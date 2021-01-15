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В Минцифры пока не видят оснований для роста цен на сотовую связь
В Минцифры пока не видят оснований для роста цен на сотовую связь
В январе оснований для повышения тарифов сотовых операторов нет, заявил РИА Новости замглавы Минцифры Олег Иванов. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:26
2021-01-15T14:50
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В январе оснований для повышения тарифов сотовых операторов нет, заявил РИА Новости замглавы Минцифры Олег Иванов.Ранее аналитическое агентство Content Review сообщило, что стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16%, основная причина — коронавирус, из-за которого компаниям пришлось нарастить затраты."Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Если оснований для их повышения нет, то операторы получают соответствующее предписание антимонопольной службы. В еженедельном режиме операторы также направляют в ФАС информацию о тарифах. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим", — прокомментировал Иванов.Он добавил, что операторы обязаны публиковать стоимость услуг на сайтах и заранее информировать абонентов об изменениях. "Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили", — подчеркнул замминистра.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика

В Минцифры пока не видят оснований для роста цен на сотовую связь

13:26 15.01.2021 (обновлено: 14:50 15.01.2021)
 
© Fotolia / Yves Damin Человек разговаривает по телефону
Человек разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Fotolia / Yves Damin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В январе оснований для повышения тарифов сотовых операторов нет, заявил РИА Новости замглавы Минцифры Олег Иванов.
Ранее аналитическое агентство Content Review сообщило, что стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16%, основная причина — коронавирус, из-за которого компаниям пришлось нарастить затраты.
"Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Если оснований для их повышения нет, то операторы получают соответствующее предписание антимонопольной службы. В еженедельном режиме операторы также направляют в ФАС информацию о тарифах. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим", — прокомментировал Иванов.
Он добавил, что операторы обязаны публиковать стоимость услуг на сайтах и заранее информировать абонентов об изменениях.
"Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили", — подчеркнул замминистра.
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Экономика
 
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