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В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
Пенсионер МВД и его сын-полицейский предотвратили убийство 96-летней женщины в Василеостровском районе Петербурга, сообщила официальный представитель МВД Ирина... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T13:46
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ирина волк
ленинград
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Пенсионер МВД и его сын-полицейский предотвратили убийство 96-летней женщины в Василеостровском районе Петербурга, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Она уточнила, что на помощь пришли 23-летний сержант полиции Максим Цветков, сотрудник отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и его отец Эдуард Цветков — полковник полиции в отставке.Волк добавила, что Максим Цветков удерживал нападавшего, а его отец заблокировал входную дверь в подъезд до приезда полиции.В нападении подозревают ранее судимого за убийство 50-летнего гражданина без определенного места жительства. Уголовное дело открыто по статье "Покушение на убийство".Пострадавшую жительницу блокадного Ленинграда госпитализировали в тяжелом состоянии.
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ирина волк, ленинград, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу

13:46 17.01.2021 (обновлено: 15:14 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Пенсионер МВД и его сын-полицейский предотвратили убийство 96-летней женщины в Василеостровском районе Петербурга, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Шестнадцатого января около 15:00 на лестничной площадке одного из домов по 4-ой линии Васильевского острова Санкт-Петербурга неизвестный злоумышленник пытался совершить нападение на пожилую женщину — 96-летнюю местную жительницу. В этом же доме проживает полицейская семья. <...> Услышав крики о помощи, мужчины выбежали из квартиры и обнаружили склонившегося над пожилой женщиной мужчину, у которого в руках был нож. Его сразу же обезоружили и позвонили в полицию".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Ирина Волк
официальный представитель МВД России
Она уточнила, что на помощь пришли 23-летний сержант полиции Максим Цветков, сотрудник отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и его отец Эдуард Цветков — полковник полиции в отставке.
Волк добавила, что Максим Цветков удерживал нападавшего, а его отец заблокировал входную дверь в подъезд до приезда полиции.
В нападении подозревают ранее судимого за убийство 50-летнего гражданина без определенного места жительства. Уголовное дело открыто по статье "Покушение на убийство".
Пострадавшую жительницу блокадного Ленинграда госпитализировали в тяжелом состоянии.
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