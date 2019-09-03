Патрушев встретился с президентом Азербайджана в Баку

Отмечается, что на встрече были обсуждены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия в сфере безопасности. Кроме того, обсуждались вопросы экономических отношений, развития культурно-гуманитарных связей и сотрудничества на площадках ООН, ОБСЕ и других международных организаций.