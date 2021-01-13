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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210113/vstrecha-1592877382.html
Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
Президент России Владимир Путин по телефону информировал президента Турции Тайипа Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров РФ, Азербайджана и... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:18
2021-01-13T15:30
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону информировал президента Турции Тайипа Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.В понедельник в Москве прошли переговоры Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора было подчеркнуто, что одним из главных результатов переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией "настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей"."С учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении", - добавляется в сообщении."Отдельно затронуты некоторые аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнёрство России и Турции получит дальнейшее развитие. Лидеры также условились о поддержании регулярного диалога на различных уровнях.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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россия, нагорный карабах, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире

Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном

15:18 13.01.2021 (обновлено: 15:30 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону информировал президента Турции Тайипа Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
В понедельник в Москве прошли переговоры Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха.
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 05:03Ситуация в Нагорном Карабахе
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"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора было подчеркнуто, что одним из главных результатов переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией "настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей".
"С учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении", - добавляется в сообщении.
"Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов", - говорится в сообщении.
"Отдельно затронуты некоторые аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.
"При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено задачам увеличения объёмов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнёрство России и Турции получит дальнейшее развитие. Лидеры также условились о поддержании регулярного диалога на различных уровнях.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
 
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