https://ria.ru/20210117/pensioner-1593397175.html

В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу

В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу

Пенсионер МВД и его сын-полицейский предотвратили убийство 96-летней женщины в Василеостровском районе Петербурга, сообщила официальный представитель МВД Ирина... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T13:46

2021-01-17T13:46

2021-01-17T15:14

ирина волк

ленинград

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происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Пенсионер МВД и его сын-полицейский предотвратили убийство 96-летней женщины в Василеостровском районе Петербурга, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Она уточнила, что на помощь пришли 23-летний сержант полиции Максим Цветков, сотрудник отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и его отец Эдуард Цветков — полковник полиции в отставке.Волк добавила, что Максим Цветков удерживал нападавшего, а его отец заблокировал входную дверь в подъезд до приезда полиции.В нападении подозревают ранее судимого за убийство 50-летнего гражданина без определенного места жительства. Уголовное дело открыто по статье "Покушение на убийство".Пострадавшую жительницу блокадного Ленинграда госпитализировали в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20201230/mashinist-1591656573.html

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ирина волк, ленинград, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия