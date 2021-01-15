https://ria.ru/20210115/tseny-1593138924.html

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%

Цены на сотовую связь в течение года могут вырасти на 15-16 процентов, подсчитало аналитическое агентство Content Review. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:46

2021-01-15T09:46

2021-01-15T10:28

коронавирус covid-19

экономика

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Цены на сотовую связь в течение года могут вырасти на 15-16 процентов, подсчитало аналитическое агентство Content Review.Причиной этого называется пандемия коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты.При этом рост цен будет неравномерным, отметил руководитель Content Review Сергей Половников.По словам Половникова, операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.

https://ria.ru/20201020/internet-1580732560.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, экономика