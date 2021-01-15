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ФАС не видит оснований для роста тарифов на услуги связи на 15%

ФАС не видит оснований для роста тарифов на услуги связи на 15%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:40

2021-01-15T15:40

2021-01-15T15:40

олег иванов

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году, говорится в сообщении ведомства.Ранее в пятницу аналитическое агентство Content Review сообщило, что стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16%, основная причина - коронавирус, из-за которого операторам связи пришлось нарастить затраты. Как прокомментировал ситуацию РИА Новости замглавы Минцифры Олег Иванов, оснований для повышения тарифов в январе нет."По результатам проведенного ведомством мониторинга по состоянию на январь 2021 года ФАС России не обнаружила оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году", - сообщает регулятор.Ведомство также упомянуло, что оснований для роста тарифов на связь в январе 2020 года не было. "Что касается повышения цен на соответствующие услуги в январе 2020 года, то ФАС России проводила анализ экономической обоснованности указанного повышения. Анализ показал, что основания для роста тарифов на услуги связи отсутствовали", - отмечается в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег иванов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика