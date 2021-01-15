https://ria.ru/20210115/tseny-1593138924.html
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%
Цены на сотовую связь в течение года могут вырасти на 15-16 процентов, подсчитало аналитическое агентство Content Review. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:46
2021-01-15T09:46
2021-01-15T10:28
коронавирус covid-19
экономика
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Цены на сотовую связь в течение года могут вырасти на 15-16 процентов, подсчитало аналитическое агентство Content Review.Причиной этого называется пандемия коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты.При этом рост цен будет неравномерным, отметил руководитель Content Review Сергей Половников.По словам Половникова, операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.
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коронавирус covid-19, экономика