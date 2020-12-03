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На Гавайях снова обязали туристов соблюдать двухнедельный карантин
На Гавайях снова обязали туристов соблюдать двухнедельный карантин
Из-за роста числа зараженных коронавирусом крупнейший гавайский остров Кауаи снова ввел обязательный двухнедельный карантин для туристов, сообщает Travel and... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:39
2020-12-03T15:39
2020-12-03T15:39
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Из-за роста числа зараженных коронавирусом крупнейший гавайский остров Кауаи снова ввел обязательный двухнедельный карантин для туристов, сообщает Travel and Leisure.Новые правила начали действовать со 2 декабря. До этого дня прибывающие туристы должны были перед посадкой на рейс заполнить специальную форму, в которой указан их QR-код. А по прилету предоставить результаты отрицательного анализа на COVID-19 и пройти медосмотр. Соблюдать карантин их не обязывали.Сейчас на Гавайях именно на этом острове меньше всего коек в отделении интенсивной терапии, и частные клиники на всякий случай стараются увеличить их число, отметил чиновник.Введение новых ограничений должны позволит властям не ограничивать работу предприятий курорта, ресторанов и развлекательных заведений.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи, сша
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Из-за роста числа зараженных коронавирусом крупнейший гавайский остров Кауаи снова ввел обязательный двухнедельный карантин для туристов, сообщает
Travel and Leisure.
Новые правила начали действовать со 2 декабря. До этого дня прибывающие туристы должны были перед посадкой на рейс заполнить специальную форму, в которой указан их QR-код. А по прилету предоставить результаты отрицательного анализа на COVID-19 и пройти медосмотр. Соблюдать карантин их не обязывали.
"Беспрецедентный всплеск случаев коронавируса на материке и рост числа гостей на Кауаи вызывают серьезную обеспокоенность. Мы должны защитить жителей и отдыхающих и позаботиться, чтобы больницы не были перегружены", — сказал губернатор штата Дэвид Игэ.
Сейчас на Гавайях именно на этом острове меньше всего коек в отделении интенсивной терапии, и частные клиники на всякий случай стараются увеличить их число, отметил чиновник.
Введение новых ограничений должны позволит властям не ограничивать работу предприятий курорта, ресторанов и развлекательных заведений.