https://ria.ru/20210113/vstrecha-1592877382.html

Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном

Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин по телефону информировал президента Турции Тайипа Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров РФ, Азербайджана и... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:18

2021-01-13T15:18

2021-01-13T15:30

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону информировал президента Турции Тайипа Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.В понедельник в Москве прошли переговоры Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора было подчеркнуто, что одним из главных результатов переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией "настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей"."С учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении", - добавляется в сообщении."Отдельно затронуты некоторые аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнёрство России и Турции получит дальнейшее развитие. Лидеры также условились о поддержании регулярного диалога на различных уровнях.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210112/karabakh-1592661919.html

россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире