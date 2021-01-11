https://ria.ru/20210111/politika-1592482486.html

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T01:02

2021-01-11T01:02

2021-01-11T01:02

россия

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155307/48/1553074873_0:138:2567:1581_1920x0_80_0_0_c523894fd12bed383d53d844ea75945c.jpg

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 года). Дальнейшее развитие положения Договора получили в Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 3 июля 2008 года). По состоянию на начало 2020 года, между двумя странами было подписано свыше 150 международно-правовых актов. Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. В 2019 году президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались три раза: 26 апреля "на полях" международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (Китай), 3 октября – "на полях" международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи и 20 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ. 20-25 ноября 2019 года Россию с официальным визитом посетила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. В ходе визита она была принята президентом России, он вручил ей Орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений. Состоялись также ее переговоры с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко приняли участие в торжественной церемонии открытия отреставрированного павильона Азербайджана на ВДНХ. В рамках визита в Россию Алиева также ознакомилась с Центром гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Олимпийском комплексе "Лужники" и посетила Государственную Третьяковскую галерею. В течение 2020 года лидеры России и Азербайджана провели несколько телефонных разговоров. В 2020 году благодаря активным посредническим усилиям президента Российской Федерации произошел коренной перелом в нагорно-карабахском урегулировании. После начавшихся в конце сентября масштабных боестолкновений к 9 ноября удалось выйти на устойчивое прекращение огня. В зону конфликта введен российский миротворческий контингент в качестве гарантии безопасности населения и невозобновления военных действий. Под контроль Азербайджана вернулись семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Достигнута договоренность о передаче тел погибших, обмене пленными, возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Принято решение о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе. Россия продолжает посреднические усилия в национальном качестве и в составе сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Тесные контакты России и Азербайджана поддерживаются по правительственной линии. 25 октября 2019 года премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил Москву для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. По завершении заседания состоялась встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. В 2020 году премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов провели ряд телефонных разговоров, в ходе которых обсуждали актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, меры по противодействию коронавирусной инфекции и др. Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств. 2-3 декабря 2019 года состоялся официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан. Глава российского МИД был принят президентом Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым. В 2020 году глава МИД России Сергей Лавров регулярно общался по телефону с главами МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым (2004-2020) и Джейхуном Байрамовым (глава МИД с июля 2020 года). 26 августа Джейхун Байрамов посетил Москву с официальным визитом, где встретился с Сергеем Лавровым, заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком и заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильясом Умахановым. 10 октября в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе. 20 и 21 октября состоялись раздельные встречи Лаврова с Мнацаканяном и Байрамовым по неотложным вопросам, связанным с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования. 21 ноября российская межведомственная делегация, в состав которой входили министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров, была принята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Наращивается межпарламентское сотрудничество РФ и Азербайджана, а также взаимодействие по линии советов безопасности. В апреле 2019 года делегация Совета Федерации России во главе с председателем Валентиной Матвиенко посетила с официальным визитом в Азербайджан. В рамках визита делегация была принята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече азербайджанский лидер вручил Матвиенко орден "Достлуг" ("Дружба"). В апреле и ноябре 2019 года председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов посетил с рабочими визитами Санкт-Петербург для участия в заседаниях Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 23 сентября 2020 года в Москве состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой. http://duma.gov.ru/news/49556/ В тот же день Сахиба Гафарова выступила перед российскими сенаторами. 3-4 сентября 2019 года секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетил Баку, где провел консультации с секретарем Совета Безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым. Патрушев также был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ноябре 2019 года секретарь Совета Безопасности Азербайджана Рамиль Усубов посетил Москву с рабочим визитом для участия в VII встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ. Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном.По данным ФТС РФ, в 2019 году товарооборот России с Азербайджаном составил 3,2 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 2,3 миллиарда долларов и импорт – 856,9 миллиона долларов. По итогам января-октября 2020 года взаимный товарооборот составил 2,3 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,7 миллиарда долларов и импорт – 647,8 миллиона долларов. Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; машинами, оборудованием и транспортными средствами; металлами и изделиями из них; древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями и др. В структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической промышленности; минеральные продукты и др. Российские инвестиции в Азербайджан составили более пяти миллиардов долларов, азербайджанские в Россию – 1,5 миллиарда долларов. В Азербайджане работают более 950 совместных компаний, в том числе около 250 – со стопроцентным российским капиталом. Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов двусторонних отношений на государственном уровне, является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК), последнее заседание прошло 9 декабря 2019 года в Баку. Реализуется План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года – пять дорожных карт, в рамках которых предусмотрено снятие барьеров в торговле, развитие транспортной инфраструктуры, создание совместных наукоемких производств, использование российских технологий для повышения эффективности азербайджанской экономики, рост взаимных туробменов. Согласован проект шестой дорожной карты о сотрудничестве в сфере инновационного развития и цифровой экономики. Документом предусмотрено создание экспертной рабочей группы в сферах инновационного развития и цифровой экономики, разработка Плана мероприятий взаимодействия Фонда "Сколково" с инновационной и предпринимательской инфраструктурой Азербайджана, а также реализация совместных образовательных проектов. В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании – "Газпром", "Транснефть", "Лукойл". Углубляется кооперация в промышленной сфере. КамАЗ наладил выпуск лицензионных грузовиков и их сервисное обслуживание на Гянджинском автомобильном заводе. Осуществляется сотрудничество между ОАО "Метровагонмаш" (входит в группу компаний ЗАО "Трансмашхолдинг") и ЗАО "Бакинский метрополитен". Развивается диалог в области фармацевтической промышленности. 9 декабря 2019 года в Баку состоялась торжественная церемония запуска фармацевтического завода "Р-Фарм". Одним из наиболее перспективных проектов является создание международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями. Общая протяженность его составит более семи тысяч километров, при этом существенная часть коридора "Север-Юг" пойдет по территориям России и Азербайджана. Также российские бизнесмены проявляют интерес к транспортному коридору "Север-Запад". Грузы из России через территорию Азербайджана направляются не только в южном направлении, но и в западном. Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2003 году главами военных ведомств двух стран было подписано межправительственное соглашение о ВТС. С 2010 по 2019 год главным партнером Азербайджана по ВТС являлась Россия (63,8%). Россия поставляла в Азербайджан танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, многоцелевые вертолеты марок Ка и Ми, средства ПВО и РЭБ и др. В 2016 году холдинг "Вертолеты России" подписал соглашение с компанией Silk Way Helicopter Services о создании на территории Азербайджана совместного предприятия по обслуживанию и ремонту российских гражданских вертолетов типа Ми-8/17. 9 декабря 2019 года на территории аэропорта "Забрат" состоялась церемония закладки фундамента Сервисного центра. В первые годы функционирования предприятия планируется ремонт четырех-шести вертолетов различных модификаций с последующим наращиванием производственных мощностей до восьми-десяти винтокрылых машин в год. Динамично развиваются межрегиональные связи. В них вовлечено более 70 субъектов Российской Федерации, из них 18 имеют рамочные соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном. Осуществляется сотрудничество в области культуры и образования. В школах и вузах Азербайджана доступно обучение на русском языке. С 2010 года в Баку работает филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а с 2015 года – филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.Под патронатом президентов России и Азербайджана проводится Бакинский международный гуманитарный форум, в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы развития современного общества. В 2019 году успешно прошли Дни культуры России в Азербайджане. В 2019 году Россия вышла на первое место по числу туристов, посетивших Азербайджан – более 900 тысяч человек (30,9% от их общего числа).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, справки