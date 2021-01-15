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В Минцифры пока не видят оснований для роста цен на сотовую связь

В Минцифры пока не видят оснований для роста цен на сотовую связь

В январе оснований для повышения тарифов сотовых операторов нет, заявил РИА Новости замглавы Минцифры Олег Иванов. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:26

2021-01-15T13:26

2021-01-15T14:50

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В январе оснований для повышения тарифов сотовых операторов нет, заявил РИА Новости замглавы Минцифры Олег Иванов.Ранее аналитическое агентство Content Review сообщило, что стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16%, основная причина — коронавирус, из-за которого компаниям пришлось нарастить затраты."Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Если оснований для их повышения нет, то операторы получают соответствующее предписание антимонопольной службы. В еженедельном режиме операторы также направляют в ФАС информацию о тарифах. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим", — прокомментировал Иванов.Он добавил, что операторы обязаны публиковать стоимость услуг на сайтах и заранее информировать абонентов об изменениях. "Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили", — подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20201020/internet-1580732560.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика