Путин наградил первого вице-президента Азербайджана Орденом Дружбы

"Я хочу обратить ваше внимание, что это сознательное решение. Не просто потому, что вы приехали, и вы являетесь одним из высших должностных лиц Азербайджана. Нет, это связано с вашей работой, с вашей деятельностью, поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся, и мы это очень высоко ценим", - сказал президент России.