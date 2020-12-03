Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201203/gavayi-1587402972.html
На Гавайях снова обязали туристов соблюдать двухнедельный карантин
На Гавайях снова обязали туристов соблюдать двухнедельный карантин
Из-за роста числа зараженных коронавирусом крупнейший гавайский остров Кауаи снова ввел обязательный двухнедельный карантин для туристов, сообщает Travel and... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:39
2020-12-03T15:39
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
гавайи
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573521175_0:105:3269:1943_1400x0_80_0_0_d49864ec1efbf1021ed0c72c5671868f.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Из-за роста числа зараженных коронавирусом крупнейший гавайский остров Кауаи снова ввел обязательный двухнедельный карантин для туристов, сообщает Travel and Leisure.Новые правила начали действовать со 2 декабря. До этого дня прибывающие туристы должны были перед посадкой на рейс заполнить специальную форму, в которой указан их QR-код. А по прилету предоставить результаты отрицательного анализа на COVID-19 и пройти медосмотр. Соблюдать карантин их не обязывали.Сейчас на Гавайях именно на этом острове меньше всего коек в отделении интенсивной терапии, и частные клиники на всякий случай стараются увеличить их число, отметил чиновник.Введение новых ограничений должны позволит властям не ограничивать работу предприятий курорта, ресторанов и развлекательных заведений.
https://ria.ru/20201120/gavayi-1585387942.html
гавайи
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573521175_269:0:2998:2047_1400x0_80_0_0_93d7a7b51da5a977a8ea7ce28addfd4e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи, сша

На Гавайях снова обязали туристов соблюдать двухнедельный карантин

15:39 03.12.2020
 
© Фото : Pixabay / Michelle MariaОтдых на острове Оаху, Гавайи
Отдых на острове Оаху, Гавайи - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Pixabay / Michelle Maria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Из-за роста числа зараженных коронавирусом крупнейший гавайский остров Кауаи снова ввел обязательный двухнедельный карантин для туристов, сообщает Travel and Leisure.
Новые правила начали действовать со 2 декабря. До этого дня прибывающие туристы должны были перед посадкой на рейс заполнить специальную форму, в которой указан их QR-код. А по прилету предоставить результаты отрицательного анализа на COVID-19 и пройти медосмотр. Соблюдать карантин их не обязывали.
"Беспрецедентный всплеск случаев коронавируса на материке и рост числа гостей на Кауаи вызывают серьезную обеспокоенность. Мы должны защитить жителей и отдыхающих и позаботиться, чтобы больницы не были перегружены", — сказал губернатор штата Дэвид Игэ.
Сейчас на Гавайях именно на этом острове меньше всего коек в отделении интенсивной терапии, и частные клиники на всякий случай стараются увеличить их число, отметил чиновник.
Введение новых ограничений должны позволит властям не ограничивать работу предприятий курорта, ресторанов и развлекательных заведений.
Отдых на острове Оаху, Гавайи - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 11:39Туризм
На Гавайях туристам предлагают ночь в отеле в обмен на работу волонтерами
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмГавайиСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
07:10В "Царицыно" нашли нарушение санитарных норм против COVID-19
Лента новостейМолния