Путин наградил первого вице-президента Азербайджана Орденом Дружбы

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой Орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.
Алиева находится с официальным визитом в России. Путин вручил ей государственную награду в резиденции в Ново-Огарево.
Путин вручил первой леди и первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой Орден Дружбы pic.twitter.com/hdc55vlMLx— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 ноября 2019 г.
"Я хочу обратить ваше внимание, что это сознательное решение. Не просто потому, что вы приехали, и вы являетесь одним из высших должностных лиц Азербайджана. Нет, это связано с вашей работой, с вашей деятельностью, поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся, и мы это очень высоко ценим", - сказал президент России.
По словам Путина, само название ордена отражает то, что Алиева делает в отношении российско-азербайджанских связей. Алиева назвала большой честью, что Путин назвал ее настоящим другом России.