. О том, какие льготы им положены — в материале РИА Новости.Финансовая поддержкаПоддержка для детей с ограниченными возможностями и их семей предусмотрена федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Размер этой выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) — 10 000 рублей, другим лицам — 1200 рублей. Такие льготы предусмотрены на федеральном уровне. Региональные органы государственной власти вправе предусмотреть дополнительные меры поддержки для семей, имеющих детей-инвалидов, отмечает Михаил Терентьев.Помощь с жильемГосударственная помощь положена оказавшимся в стесненных жилищных условиях семьям с ребенком-инвалидом — например, не имеющим своего жилья, владельцам квадратных метров, не соответствующих санитарным нормам проживания, тем, кто имеет только комнату в общежитии или коммунальной квартире. В таком случае необходимо встать в очередь, чтобы получить жилое помещение.Здесь меры господдержки зависят от тяжести заболевания и от политики региональных властей в этом вопросе. Налоговые льготыВ рамках социальной защиты семьям с особенными детьми положен налоговый вычет в размере 12000 рублей для каждого биологического родителя. Опекунам и попечителям же возвращают по 6000 рублей. При этом родитель с меньшей зарплатой может отказаться от вычета, тогда другой родитель с более высоким доходом получит его в полном объеме. Матери- и отцы-одиночки получают возврат НДФЛ в двойном размере. В некоторых субъектах страны для таких семей отсутствует транспортный налог, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и прочих. Бесплатная медицинская помощьМедицинская помощь детям-инвалидам включает в себя не только обеспечение ребенка необходимыми лекарственными препаратами, но и отдых в санатории. Кроме этого, им по необходимости могут предоставить спецсредства — костыли, инвалидную коляску, опоры, трости, слуховой аппарат и так далее. Еще в список помощи входят лекарственное питание, перевязочные материалы, кало- и мочеприемники. Для больных диабетом — шприцы, глюкометры, тест-полоски.Отказ от набора соцуслугПри отказе от набора социальных услуг, полагается доплата в размере 1082,53 рубля. В нее входят: Компенсация коммунальных расходовЛьготы родителям детей инвалидов включают возможность оплачивать только 50% от суммы коммунальных платежей. Это касается и капитального ремонта, содержания жилья. Тем, у кого частный дом, полагается скидка 50% на топливо. Для получения льготы следует написать заявление, а также предоставить необходимые документы. Скидка по ЖКХ носит компенсационный характер, то есть сначала следует оплатить коммунальную квитанцию, после чего половина суммы вернется на банковский счет. Трудовые льготыРодители имеют и трудовые льготы на ребенка-инвалида, пока он не достиг совершеннолетия. Например, и мать, и отец могут воспользоваться правом на сокращенный рабочий день, причем работодатель не может отказать им в этом. Оплата рассчитывается согласно отработанному времени. В льготы также включены:Особые условия зачисления в вузДети с ограниченными возможностями имеют право на зачисление в высшее учебное заведение вне конкурса. Однако по достижении 18 лет это возможно только для инвалидов первой и второй группы. Во время учебы студентам необходимо сдавать экзамены в общем порядке. Льготный проездЛьготный проезд детям-инвалидам с сопровождающим полагается на общественном транспорте — трамвае, автобусе, троллейбусе, метро, а также на пригородном железнодорожном транспорте. Бесплатное передвижение на поезде, самолете или автобусе пригородного и междугороднего сообщения положено один раз в год до места лечения или оздоровления с одним сопровождающим. Это касается и обратного пути. Полет на самолете возможен, если до места назначения нельзя добраться иным способом, если билет дешевле, либо когда у ребенка заболевания или травмы спинного мозга. Льготный отдых в санаторииЭтот вид льготы ребенку-инвалиду полагается, если есть соответствующие медицинские показания, подтвержденные медкомиссией. Один раз в год можно поехать на отдых, если его длительность не менее трех недель.

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https://ria.ru/20200803/1575301509.html

https://realty.ria.ru/20200930/kapremont-1578016929.html

https://ria.ru/20121122/911774272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвалидность, всероссийское общество инвалидов, москва, санкт-петербург, дети, общество