https://ria.ru/20201203/gavayi-1587402972.html

На Гавайях снова обязали туристов соблюдать двухнедельный карантин

На Гавайях снова обязали туристов соблюдать двухнедельный карантин

Из-за роста числа зараженных коронавирусом крупнейший гавайский остров Кауаи снова ввел обязательный двухнедельный карантин для туристов, сообщает Travel and... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:39

2020-12-03T15:39

2020-12-03T15:39

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

гавайи

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573521175_0:105:3269:1943_1400x0_80_0_0_d49864ec1efbf1021ed0c72c5671868f.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Из-за роста числа зараженных коронавирусом крупнейший гавайский остров Кауаи снова ввел обязательный двухнедельный карантин для туристов, сообщает Travel and Leisure.Новые правила начали действовать со 2 декабря. До этого дня прибывающие туристы должны были перед посадкой на рейс заполнить специальную форму, в которой указан их QR-код. А по прилету предоставить результаты отрицательного анализа на COVID-19 и пройти медосмотр. Соблюдать карантин их не обязывали.Сейчас на Гавайях именно на этом острове меньше всего коек в отделении интенсивной терапии, и частные клиники на всякий случай стараются увеличить их число, отметил чиновник.Введение новых ограничений должны позволит властям не ограничивать работу предприятий курорта, ресторанов и развлекательных заведений.

https://ria.ru/20201120/gavayi-1585387942.html

гавайи

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи, сша