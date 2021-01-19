Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/lgoty-1593746255.html
Льготы для семей с ребенком-инвалидом: кому и какая поддержка положена
Льготы для семей с ребенком-инвалидом: кому и какая поддержка положена
В России для семей с детьми-инвалидами предусмотрен ряд мер соцподдержки. О том, какие льготы им положены — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T20:44
2021-01-19T20:44
инвалидность
всероссийское общество инвалидов
москва
санкт-петербург
дети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593744807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f46d605f66d5232a6357dd147cf5ab0b.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России для семей с детьми-инвалидами предусмотрен ряд мер соцподдержки. О том, какие льготы им положены — в материале РИА Новости.Финансовая поддержкаПоддержка для детей с ограниченными возможностями и их семей предусмотрена федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Размер этой выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) — 10 000 рублей, другим лицам — 1200 рублей. Такие льготы предусмотрены на федеральном уровне. Региональные органы государственной власти вправе предусмотреть дополнительные меры поддержки для семей, имеющих детей-инвалидов, отмечает Михаил Терентьев.Помощь с жильемГосударственная помощь положена оказавшимся в стесненных жилищных условиях семьям с ребенком-инвалидом — например, не имеющим своего жилья, владельцам квадратных метров, не соответствующих санитарным нормам проживания, тем, кто имеет только комнату в общежитии или коммунальной квартире. В таком случае необходимо встать в очередь, чтобы получить жилое помещение.Здесь меры господдержки зависят от тяжести заболевания и от политики региональных властей в этом вопросе. Налоговые льготыВ рамках социальной защиты семьям с особенными детьми положен налоговый вычет в размере 12000 рублей для каждого биологического родителя. Опекунам и попечителям же возвращают по 6000 рублей. При этом родитель с меньшей зарплатой может отказаться от вычета, тогда другой родитель с более высоким доходом получит его в полном объеме. Матери- и отцы-одиночки получают возврат НДФЛ в двойном размере. В некоторых субъектах страны для таких семей отсутствует транспортный налог, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и прочих. Бесплатная медицинская помощьМедицинская помощь детям-инвалидам включает в себя не только обеспечение ребенка необходимыми лекарственными препаратами, но и отдых в санатории. Кроме этого, им по необходимости могут предоставить спецсредства — костыли, инвалидную коляску, опоры, трости, слуховой аппарат и так далее. Еще в список помощи входят лекарственное питание, перевязочные материалы, кало- и мочеприемники. Для больных диабетом — шприцы, глюкометры, тест-полоски.Отказ от набора соцуслугПри отказе от набора социальных услуг, полагается доплата в размере 1082,53 рубля. В нее входят: Компенсация коммунальных расходовЛьготы родителям детей инвалидов включают возможность оплачивать только 50% от суммы коммунальных платежей. Это касается и капитального ремонта, содержания жилья. Тем, у кого частный дом, полагается скидка 50% на топливо. Для получения льготы следует написать заявление, а также предоставить необходимые документы. Скидка по ЖКХ носит компенсационный характер, то есть сначала следует оплатить коммунальную квитанцию, после чего половина суммы вернется на банковский счет. Трудовые льготыРодители имеют и трудовые льготы на ребенка-инвалида, пока он не достиг совершеннолетия. Например, и мать, и отец могут воспользоваться правом на сокращенный рабочий день, причем работодатель не может отказать им в этом. Оплата рассчитывается согласно отработанному времени. В льготы также включены:Особые условия зачисления в вузДети с ограниченными возможностями имеют право на зачисление в высшее учебное заведение вне конкурса. Однако по достижении 18 лет это возможно только для инвалидов первой и второй группы. Во время учебы студентам необходимо сдавать экзамены в общем порядке. Льготный проездЛьготный проезд детям-инвалидам с сопровождающим полагается на общественном транспорте — трамвае, автобусе, троллейбусе, метро, а также на пригородном железнодорожном транспорте. Бесплатное передвижение на поезде, самолете или автобусе пригородного и междугороднего сообщения положено один раз в год до места лечения или оздоровления с одним сопровождающим. Это касается и обратного пути. Полет на самолете возможен, если до места назначения нельзя добраться иным способом, если билет дешевле, либо когда у ребенка заболевания или травмы спинного мозга. Льготный отдых в санаторииЭтот вид льготы ребенку-инвалиду полагается, если есть соответствующие медицинские показания, подтвержденные медкомиссией. Один раз в год можно поехать на отдых, если его длительность не менее трех недель.
https://ria.ru/20200603/1572378323.html
https://ria.ru/20200803/1575301509.html
https://realty.ria.ru/20200930/kapremont-1578016929.html
https://ria.ru/20121122/911774272.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593744807_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_c63ab71d0fda5badbe2ab370de613510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инвалидность, всероссийское общество инвалидов, москва, санкт-петербург, дети, общество

