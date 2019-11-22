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РИА Новости

Путин наградил первого вице-президента Азербайджана Орденом Дружбы

19:03 22.11.2019 (обновлено: 19:37 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой Орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.
Алиева находится с официальным визитом в России. Путин вручил ей государственную награду в резиденции в Ново-Огарево.
"Я хочу обратить ваше внимание, что это сознательное решение. Не просто потому, что вы приехали, и вы являетесь одним из высших должностных лиц Азербайджана. Нет, это связано с вашей работой, с вашей деятельностью, поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся, и мы это очень высоко ценим", - сказал президент России.
По словам Путина, само название ордена отражает то, что Алиева делает в отношении российско-азербайджанских связей. Алиева назвала большой честью, что Путин назвал ее настоящим другом России.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи. 21 ноября 2019
21 ноября, 18:47
Медведев прокомментировал визит вице-президента Азербайджана в Россию
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Мехрибан АлиеваВладимир ПутинРоссияАзербайджанВ мире
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