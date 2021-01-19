Льготы для семей с ребенком-инвалидом: кому и какая поддержка положена
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России для семей с детьми-инвалидами предусмотрен ряд мер соцподдержки. О том, какие льготы им положены — в материале РИА Новости.
Финансовая поддержка
Поддержка для детей с ограниченными возможностями и их семей предусмотрена федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
"Дети-инвалиды получают социальную пенсию по инвалидности, — рассказал РИА Новости председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. — Ее размер в настоящее время составляет 13 454,64 рубля. Также детям-инвалидам, как и остальным инвалидам, выплачивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), сумма которой при отказе от пакета социальных услуг равняется 2782,67 руб. Кроме того, семьям, имеющим детей-инвалидов до 18 лет или инвалидов детства I группы, положена ежемесячная выплата, если трудоспособный родитель или другое лицо не работает в связи с тем, что ребенку требуется уход".
Размер этой выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) — 10 000 рублей, другим лицам — 1200 рублей.
Такие льготы предусмотрены на федеральном уровне. Региональные органы государственной власти вправе предусмотреть дополнительные меры поддержки для семей, имеющих детей-инвалидов, отмечает Михаил Терентьев.
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Помощь с жильем
Государственная помощь положена оказавшимся в стесненных жилищных условиях семьям с ребенком-инвалидом — например, не имеющим своего жилья, владельцам квадратных метров, не соответствующих санитарным нормам проживания, тем, кто имеет только комнату в общежитии или коммунальной квартире. В таком случае необходимо встать в очередь, чтобы получить жилое помещение.
Здесь меры господдержки зависят от тяжести заболевания и от политики региональных властей в этом вопросе.
"Вне очереди жилое помещение предоставляется в случае, если в составе семьи имеется гражданин с тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно. Перечень таких заболеваний утвержден правительством РФ. Например, это туберкулез с бактериовыделением, тяжелые психические расстройства, эпилепсия с частыми приступами и другие", — добавил председатель Всероссийского общества инвалидов.
Женщина с ребенком в инвалидной коляске
Налоговые льготы
В рамках социальной защиты семьям с особенными детьми положен налоговый вычет в размере 12000 рублей для каждого биологического родителя. Опекунам и попечителям же возвращают по 6000 рублей. При этом родитель с меньшей зарплатой может отказаться от вычета, тогда другой родитель с более высоким доходом получит его в полном объеме. Матери- и отцы-одиночки получают возврат НДФЛ в двойном размере.
В некоторых субъектах страны для таких семей отсутствует транспортный налог, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и прочих.
Бесплатная медицинская помощь
Медицинская помощь детям-инвалидам включает в себя не только обеспечение ребенка необходимыми лекарственными препаратами, но и отдых в санатории. Кроме этого, им по необходимости могут предоставить спецсредства — костыли, инвалидную коляску, опоры, трости, слуховой аппарат и так далее. Еще в список помощи входят лекарственное питание, перевязочные материалы, кало- и мочеприемники. Для больных диабетом — шприцы, глюкометры, тест-полоски.
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Отказ от набора соцуслуг
При отказе от набора социальных услуг, полагается доплата в размере 1082,53 рубля. В нее входят:
- —лекарства — 833,79 рубля;
- —льготный проезд — 119,75 рубля;
- —путевка в санаторий — 128,99 рубля.
Компенсация коммунальных расходов
Льготы родителям детей инвалидов включают возможность оплачивать только 50% от суммы коммунальных платежей. Это касается и капитального ремонта, содержания жилья. Тем, у кого частный дом, полагается скидка 50% на топливо. Для получения льготы следует написать заявление, а также предоставить необходимые документы.
Скидка по ЖКХ носит компенсационный характер, то есть сначала следует оплатить коммунальную квитанцию, после чего половина суммы вернется на банковский счет.
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Трудовые льготы
Родители имеют и трудовые льготы на ребенка-инвалида, пока он не достиг совершеннолетия. Например, и мать, и отец могут воспользоваться правом на сокращенный рабочий день, причем работодатель не может отказать им в этом. Оплата рассчитывается согласно отработанному времени. В льготы также включены:
- —дополнительные четыре выходных в месяц;
- —дополнительные две недели отпуска, если это прописано в договоре с работодателем;
- —отказ от сверхурочной работы, работы в ночные смены и командировок;
- —увеличение страхового стажа;
- —выход на пенсию раньше срока — на 5 лет одному из родителей, если соблюдены требования по страховому стажу (20 лет отцам и 15 лет матерям).
Особые условия зачисления в вуз
Дети с ограниченными возможностями имеют право на зачисление в высшее учебное заведение вне конкурса. Однако по достижении 18 лет это возможно только для инвалидов первой и второй группы. Во время учебы студентам необходимо сдавать экзамены в общем порядке.
Льготный проезд
Льготный проезд детям-инвалидам с сопровождающим полагается на общественном транспорте — трамвае, автобусе, троллейбусе, метро, а также на пригородном железнодорожном транспорте. Бесплатное передвижение на поезде, самолете или автобусе пригородного и междугороднего сообщения положено один раз в год до места лечения или оздоровления с одним сопровождающим. Это касается и обратного пути. Полет на самолете возможен, если до места назначения нельзя добраться иным способом, если билет дешевле, либо когда у ребенка заболевания или травмы спинного мозга.
Льготный отдых в санатории
Этот вид льготы ребенку-инвалиду полагается, если есть соответствующие медицинские показания, подтвержденные медкомиссией. Один раз в год можно поехать на отдых, если его длительность не менее трех недель.