Льготы для семей с ребенком-инвалидом: кому и какая поддержка положена

20:44 19.01.2021
 
© Depositphotos / pressmasterДевочка в инвалидном кресле
Девочка в инвалидном кресле - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России для семей с детьми-инвалидами предусмотрен ряд мер соцподдержки. О том, какие льготы им положены — в материале РИА Новости.

Финансовая поддержка

Поддержка для детей с ограниченными возможностями и их семей предусмотрена федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
"Дети-инвалиды получают социальную пенсию по инвалидности, — рассказал РИА Новости председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. — Ее размер в настоящее время составляет 13 454,64 рубля. Также детям-инвалидам, как и остальным инвалидам, выплачивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), сумма которой при отказе от пакета социальных услуг равняется 2782,67 руб. Кроме того, семьям, имеющим детей-инвалидов до 18 лет или инвалидов детства I группы, положена ежемесячная выплата, если трудоспособный родитель или другое лицо не работает в связи с тем, что ребенку требуется уход".
Размер этой выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) — 10 000 рублей, другим лицам — 1200 рублей.
Такие льготы предусмотрены на федеральном уровне. Региональные органы государственной власти вправе предусмотреть дополнительные меры поддержки для семей, имеющих детей-инвалидов, отмечает Михаил Терентьев.
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 03.06.2020
3 июня 2020, 03:12
Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам

Помощь с жильем

Государственная помощь положена оказавшимся в стесненных жилищных условиях семьям с ребенком-инвалидом — например, не имеющим своего жилья, владельцам квадратных метров, не соответствующих санитарным нормам проживания, тем, кто имеет только комнату в общежитии или коммунальной квартире. В таком случае необходимо встать в очередь, чтобы получить жилое помещение.
Здесь меры господдержки зависят от тяжести заболевания и от политики региональных властей в этом вопросе.
"Вне очереди жилое помещение предоставляется в случае, если в составе семьи имеется гражданин с тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно. Перечень таких заболеваний утвержден правительством РФ. Например, это туберкулез с бактериовыделением, тяжелые психические расстройства, эпилепсия с частыми приступами и другие", — добавил председатель Всероссийского общества инвалидов.
© Depositphotos / pressmasterЖенщина с ребенком в инвалидной коляске
Женщина с ребенком в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / pressmaster
Женщина с ребенком в инвалидной коляске

Налоговые льготы

В рамках социальной защиты семьям с особенными детьми положен налоговый вычет в размере 12000 рублей для каждого биологического родителя. Опекунам и попечителям же возвращают по 6000 рублей. При этом родитель с меньшей зарплатой может отказаться от вычета, тогда другой родитель с более высоким доходом получит его в полном объеме. Матери- и отцы-одиночки получают возврат НДФЛ в двойном размере.
В некоторых субъектах страны для таких семей отсутствует транспортный налог, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и прочих.

