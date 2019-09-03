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РИА Новости

Патрушев встретился с президентом Азербайджана в Баку

18:39 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщила пресс-служба Совбеза РФ.
"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев принят в Баку президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече были обсуждены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия в сфере безопасности. Кроме того, обсуждались вопросы экономических отношений, развития культурно-гуманитарных связей и сотрудничества на площадках ООН, ОБСЕ и других международных организаций.
Ранее сообщалось, что Патрушев 4 сентября встретится с азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым и проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности.
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Совет Безопасности РФИльхам АлиевНиколай ПатрушевРоссияАзербайджанВ мире
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