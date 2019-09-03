Патрушев встретился с президентом Азербайджана в Баку

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщила пресс-служба Совбеза РФ.
"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев принят в Баку президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече были обсуждены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия в сфере безопасности. Кроме того, обсуждались вопросы экономических отношений, развития культурно-гуманитарных связей и сотрудничества на площадках ООН, ОБСЕ и других международных организаций.
Ранее сообщалось, что Патрушев 4 сентября встретится с азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым и проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности.