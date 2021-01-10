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Туризм
https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592411722.html
Несколько стран меняют правила въезда из-за коронавируса
Несколько стран меняют правила въезда из-за коронавируса
В январе сразу несколько стран ужесточают правила въезда для туристов — это, в частности, Куба, Великобритания и Греция. Но есть государства, которые, напротив, РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T07:36
2021-01-10T10:53
самоизоляция
коронавирус covid-19
туризм
сингапур
туризм
туристы
новости - туризм
великобритания
сингапур (страна)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В январе сразу несколько стран ужесточают правила въезда для туристов — это, в частности, Куба, Великобритания и Греция. Но есть государства, которые, напротив, готовы открыться для гостей.Тест и карантинС 10 января для отдыха на Кубе все иностранцы должны проходить ПЦР-тестирование в течение 72 часов до вылета. Это не отменяет обязательного исследования на коронавирус в аэропорту и повторного — через пять дней.Ужесточаются и правила въезда в Великобританию. "Пассажиры воздушных и морских судов, а также поездов, в том числе и сами британцы, должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого в течение 72 часов до прибытия в страну, — сообщает Lonely Planet. — Это правило, вступающее в силу на следующей неделе, распространяется на Англию, но ожидается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия вскоре введут аналогичные меры". Несоблюдение этого требования грозит штрафом в 500 фунтов стерлингов.Прибывающим из стран, где высок риск заражения коронавирусом, предстоит обязательный карантин, даже если они представят отрицательный результат теста. Им разрешат прервать самоизоляцию, если второе исследование, сделанное через пять дней после въезда, подтвердит отсутствие болезни.Греция уже ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшей до сих пор трехдневной самоизоляции. Для тех, кто приезжает на более короткий срок, ограничение действует до отъезда. При этом иностранные туристы проходят и экспресс-тест по прибытии.Виргинские острова перенесли запланированную дату открытия морских портов с 21 января на 1 марта и решили временно запретить въезд туристов из Великобритании.До этого они открыли границы для гостей, но ввели очень жесткие требования. Жесткие правила и вакцинаШри-Ланка, которая сейчас не принимает иностранцев, напротив, готова открыться с 21 января. Правда, все прибывающие будут проходить ПЦР-тесты, а минимальный срок пребывания составит 14 дней, в течение которых отдыхающие будут жить в заранее определенных туристических зонах. Передвигаться по специальным коридорам они смогут только после получения отрицательных результатов. Правительство также определило 14 достопримечательностей, предназначенных исключительно для посещения туристами.Популярный гавайский остров Кауаи также планирует вновь принимать туристов. В начале декабря из-за роста числа зараженных там ввели обязательный двухнедельный карантин для приезжих. Но, как сообщает USA Today, с 5 января путешественники могут избежать самоизоляции, если в течение 72 часов до прибытия сделают тест на коронавирус и он окажется отрицательным, затем отправятся на другой гавайский остров, подождут не менее трех дней, снова пройдут исследование, а затем прибудут на Кауаи.В Таиланде никаких послаблений пока не предполагается, но местные туроператоры просят правительство рассмотреть возможность отменить 14-дневный карантин для тех туристов, которые привиты против COVID-19. Сингапур также изучает вариант с ослаблением ограничений для вакцинированных путешественников.
https://ria.ru/20210108/karantin-1592336192.html
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самоизоляция, коронавирус covid-19, сингапур, туризм, туристы, новости - туризм, великобритания, сингапур (страна), куба, греция, шри-ланка, гавайи, таиланд

Несколько стран меняют правила въезда из-за коронавируса

07:36 10.01.2021 (обновлено: 10:53 10.01.2021)
 
© REUTERS / Toby MelvilleПассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© REUTERS / Toby Melville
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В январе сразу несколько стран ужесточают правила въезда для туристов — это, в частности, Куба, Великобритания и Греция. Но есть государства, которые, напротив, готовы открыться для гостей.

Тест и карантин

С 10 января для отдыха на Кубе все иностранцы должны проходить ПЦР-тестирование в течение 72 часов до вылета. Это не отменяет обязательного исследования на коронавирус в аэропорту и повторного — через пять дней.
Ужесточаются и правила въезда в Великобританию. "Пассажиры воздушных и морских судов, а также поездов, в том числе и сами британцы, должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого в течение 72 часов до прибытия в страну, — сообщает Lonely Planet. — Это правило, вступающее в силу на следующей неделе, распространяется на Англию, но ожидается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия вскоре введут аналогичные меры".
Несоблюдение этого требования грозит штрафом в 500 фунтов стерлингов.
Прибывающим из стран, где высок риск заражения коронавирусом, предстоит обязательный карантин, даже если они представят отрицательный результат теста. Им разрешат прервать самоизоляцию, если второе исследование, сделанное через пять дней после въезда, подтвердит отсутствие болезни.
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Греция уже ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшей до сих пор трехдневной самоизоляции. Для тех, кто приезжает на более короткий срок, ограничение действует до отъезда. При этом иностранные туристы проходят и экспресс-тест по прибытии.
Виргинские острова перенесли запланированную дату открытия морских портов с 21 января на 1 марта и решили временно запретить въезд туристов из Великобритании.
До этого они открыли границы для гостей, но ввели очень жесткие требования.
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Шри-Ланка, которая сейчас не принимает иностранцев, напротив, готова открыться с 21 января. Правда, все прибывающие будут проходить ПЦР-тесты, а минимальный срок пребывания составит 14 дней, в течение которых отдыхающие будут жить в заранее определенных туристических зонах.
Передвигаться по специальным коридорам они смогут только после получения отрицательных результатов. Правительство также определило 14 достопримечательностей, предназначенных исключительно для посещения туристами.
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Популярный гавайский остров Кауаи также планирует вновь принимать туристов. В начале декабря из-за роста числа зараженных там ввели обязательный двухнедельный карантин для приезжих. Но, как сообщает USA Today, с 5 января путешественники могут избежать самоизоляции, если в течение 72 часов до прибытия сделают тест на коронавирус и он окажется отрицательным, затем отправятся на другой гавайский остров, подождут не менее трех дней, снова пройдут исследование, а затем прибудут на Кауаи.
В Таиланде никаких послаблений пока не предполагается, но местные туроператоры просят правительство рассмотреть возможность отменить 14-дневный карантин для тех туристов, которые привиты против COVID-19.
Сингапур также изучает вариант с ослаблением ограничений для вакцинированных путешественников.
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ТуризмСамоизоляцияКоронавирус COVID-19СингапурТуризмтуристыНовости - ТуризмВеликобританияСингапур (страна)КубаГрецияШри-ЛанкаГавайиТаиланд
 
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