Бесплатная медицинская помощь

Медицинская помощь детям-инвалидам включает в себя не только обеспечение ребенка необходимыми лекарственными препаратами, но и отдых в санатории. Кроме этого, им по необходимости могут предоставить спецсредства — костыли, инвалидную коляску, опоры, трости, слуховой аппарат и так далее. Еще в список помощи входят лекарственное питание, перевязочные материалы, кало- и мочеприемники. Для больных диабетом — шприцы, глюкометры, тест-полоски.
Покупатель у кассы в аптеке - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа 2020, 13:29
В России увеличили выплаты на лекарства для льготников

Отказ от набора соцуслуг

При отказе от набора социальных услуг, полагается доплата в размере 1082,53 рубля. В нее входят:
  • лекарства — 833,79 рубля;
  • льготный проезд — 119,75 рубля;
  • путевка в санаторий — 128,99 рубля.

Компенсация коммунальных расходов

Льготы родителям детей инвалидов включают возможность оплачивать только 50% от суммы коммунальных платежей. Это касается и капитального ремонта, содержания жилья. Тем, у кого частный дом, полагается скидка 50% на топливо. Для получения льготы следует написать заявление, а также предоставить необходимые документы.
Скидка по ЖКХ носит компенсационный характер, то есть сначала следует оплатить коммунальную квитанцию, после чего половина суммы вернется на банковский счет.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября 2020, 17:58
В Госдуму внесен проект, освобождающий инвалидов от взносов на капремонт

Трудовые льготы

Родители имеют и трудовые льготы на ребенка-инвалида, пока он не достиг совершеннолетия. Например, и мать, и отец могут воспользоваться правом на сокращенный рабочий день, причем работодатель не может отказать им в этом. Оплата рассчитывается согласно отработанному времени. В льготы также включены:
  • дополнительные четыре выходных в месяц;
  • дополнительные две недели отпуска, если это прописано в договоре с работодателем;
  • отказ от сверхурочной работы, работы в ночные смены и командировок;
  • увеличение страхового стажа;
  • выход на пенсию раньше срока — на 5 лет одному из родителей, если соблюдены требования по страховому стажу (20 лет отцам и 15 лет матерям).

Особые условия зачисления в вуз

Дети с ограниченными возможностями имеют право на зачисление в высшее учебное заведение вне конкурса. Однако по достижении 18 лет это возможно только для инвалидов первой и второй группы. Во время учебы студентам необходимо сдавать экзамены в общем порядке.
Д.Медведев посетил МГГЭИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2012
22 ноября 2012, 14:12
Медведев ознакомился с работой вуза, где учатся студенты-инвалидыГлава правительства осмотрел несколько классов, в том числе компьютерный, а также побывал в трех спортивных залах.

Льготный проезд

Льготный проезд детям-инвалидам с сопровождающим полагается на общественном транспорте — трамвае, автобусе, троллейбусе, метро, а также на пригородном железнодорожном транспорте. Бесплатное передвижение на поезде, самолете или автобусе пригородного и междугороднего сообщения положено один раз в год до места лечения или оздоровления с одним сопровождающим. Это касается и обратного пути. Полет на самолете возможен, если до места назначения нельзя добраться иным способом, если билет дешевле, либо когда у ребенка заболевания или травмы спинного мозга.

Льготный отдых в санатории

Этот вид льготы ребенку-инвалиду полагается, если есть соответствующие медицинские показания, подтвержденные медкомиссией. Один раз в год можно поехать на отдых, если его длительность не менее трех недель.
 
инвалидностьВсероссийское общество инвалидовМоскваСанкт-ПетербургДетиОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:58В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
04:03МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль
03:55Опрос: 47% американцев считают Трампа одним из худших президентов
03:40Стало известно, кто сыграет Небулу в четвертом "Торе"
03:29Посольство РФ требует устранить неполадки со связью генконсульства в США
Лента новостейМолния