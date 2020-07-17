Лавров провел телефонный разговор с новым главой МИД Азербайджана

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов получил поздравления от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу отношений между двумя странами, подчеркнув, что усилия по развитию стратегического партнерства будут продолжаться", - сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.